Pedro Martínez, psicólogo: "Las generaciones más jóvenes se quejan de una especie como de pensamiento único que las obliga a ser "mujeres empoderadas" y reivindicativas, renunciando a su feminidad"

En el marco del Día de la Mujer, el programa 'Fin de Semana' de COPE, conducido por Cristina López Schlichting, ha acogido un debate que arroja una conclusión sorprendente sobre la situación de la mujer en España. Lejos de centrarse en la brecha salarial o la violencia de género, los expertos invitados, el psicólogo Pedro Martínez, la doctora Carmen Candela y la colaboradora Ingerborg Schlichting, han coincidido en señalar la maternidad como el principal problema y anhelo de las mujeres en la actualidad.

Un problema para cada generación

El psicólogo y director terapéutico del Centro PMG, Pedro Martínez, ha detallado que las problemáticas varían según la edad. Las generaciones más jóvenes se quejan de "una especie como de pensamiento único" que las obliga a ser "mujeres empoderadas" y muy reivindicativas, sintiendo que se les exige una renuncia a su feminidad. Martínez afirma que muchas de sus pacientes jóvenes expresan simplemente el deseo de "ser mujeres", sin la carga de una prisión ideológica.

Les exigen tener una especie como de renuncia a lo que es su feminidad"

En la mediana edad, la preocupación se desplaza hacia "las dificultades que tienen para ser madres". Según Martínez, esta presión es enorme y temas como la congelación de óvulos son recurrentes. Finalmente, en las mujeres que superan los 50 años, el problema más acuciante que observa en su consulta es "la soledad", el sentimiento de no haber conseguido construir una vida en compañía a pesar de haberlo intentado.

El peso de la 'supermujer' y la politización

La doctora Carmen Candela ha suscrito el análisis de Martínez, calificando la situación como una "exigencia maniquea y absurda" que ha politizado e idealizado la figura femenina. Para Candela, el ideal de la "supermujer" —profesionalmente puntera y madre a la vez— genera una inmensa "ansiedad y una presión" que "nos hace polvo". Considera que se ha creado un "cóctel" confuso mezclando feminismo con temas como el aborto y que, en España, este discurso está "vacío de contenido" en comparación con países donde la mujer sigue siendo tratada como un objeto.

Por su parte, Ingerborg Schlichting ha puesto el foco en las dificultades prácticas, afirmando que "las parejas jóvenes tienen unos problemas tremendos", sobre todo las madres, por no tener "ayuda suficiente" . Sostiene que la carga del hogar sigue recayendo mayoritariamente en la mujer y critica la corta duración de la baja por maternidad en España, de apenas cuatro meses, en contraste con países económicamente más pobres como Bulgaria o Rumanía, donde se acerca a los dos años.

La gente ya casi no se atreve a tener hijos porque la presión es tan grande"

Conciliación y derechos laborales

Aunque el debate se ha centrado en la maternidad, Cristina López Schlichting ha introducido matices importantes, como la existencia de la brecha salarial en muchos sectores y las dificultades de las mujeres para acceder a puestos directivos, un "techo de cristal" que, en su opinión, sigue siendo una realidad. En esta línea, Pedro Martínez ha confirmado que las empresas "tienden a ser muy selectivas a la hora de contratar a mujeres" debido a los costes asociados a una posible baja por maternidad.

La presentadora ha defendido medidas como las bajas paternales como una herramienta con un "efecto laboral extraordinariamente positivo", ya que igualan la situación de hombres y mujeres ante el empleador. A pesar de las diferentes perspectivas, la conclusión de la tertulia ha resultado unánime: el gran desafío para la mujer española de hoy parece ser, por encima de todo, la gestión de su deseo de ser madre en un entorno social, laboral y económico que no se lo facilita.