David Alandete, corresponsal de COPE en EEUU: "La operación contra Maduro es de corte policial para extraer a alguien imputado por narcotráfico, no una guerra"

Estados Unidos ha lanzado una operación militar en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El corresponsal de COPE en EEUU, David Alandete, ha explicado en el programa 'Fin de Semana' junto a Carlos Herrera y Cristina L. S. que la orden de "ataques y una captura" estaba aprobada desde antes de Año Nuevo, pero tuvo que posponerse por consideraciones meteorológicas del Pentágono.

Una operación policial, no una guerra

La clave de la operación, según ha explicado Alandete, reside en la terminología utilizada por el presidente Donald Trump, quien ha afirmado que la intervención se realiza "en conjunción con las fuerzas de la ley y el orden". Esta denominación la define como una operación policial, no una acción bélica. Este matiz es fundamental, ya que "no ha habido una notificación al Capitolio de que Estados Unidos esté en guerra con Venezuela". Por tanto, no se considera una declaración de guerra, sino "una operación de extracción de alguien que está imputado".

Esta operación se hace en conjunción con las fuerzas de la ley y el orden" David Alandete Corresponsal de COPE en EEUU

La base legal de la intervención es una imputación emitida por un gran jurado estadounidense el 26 de marzo de 2020. Dicho tribunal concluyó que desde 1999 opera una organización criminal conocida como el 'Cartel de los Soles', que "ha inundado Estados Unidos, y ojo, España y Europa también, de toneladas y toneladas de cocaína". La acusación también incluye la conspiración con la guerrilla colombiana de las FARC, designada como organización terrorista por EEUU, para la producción y exportación de droga.

Despliegue de la élite militar

El asalto ha sido ejecutado por la fuerza Delta, la "élite de la élite" del ejército estadounidense, según Alandete. Este mismo cuerpo fue responsable de la operación que acabó con la vida de Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Estado Islámico, en 2019. La intervención ha incluido un despliegue por aire y tierra, con "botas sobre el terreno", lo que confirma una incursión directa para la captura.

Las primeras informaciones apuntaban a ataques sobre objetivos militares como la base aérea de La Carlota, Fuerte Tiuna, La Guaira e Higuerote. Sin embargo, la aparición de imágenes de helicópteros, probablemente desplegados desde el portaaviones USS Gerald R. Ford, confirmó que el objetivo era una extracción. La Casa Blanca ha circunscrito la operación a la captura de Maduro y su mujer, Cilia Flores, también imputada.

Desde el 99 hay una organización criminal conocida como cartel de los soles, que ha inundado Estados Unidos de cocaína" David Alandete Corresponsal de COPE en EEUU

La reacción del chavismo y el futuro incierto

La inteligencia estadounidense manejaba "cinco puntos diferentes" donde podría haberse escondido el dictador venezolano, que se ocultó en un búnker tras las primeras amenazas de Trump. El presidente de EEUU tiene previsto comparecer a las 17:00, hora española, para ofrecer más detalles. Mientras tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha hecho un llamamiento al "pueblo a la calle" a través de un comunicado.

En su mensaje, Rodríguez afirma que "la cuna del Libertador fue atacada" y exige a Donald Trump una "fe de vida del presidente Maduro". Aunque en el pasado se planteó que la vicepresidenta asumiera el poder transitoriamente, fuentes del Departamento de Estado y del equipo de Marco Rubio han calificado esta opción como "inasumible" para Washington.