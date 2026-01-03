Ovidio Lozada, opositor exiliado en Valencia: "Ojalá no se derrame una gota de sangre civil en Venezuela"

La noticia del arresto de Nicolás Maduro y su esposa ha sacudido Venezuela tras un ataque “quirúrgico” de Estados Unidos durante la madrugada. El político venezolano exiliado en España, Ovidio Lozada, ha calificado la jornada de “júbilo”, aunque ha pedido “prudencia y mucho resguardo” a la ciudadanía. En una entrevista en el programa ‘Fin de Semana’ de COPE, el que fuera alcalde de Los Salias ha asegurado que el régimen “va a procurar sacar víctimas civiles”, por lo que ha insistido en que “la celebración habrá después”.

Una operación “milimétrica”

Lozada ha descrito la intervención estadounidense como un “ataque milimétrico” y “quirúrgico”, dirigido a puntos neurálgicos de la resistencia chavista. Según el opositor venezolano exiliado en España, el hecho de que los helicópteros sobrevolaran Caracas sin ser detectados por los radares demuestra que “no ha sido nada improvisado”. “Esto se esperaba, estábamos sobreavisados de que en cualquier momento iba a ocurrir”, ha afirmado. Además, ha alertado de que dirigentes como Diosdado Cabello ya han sugerido que se producirán bajas civiles, una versión que Losada teme que el propio régimen intente fabricar.

El político venezolano ha contextualizado la operación como el “empujoncito que faltaba” tras casi 27 años de lucha pacífica y democrática. “En Venezuela se ha hecho de todo”, ha señalado, recordando la victoria electoral de la oposición el pasado 28 de julio, cuando Edmundo González Urrutia, de la mano de María Corina Machado, logró un apoyo superior al 70%. Para Lozada, este resultado demostró que a Maduro “solo lo sostenía la fuerza militar doblegada”, ya que perdió la votación incluso en los centros militares.

“Se va a armar una carnicería por el poder”

Con Maduro fuera de juego y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, en Rusia, Lozada ha pronosticado un conflicto interno por la sucesión. “Ahí se va a desatar una carnicería desde nuestro punto de vista, entre ellos”, ha vaticinado. En su análisis, el poder chavista se sostenía en una cúpula militar y una estructura de “caudillos por zona” que ahora, sin un liderazgo claro, se enfrentarán. Nombres como Diosdado Cabello, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez y el general Padrino López entran en una disputa en la que “va a haber peleas por el poder”.

Respecto a las llamadas del chavismo a ocupar las calles, Lozada ha asegurado que no están teniendo eco más allá de los “colectivos”, a los que ha definido como “fuerzas paramilitares civiles” financiadas por el régimen. Ha pedido a la población no “morder el anzuelo” y resguardarse hasta que la situación se aclare y hablen los líderes de la oposición. “Esperemos la vocería oficial de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado”, ha declarado, quienes se pronunciarán previsiblemente tras la comparecencia de Donald Trump.

EFE Efectivos el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana patrullan las calles tras varias detonaciones y explosiones en la madrugada de este sábado en Caracas

Una amenaza para América Latina

Finalmente, Ovidio Lozada ha recordado la brutalidad del régimen, mencionando los más de 1.000 presos políticos y el asesinato de un compañero de partido, "al que lanzaron desde un undécimo piso".

También ha advertido sobre la peligrosidad del chavismo a nivel internacional, afirmando que en Venezuela operan “grupos terroristas de Oriente Medio como Al Qaeda”, guerrillas colombianas e Irán, que “está metido hasta el tuétano con drones”. “No subestimemos lo que estaba generándose en Venezuela para dañar e intoxicar América Latina”, ha concluido.