Fernando Quesada, historiador: "El descubrimiento del hueso de elefante en Córdoba confirma la presencia de los cartagineses, ningún otro ejército en Iberia podía contar con ellos"

Un hueso hallado en la ciudad andaluza podría ser la primera prueba física de la presencia de los famosos paquidermos que el general cartaginense trajo a la Península Ibérica durante la Segunda Guerra Púnica. El descubrimiento se produjo en una excavación donde ya habían aparecido piezas de cerámica y monedas del siglo III a.C..

Un hallazgo excepcional

El arqueólogo Rafael Martínez Sánchez, uno de los investigadores, ha explicado el proceso de identificación. Debido al gran tamaño del hueso, las opciones eran limitadas. "Lo primero que pensé, o para descartar, es que podría haber sido una ballena", señala, pero al tratarse de un hueso cúbico de un animal terrestre, esa posibilidad quedó excluida. "No podía ser ni caballo ni bovino, así que lo único que podría ser realmente era, en ese caso, elefante". El resto encontrado es un carpo, un hueso que forma la base del tobillo del animal.

La datación del hueso ha sido clave. Según ha detallado el investigador, "el resto aparecía debajo de un muro que se ve que había caído en la época". Esta caída protegió el contexto y permitió confirmar que el hueso pertenecía al siglo tercero antes de Cristo, encajando con el periodo de las Guerras Púnicas. El hallazgo fue de tal envergadura que los trabajos de prospección quedaron suspendidos para centrarse en su estudio.

La sombra de Aníbal en la Península

Lo que este hueso confirma es la presencia de fuerzas cartaginesas, porque ningún otro ejército en esta época en Iberia podía contar con ellos

El historiador y especialista en guerra antigua, Fernando Quesada Sanz, ha afirmado que el descubrimiento es una prueba contundente. "Lo que este hueso confirma es la presencia de fuerzas cartaginesas, porque ningún otro ejército en esta época en Iberia podía contar con ellos", ha explicado. Este hecho demuestra que, aunque las fuentes clásicas no narran todas las batallas, sí se produjeron combates importantes en la zona, como la lucha "por un lugar estratégico, un cruce del río Guadalquivir, que permitiría dominar toda la zona de la Campiña entre Córdoba y Sevilla".

El hallazgo encaja con la fase final de la lucha entre Roma y Cartago en Iberia, hacia los años 206 y 205 a.C.. En este periodo se documentó una intensa actividad bélica en lugares como la Colina de los Quemados en Córdoba o el Castillo de Doña Blanca en Cádiz. El dominio de Iberia era crucial, pues suponía arrebatar a Aníbal su principal base estratégica. En el yacimiento también se han localizado proyectiles de piedra compatibles con la artillería de la época, un indicio más de la batalla que allí se libró.

Armas de guerra psicológicas

Tienen un éxito psicológico demoledor, sobre todo contra fuerzas que no están acostumbradas a ellos

La presencia de un elefante en combate no era un "detalle exótico", sino un arma militar de primer orden. Quesada los describe como los tanques de la Antigüedad. "Tienen un éxito psicológico demoledor, sobre todo contra fuerzas que no están acostumbradas a ellos. Los caballos se asustan de su olor y de su masa", ha comentado el historiador. Eran enormes, ruidosos y difíciles de frenar, capaces de desbaratar las líneas de infantería enemiga.

Para los investigadores, este hallazgo es solo el principio. "Si la fuente lo dice, la iconografía está ahí, pues, nos faltaba el hueso", ha admitido Rafael Martínez Sánchez. Aunque el resto es pequeño, su valor es inmenso y abre la puerta a nuevas investigaciones. "Habría que seguir mirando, excavando en diferentes sitios, o incluso los propios museos donde es posible que haya más huesos de elefante, que hasta ahora no se han detectado".