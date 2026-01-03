Cabello llama a los venezolanos a la calma y Padrino asegura que "nos han atacado, pero no nos doblegarán"

Una de las últimas imágenes de Maduro y su mujer con Vladimiro Padrino el pasado 28 de diciembre

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo este sábado un llamado al país a la calma y a no "facilitarle las cosas al enemigo invasor", al tachar de "criminal y terrorista" el ataque ejecutado esta madrugada por Estados Unidos en el país suramericano e instó a los organismos internacionales a pronunciarse sobre esta "masacre".

En imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello, rodeado de militares, pidió confiar "en el liderazgo" y en la "dirigencia del alto mando político, militar" ante la situación que el país está atravesando.

"Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente, que nadie le facilite las cosas", añadió el considerado número dos del chavismo.

Asimismo, cuestionó a las organizaciones mundiales y las llamó a la reflexión.

"Ustedes de las organizaciones mundiales, los organismos mundiales ¿van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles? ¿Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre?", preguntó.

Cabello indicó que Estados Unidos logró "parcialmente" su objetivo porque el pueblo no salió "desbocado".

En un mensaje en la red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy que EE.UU. ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que desconocen el paradero de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Varias detonaciones se escucharon durante la madrugada en Caracas y estados vecinos.

Padrino asegura que buscan posibles víctimas

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció el ataque con misiles desde helicópteros estadounidenses a zonas civiles de Caracas, así como en otros lugares del país, e indicó que están en la búsqueda de posibles heridos o muertos.

"Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos", dijo Padrino López en un vídeo difundido en redes sociales.

El titular de Defensa indicó que misiles y cohetes fueron lanzados desde el aire por helicópteros y calificó el ataque como "ruin y cobarde".

En ese sentido, pidió evitar "el caos y la anarquía" que -advirtió- son armas tan letales como las bombas.

"Nos han atacado, pero no nos doblegarán", añadió.

Este sábado, el Gobierno venezolano denunció una "gravísima agresión militar estadounidense" en localidades civiles y militares de la capital venezolana y los estados centrales de Miranda, Aragua y La Guaira y ordenó el "despliegue del comando para la defensa integral de la nación".

Varias detonaciones se han escuchado la madrugada del sábado en Caracas, La Guaira y Miranda en medio de las tensiones con Estados Unidos que desplegó en agosto buques de guerra y aviones en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, hecho que Caracas denunció como "amenazas" para propiciar un cambio de régimen.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado esta noche atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión contra el Gobierno de Maduro, según informaron fuentes de la Administración estadounidense a CBS News.

Fox News también confirmó que Trump ha ordenado los ataque aéreos contra varios objetivos dentro de Venezuela, con un mayor foco en la zona costera alrededor de La Guaira, cerca del aeropuerto de Maiquetía y en un área que incluye posibles objetivos militares clave para el régimen de Maduro.

Trump, que anunció la captura de Maduro, advirtió en noviembre de la posibilidad de ataques sobre territorio venezolano en medio de su campaña contra Venezuela y del Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico.

El pasado viernes, el gobernante estadounidense anunció un ataque contra una "gran instalación" dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el hecho se produjo dentro del territorio venezolano.