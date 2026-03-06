"En la misma gasolinera de Madrid, tres días después, la gasolina sin plomo 95 ha subido de 1,57 euros a 1,65, y el diésel de 1,52 a 1,66, 8 y 14 céntimos"

Desde el programa 'La Linterna en Madrid' de la cadena COPE, los periodistas Gonzalo Zaballa y Sofía Carrillo han constatado la veloz escalada en el precio de los carburantes. Si hace tres días informaban sobre cómo el conflicto de Irán ya afectaba a los precios, una nueva visita a las mismas gasolineras ha confirmado la tendencia: de media, esta semana en Madrid el litro de sin plomo 95 ha subido 11 céntimos y el diésel 20, un sobrecoste que ya notan los bolsillos al llenar un depósito de 35 litros, que pasa de costar 50 a casi 57 euros.

La reacción de los conductores

El notable incremento ha provocado que los conductores empiecen a tomar medidas. Muchos acuden a las gasolineras a llenar el depósito, aunque no sea estrictamente necesario, en un intento por anticiparse a las previsibles subidas del fin de semana.

Uno de los testimonios recogidos en el programa refleja el sentir general: "Ha subido un disparate". Otros señalan la diferencia de precios entre estaciones, que puede alcanzar "como 2, 3, 4 euros de diferencia".

EFE Un surtidor de diesel 95 en una gasolinera de Madrid

¿Camino de los dos euros?

La preocupación es palpable y las predicciones son pesimistas. Un conductor calcula que la subida podría ser del "20 por 100 tranquilamente, muy muy pronto", una percepción que se alinea con las advertencias de nuevas subidas en las próximas semanas. Ante la pregunta de si el litro podría alcanzar la barrera psicológica de los dos euros, otro no lo duda: "Sí, puede llegar. Si me acaban un mes, lo dirán, sí, seguramente sí".

EFE Una persona reposta este viernes en una gasolinera de Madrid

Fórmulas para intentar ahorrar

Aunque todo apunta a que los precios seguirán al alza, existen algunas formas de mitigar el impacto. Una opción son las gasolineras low cost, cuyo combustible es de buena calidad. También es recomendable utilizar aplicaciones y páginas web para comparar precios, aunque los expertos ya advierten que la subida todavía no se ha reflejado de forma importante en los bolsillos. Tampoco está de más informarse sobre las promociones que ofrecen las estaciones de servicio o las ventajas de ciertas tarjetas bancarias.

Este encarecimiento tiene su origen en la guerra en Irán. En este contexto, y a solo dos días del Día Internacional de la Mujer, la Comunidad de Madrid ha querido premiar a las mujeres iraníes por su lucha contra el régimen, un reconocimiento que ensalza su trayectoria y valentía.