EE.UU ataca Venezuela: El PNV, preocupado por la "ruptura de normativa internacional", y EH Bildu condena el ataque "con contundencia"

El PNV ha manifestado su "preocupación" por lo que considera la "ruptura unilateral de la normativa internacional" por parte de Estados Unidos tras su "incursión" en Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores. Asimismo, espera que Venezuela "pueda iniciar una transición política para acceder a un régimen democrático".

En un comunicado, el PNV se ha referido, de esta manera, a los ataques de EEUU contra Caracas y sus alrededores y al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su mujer, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada esta madrugada.

El EBB del PNV se ha mostrado preocupado por "la ruptura unilateral de la normativa internacional" por parte de EEUU con "su incursión en Venezuela" y la captura de Maduro y de su esposa", a falta de "confirmación independiente y transparente de los hechos".

RECHAZO DE EH BILDU

Por su parte, EH Bildu ha querido "denunciar y rechazar con contundencia" la "agresión imperialista de Estados Unidos contra el pueblo soberano de Venezuela", y ha defendido "como principios irrenunciables" la "soberanía, la autodeterminación y la paz de todos los pueblos".

La formación ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales para expresar su rechazo a los ataques de EEUU en territorio venezolano, "así como toda forma de injerencia e intervención externa".

"EH Bildu quiere denunciar y rechazar con contundencia la agresión imperialista de Estados Unidos contra el pueblo soberano de Venezuela, y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, así como toda forma de injerencia e intervención externa", ha expresado.

"IMPERIALISMO PURO Y DURO"

Mientras, el coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha afirmado que el ataque de EEUU a Venezuela es "imperialismo puro y duro" y ha rechazado "sin matices la injerencia y la lógica de guerra".

Vaquero ha asegurado que "lo de EEUU contra Venezuela, con Trump como ejecutor, es imperialismo puro y duro: amenazas, sanciones y ataques para someter a un pueblo soberano".

Según ha manifestado, eso "no es democracia" sino que es "violencia económica y política que genera sufrimiento y desestabilización". "Rechazamos sin matices la injerencia y la lógica de guerra. Frente al cinismo del poder, soberanía, paz y solidaridad internacionalista desde Euskadi", ha afirmado el dirigente de Podemos Euskadi.