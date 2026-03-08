La escalada en Irán fuerza la evacuación de la embajada española y dispara el precio del diésel

El Gobierno de España ha evacuado su embajada en Teherán ante la escalada militar en la región. El embajador español, Antonio Sánchez Benedicto, y otro personal diplomático, un total de 10 personas, han abandonado el país por vía terrestre a través de la frontera de Azerbaiyán, donde se encuentran a salvo. Exteriores ha justificado la decisión al considerar que en la capital iraní ya no se daban las condiciones mínimas de seguridad para mantener la sede diplomática abierta.

El ministro Albares ha asegurado que el resto de embajadas en la región y la sala de crisis del gobierno "siguen plenamente operativas 24 horas". Esta evacuación se enmarca en un operativo más amplio para proteger a los ciudadanos españoles en Oriente Próximo. Además, se ha enviado un refuerzo de personal diplomático a las embajadas de Omán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin para facilitar la salida de todos los españoles que lo deseen.

Sánchez y el 'no a la guerra'

En el plano político, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a reivindicar el 'no a la guerra' durante un acto del PSOE en Soria. Sánchez ha defendido que esta postura "es mucho más que un sí a la paz, porque también es un sí a la soberanía de la nación española" y ha recordado el precedente de la guerra de Irak en 2003. Además, ha criticado al Partido Popular y a VOX por, según él, respaldar una estrategia belicista.

Este a la guerra es mucho más que un sí a la paz" Pedro Sánchez, presidente

El diésel roza los 2 euros

La escalada militar ya se está notando en los bolsillos de los ciudadanos. El precio del diésel se ha disparado y se acerca a los 2 euros por litro. Según la asociación de consumidores FACUA, el gasóleo ha subido unos 32 céntimos en solo seis días, pasando de 1,45 a 1,77 euros, lo que supone un incremento cercano al 22 % desde el inicio de los ataques. Los consumidores "se quejan de que el precio es astronómico, pero claro, ¿qué remedio les queda?", comentan desde una estación de servicio.

Se quejan de que el precio es astronómico, pero claro, qué remedio les queda" Empleada gasolinera

Javier Antonio, presidente de la patronal de estaciones de servicio, atribuye la subida a la tensión en el barril de petróleo por el conflicto. El temor a problemas de suministro en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo mundial, ha impulsado el alza. Ante esta situación, FACUA ha solicitado al Ejecutivo que intervenga para limitar los precios si se detectan abusos en el mercado.

Focos en Venezuela y Colombia

En el ámbito internacional, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, se ha reunido por segunda vez con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca para abordar la situación de Venezuela. Washington le ha trasladado un mensaje de cautela, considerando que primero debe consolidarse la estabilidad política antes de una eventual convocatoria de elecciones.

Por otro lado, este domingo se celebran elecciones en Colombia para elegir al parlamento en un clima de polarización. Los sondeos apuntan a un avance de la izquierda de cara a las presidenciales de mayo. Un total de 41 millones de colombianos están llamados a las urnas, de los cuales 250.000 votan en España.