El programa La Linterna de la cadena COPE, con Ángel Expósito, ha informado este viernes sobre la última medida de presión de Estados Unidos contra Irán. El Gobierno estadounidense ha anunciado una recompensa de hasta diez millones de dólares a cambio de información que conduzca a la captura de los principales líderes iraníes que siguen con vida, destacando entre ellos a Mojtabá Jameneí, señalado como el posible sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jameneí.

Como respuesta a esta acción, grupos vinculados a Irán en Irak, autodenominados 'resistencia islámica', han lanzado su propia oferta: 114.000 dólares por información sobre el ejército de Estados Unidos desplegado en la región. Según se ha analizado en el programa, esta escalada de amenazas mutuas evidencia que 'ambos lados no dan muestras de que la guerra esté cerca del final', lo que aleja la posibilidad de una desescalada en el conflicto, a pesar de la incalculable superioridad militar de Estados Unidos e Israel.

Altos cargos en el punto de mira

El Departamento de Estado ha detallado la lista de los diez altos cargos por los que se ofrece la recompensa. Además de Jameneí, en la lista figuran el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y los ministros de Inteligencia y del Interior, Esmail Jatib y Eskandar Momeni, respectivamente.

También se busca información sobre el asesor militar del líder supremo, el general Yahya Rahim Safavi, y el subjefe de Estado Mayor de la Oficina del líder supremo, Alí Asghar Heyazi. La oferta de Washington, que podría afectar al nuevo líder supremo de Irán, se extiende a otras cuatro personas cuya identidad no ha sido revelada, incluyendo un comandante de la Guardia Revolucionaria, un asesor del líder supremo, el jefe militar de su oficina y el secretario del Consejo de Defensa.

Dirigen y controlan diversos componentes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán"

La cartera dirigida por Marco Rubio, según la información proporcionada, justifica la medida afirmando que "estas personas dirigen y controlan diversos componentes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI)", al que acusan de que "planifica, organiza y lleva a cabo actos terroristas en todo el mundo". Esta acción se enmarca en la estrategia de Washington para estabilizar los precios del petróleo, como demuestra la reciente autorización para la compra de petróleo ruso.