Antonio Jiménez: "Se calcula que Rusia está haciendo caja con su petróleo gracias a este conflicto, a razón de 150.000.000 de dólares diarios"

Antonio Jiménez ha subrayado la incertidumbre que rodea al conflicto, señalando que “las guerras se saben cómo empiezan, pero no cómo terminan”. En el epicentro de las especulaciones se encuentra el estado de Mojtaba Jameneí, sobre quien Estados Unidos sospecha que podría estar herido y desfigurado. Esta situación explicaría tanto su ausencia de la vida pública como la decisión de que su último comunicado fuera leído por una locutora.

El estrecho de Ormuz, un nuevo escenario de tensión

Según el análisis de Jiménez, la clave del conflicto reside actualmente en el estrecho de Ormuz. Irán ha encontrado en el control de este "cuello de botella marítimo" el "talón de Aquiles" de Estados Unidos y de la economía mundial. Un alto mando estadounidense ha reconocido la dificultad de combatir las lanchas iraníes que siembran minas y atacan petroleros, lo que anticipa que asegurar la zona "va a costar esfuerzo y tiempo".

El gran beneficiado de esta crisis, según ha señalado el periodista, es Vladímir Putin. La guerra ha provocado que la atención mundial se desvíe de Ucrania y ha permitido a Rusia eludir sanciones. "Se calcula que Rusia está haciendo caja con su petróleo gracias a este conflicto, a razón de 150.000.000 de dólares diarios, desde que empezó", ha afirmado Jiménez. Esta situación se ve agravada por la decisión de Trump de autorizar la compra de petróleo ruso, una medida que ha contado con el rechazo de seis de los siete países del G7.

Mientras tanto, la Unión Europea enfrenta sus propios obstáculos, con Hungría y Eslovaquia bloqueando un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, paralizando una ayuda de 90.000.000.000 de euros para Ucrania. En este contexto, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha optado por la contención tras la muerte de un suboficial galo en un ataque con dron iraní en Irak, declarando que "Francia no está en esta guerra" y pidiendo "calma y sangre fría".

La política española, pendiente de las urnas

El conflicto internacional coincide con un momento de alta tensión en la política nacional, con las elecciones de Castilla y León como principal foco. Antonio Jiménez ha apuntado que el resultado de estos comicios servirá de termómetro para varias estrategias. Por un lado, se medirá si al Partido Popular le beneficia su táctica de no confrontar directamente con VOX, partido con el que previsiblemente se verá obligado a pactar.

Por otro lado, se comprobará si el PSOE y Pedro Sánchez logran movilizar a la izquierda utilizando la guerra como argumento de campaña. Jiménez ha recordado la racha de malos resultados del presidente del Gobierno, subrayando que "Sánchez no gana unos comicios ni a tiros, por más que sugiera lo contrario". Además, la situación en Extremadura sigue sin resolverse, aunque se espera que un posible acuerdo entre PP y VOX para gobernar la región se materialice tras las elecciones castellanoleonesas.

Sánchez no gana unos comicios ni a tiros, por más que sugiera lo contrario"

Agenda real y polémicas internas

En otro orden de cosas, Jiménez ha informado sobre la próxima visita de los Reyes de España al Vaticano. El viernes día 20, Felipe VI y la reina Letizia mantendrán una audiencia con el Papa León, un encuentro que se produce en vísperas de la gira apostólica del pontífice a España en junio. Durante su estancia en Roma, el Rey tomará posesión como protocanónigo honorario de la Basílica de Santa María la Mayor, un privilegio histórico de la corona española que se remonta al siglo XVII.

Finalmente, el periodista se ha hecho eco del malestar en los sindicatos policiales SUP y JUPOL por la concesión de una escolta a la analista política Sara Santaolalla por parte del Ministerio del Interior. La polémica surge después de que una juez denegara una orden de alejamiento solicitada por Santaolalla contra el reportero Vito Quiles por "falta de indicios objetivos". Los sindicatos piden a Marlaska que publique los informes que justifican esta medida, cuyo coste asciende a 12000 euros mensuales, para garantizar la transparencia.