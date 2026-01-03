La caída de Maduro: Carlos Herrera desvela el futuro inmediato que le espera y su última llamada a Trump

El comunicador Carlos Herrera ha reaccionado este sábado en el programa Fin de Semana COPE a la noticia de la detención de Nicolás Maduro y su esposa en Caracas. Según las primeras informaciones, fuerzas estadounidenses habrían atacado zonas militares estratégicas en la capital venezolana, una operación que ha culminado con el arresto del mandatario, que ya ha sido trasladado fuera del país.

Herrera ha recordado que ya existían acusaciones firmes contra el líder venezolano. En concreto, desde 2020, Estados Unidos había presentado cargos contra Nicolás Maduro y otros catorce miembros de su gobierno por delitos de narcotráfico, una causa a la que también se había sumado Argentina.

Un futuro similar al de Noriega

Para analizar el futuro que le podría esperar a Maduro, el comunicador ha trazado un paralelismo con el caso de Manuel Noriega en Panamá en el año 1989. "Noriega no era formalmente el jefe del estado, pero era el hombre fuerte de Panamá", ha señalado Herrera, recordando que sus vínculos con el "crimen organizado" y el narcotráfico motivaron una intervención similar por parte de la administración Bush.

El director de 'Herrera en COPE' ha detallado el destino de Noriega como posible precedente: "20 años en la cárcel en Miami", una posterior extradición a Francia por cuentas pendientes y, finalmente, su devolución a Panamá, donde fue encarcelado y murió en 2017 bajo arresto domiciliario.

Una narcodictadura criminal

Carlos Herrera ha calificado el régimen venezolano como "una narcodictadura criminal, criminal". Ante las posibles críticas por la intervención de un país en otro para detener a un jefe de Estado, el comunicador ha sido tajante, asegurando que se trata de un "jefe del estado falso, tramposo y traicionero contra su propio pueblo, al que ignoró en las elecciones".

El régimen de Maduro es una narcodictadura criminal, criminal" Carlos Herrera Director de Herrera en COPE

Por ello, ha pedido que "nadie eche lágrimas de cocodrilo por Maduro", restando legitimidad al mandato del líder venezolano y justificando así la contundencia de la operación que ha terminado con su detención y traslado fuera del país.

Que nadie eche lágrimas de cocodrilo por Maduro" Carlos Herrera Director de Herrera en COPE

La llamada que lo anticipó todo

Herrera también ha desvelado una presunta conversación telefónica que habría tenido lugar hace unos días entre Maduro y Donald Trump, en la que el líder venezolano, previendo lo que iba a suceder, habría intentado negociar una salida segura. "Garantíceme que Delcy, yo, mi esposa... nos vamos a un lugar seguro", habría solicitado Maduro.

La respuesta de Trump, según el relato de Herrera, fue una rotunda negativa que anticipaba el desenlace final: "Ni hablar. Lo que tenga que pasar, ya pasará". Unas palabras que, para el comunicador, confirman que la operación era inminente. "Y, mira, pues lo que hemos visto es que se lo habrán metido en un avión, no sé dónde se lo habrán llevado", ha concluido.

MUCHA CONFUSIÓN

En las últimas horas, el foco informativo se ha concentrado en Venezuela tras la difusión de informaciones que apuntan a una operación estadounidense contra el entorno del poder en Caracas, en un contexto de máxima confusión y ausencia de confirmaciones oficiales independientes.

Distintas fuentes citadas por medios internacionales y por corresponsales en Estados Unidos señalan que la decisión política habría sido adoptada antes de Año Nuevo, lo que indicaría una actuación planificada y no improvisada. Washington mantiene desde hace años acusaciones formales por narcotráfico contra Nicolás Maduro, mientras el Gobierno venezolano denuncia una agresión exterior y asegura mantener el control institucional.

A esta hora, no existe comunicación oficial del Pentágono ni verificación internacional concluyente sobre el alcance real de los hechos, lo que mantiene abierta una situación de máxima tensión política y diplomática.