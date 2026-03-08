Fernando Martín carga contra el arte moderno: "Reconozco... que soy un paleto"

El humorista Fernando Martín ha dedicado su sección en el programa 'Fin de Semana' de la cadena COPE, presentado por Cristina López Schlichting, a analizar el mundo del arte contemporáneo. Coincidiendo con la clausura de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO), Martín ha compartido con los oyentes su perplejidad y desconexión con las corrientes artísticas actuales.

Desde el inicio de su intervención, el colaborador ha dejado clara su postura, confesando sentirse "más perdido que Adán en el día de la madre" en un evento como ARCO. Con su característico tono irónico, ha cuestionado el valor de algunas piezas expuestas: "¿Quién no quiere pagar por ver un inodoro roto?".

Una visita accidentada al MoMA

Para ilustrar su punto, Martín ha relatado una experiencia personal durante una visita al Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). Según ha contado, casi le impiden la entrada por su vestimenta, ya que iba en chándal. "Aquí hay que venir hecho un pincel", le advirtieron en la entrada.

La anécdota culminó cuando el humorista recorrió una de las salas, que estaba llena de andamios y lonas, pensando que el museo se encontraba en obras. Para su sorpresa, descubrió que esa "obra" era en realidad la exposición: "Resulta que eso era la exposición", ha explicado entre risas, admitiendo que pasó por el museo "prácticamente sin darme cuenta".

Esta experiencia le sirve a Martín para advertir sobre los peligros de visitar museos de arte moderno hoy en día, donde los límites entre un objeto cotidiano y una pieza de exposición pueden ser difusos. "Lo mismo estás mirando las paredes, buscando un cuadro, y resulta que la obra de arte es la papelera", ha sentenciado.

Felipe V era... Felipe V

El cómico ha contrastado esta ambigüedad con la claridad del arte clásico. "Antiguamente no había error", ha afirmado, poniendo como ejemplo los retratos de Felipe V. "Pintaban un cuadro de Felipe quinto. ¿Y qué salía en el cuadro? Felipe quinto. Ya está", ha añadido, destacando que los títulos también eran directos y descriptivos.

Martín también ha criticado los títulos pretenciosos de algunas obras modernas, como "ansiedad de otoño" para describir "chorretones negros, grises, brochazos así como sin sentido”. Al ver el precio de 3.000 euros en la etiqueta, su conclusión fue clara: "Pues, quieren acojonarme”.

Aunque se ha autodefinido como "un poco paleto" en materia artística, Fernando Martín ha sugerido que no es el único que se siente así y que parte del público adopta una pose. "Hay gente que va a esto a postureo, yo creo", ha comentado, criticando a quienes se quedan minutos observando "una raya cruzada ahí en un punto”.

Finalmente, el humorista ha zanjado el debate con una declaración de principios, por si a alguien le quedaban dudas sobre sus preferencias. "Llámame populista, si quieres, pero yo me quedo con Velázquez, con Goya, con Caraballo y con Miguel Ángel", ha concluido, reivindicando a los grandes maestros de la pintura.