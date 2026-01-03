Ángel Expósito, director de La Linterna: "Una parte del Gobierno de España está formada por los herederos del régimen chavista"

El periodista Ángel Expósito ha analizado en un especial informativo en COPE la detención de Nicolás Maduro y su esposa en Caracas, una operación ejecutada por Estados Unidos que supone, en sus palabras, "el inicio de la demolición del régimen chavista". La noticia, adelantada por la cadena a primera hora de la mañana, ha dado paso a un análisis sobre las claves geoestratégicas y humanas de un acontecimiento que afecta directamente a España.

Un narcoestado fallido

Expósito ha calificado la situación interna de Venezuela como la de "un narcoestado, una dictadura, un miniestado fallido". El periodista ha recordado el fraude electoral de hace un año, en el que se ignoró la victoria de Edmundo González y el reciente Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, ante "la mirada atónita del resto del mundo, sino la complicidad de muchos".

En esta línea, el diplomático Gustavo de Arístegui, ha señalado en COPE la intencionalidad de que la detención la realizara la DEA: "Justamente, la agencia que acusa a Venezuela de estar vinculada con el 24 coma 3 por 100 del tráfico de cocaína mundial de una forma directa o indirecta". Este hecho se produce con Donald Trump en el poder en Estados Unidos, en un contexto internacional marcado por la guerra en Oriente Medio y el proceso de paz en Ucrania.

España, en el punto de mira

Ángel Expósito ha sido especialmente crítico con la postura del Gobierno español, la cual ha calificado de "cinismo repugnante". Según el comunicador, el ejecutivo no ha felicitado a María Corina Machado por su Nobel "ni siquiera han sido capaces de reconocer el fraude electoral escandaloso, vomitivo, repugnante de Maduro".

Expósito ha afirmado que "una parte del gobierno de España está formado por los herederos, formados, sino financiados por aquel régimen chavista". En el programa también ha intervenido el político Iñaki Anasagasti, quien ha cuestionado la "exquisitez que tiene el gobierno español con Venezuela", recordando la condena por corrupción de Raúl Morodo, exembajador en el país.

El drama humano y la brutalidad del régimen

Más allá de la geopolítica, Expósito ha puesto el foco en el drama humano, recordando que "cerca de 10 millones de venezolanos han huido de su patria, por hambre, miseria, terror y dictadura, en la mayor diáspora de la historia". El periodista ha relatado su experiencia en el puente Simón Bolívar, la Selva del Darién o la ruta de los caminantes, donde ha sido testigo del horror de la huida.

El comunicador ha descrito las distintas fases de la diáspora, desde los más adinerados hasta los profesionales y, por último, "los que no tienen nada". Ha relatado con crudeza el testimonio de "mujeres dispuestas a cualquier cosa con tal de salvar la vida y de llevar un trozo de jabón a sus hijos".

Por su parte, el periodista Carlos Herrera ha intervenido para señalar que Maduro es "un jefe del estado falso, tramposo y traicionero contra su propio pueblo". Herrera ha añadido que no se deben tener contemplaciones: "que nadie eche lágrimas de cocodrilo por Maduro". Expósito ha rematado esta idea recordando la brutalidad del régimen, con centros de tortura como el helicoide, y cómo "su bota ha aplastado a los propios compatriotas de una manera inmisericorde".

EL CONTEXTO

En las últimas horas, Estados Unidos ha completado una operación militar en Venezuela que ha resultado en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras la entrada de fuerzas estadounidenses en múltiples puntos estratégicos del país sin resistencia significativa por parte del Ejército venezolano.

Según el corresponsal de COPE David Alandete, ambos están siendo trasladados a Estados Unidos para ser juzgados en Nueva York por delitos de narcoterrorismo, en base a acusaciones que datan de años anteriores y a una orden de captura emitida desde finales de diciembre. La Casa Blanca ha enmarcado la acción como una operación de “ley y orden” para capturar a un prófugo buscado por narcotráfico, evitando así la necesidad de notificar al Capitolio.

En el proceso, no solo se ha rechazado un posible acuerdo con el chavismo, sino que se ha optado por una extracción directa que podría incluir pruebas aportadas por exmiembros del régimen, como Hugo ‘El Pollo’ Carvajal y Cliver Alcalá, consideradas cruciales para el caso en la justicia estadounidense.