Nacho Rabadán, directivo de la patronal de gasolineras: "Aunque extraer, transportar y refinar el petróleo fuera gratis, el litro seguiría costando 70 céntimos"

El precio de los carburantes continúa con una escalada imparable que amenaza con alcanzar la barrera de los dos euros por litro en los próximos días. Aunque evita hacer predicciones "en un escenario tan inestable", el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), Nacho Rabadán, ha reconocido en COPE que la situación es alarmante. "La progresión es preocupante", ha señalado, y aunque espera que esa curva ascendente "se corte en algún momento", el camino actual hace pensar en el peor de los escenarios para el bolsillo de los consumidores.

Rechazo a la bonificación de 20 céntimos

Ante esta crisis, el sector rechaza de plano repetir la fórmula de la bonificación de 20 céntimos por litro que se aplicó durante la crisis energética por la guerra de Ucrania. Rabadán ha sido tajante al respecto: "Sinceramente, espero que no". Explica que, aunque la medida era "bien intencionada", su aplicación fue un caos. "Estuvo mal diseñada y peor ejecutada", afirma, ya que trasladó la carga financiera y de gestión a las pymes y micropymes familiares, que suponen el 70 % de las gasolineras de España y que tuvieron que adelantar un dinero que no tenían.

Estuvo mal diseñada y peor ejecutada" Nacho Rabadán Director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES)

DPA vía Europa Press Un conductor está llenando un tanque de gasolina en una gasolinera.

Por ello, desde la patronal de las gasolineras ya se han puesto en contacto con la Administración para pedir diálogo antes de tomar cualquier decisión. "Si vais a tomar alguna medida de este tipo, vamos a hablar primero", ha solicitado Rabadán, recordando que son las pequeñas empresas las que están "a pie de pista" afrontando la difícil situación de vender a precios tan elevados.

La solución: mirar el modelo de Portugal

En lugar de la bonificación, el sector propone seguir el ejemplo de Portugal. Rabadán ha explicado que el gobierno portugués ha optado por una rebaja temporal del impuesto especial de hidrocarburos. La lógica es sencilla: como el Estado ya está recaudando más dinero por el IVA debido a la subida de precios, reduce el otro impuesto para no "aprovecharse de la situación", según palabras del ejecutivo luso. "Hay otras fórmulas, no nos inventamos nada", ha defendido el director de la CEEES, presentando esta medida como una alternativa más justa y eficiente.

La carga fiscal en España es uno de los grandes componentes del precio final. Rabadán detalla que, solo en impuestos, pagamos una parte fija de unos 37 céntimos para el gasóleo y 47 para la gasolina. Pero, además, se produce una doble imposición, ya que a esa cifra "se le aplica también el IVA". El resultado es tan impactante que, como afirma Rabadán, "si extraer el petróleo fuera gratis, transportarlo, también, refinarlo, también [...] y ni la petrolera ni la estación de servicio ganara ni un céntimo, aún así el producto costaría 70 céntimos". Como segunda opción, el sector plantea una reducción temporal del IVA del 21% al 10%, como ya se hizo con la factura de la luz.

El mito de la especulación en las gasolineras

Rabadán también ha querido desmontar una creencia muy extendida entre los consumidores: que las gasolineras se enriquecen especulando con el combustible que ya tenían almacenado. "No tenemos esa capacidad de almacenamiento y, por lo tanto, no podemos especular con el precio", ha aclarado. La realidad es que las estaciones de servicio tienen una capacidad de estocaje "muy limitada" y deben reponer combustible una o varias veces por semana, lo que les impide jugar con las variaciones del mercado.

Alamy Stock Photo Precio de la gasolina por la guerra de Irán

No tenemos esa capacidad de almacenamiento y, por lo tanto, no podemos especular con el precio" Nacho Rabadán Director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES)

Mientras tanto, la situación global sigue empujando los precios al alza. El barril de petróleo Brent roza los 100 dólares, y los mercados ya anticipan problemas de oferta que podrían llevar a una "segunda ronda de subidas". En este contexto, Rabadán también ha recordado la difícil situación de las gasolineras independientes o "blancas", que denuncian estar comprando el producto a un precio superior al que se vende en otras estaciones. Una "ineficiencia" más, concluye, en un mercado "patas arriba".