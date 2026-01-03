Alfredo, venezolano, a 500km de Caracas: "La calma es tensa, de esas que se corta con una hojilla"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del Ejército de EEUU. La detención se ha producido durante una operación de ataque a gran escala en territorio venezolano la pasada noche. Según el mandatario estadounidense, Maduro y su mujer ya han sido trasladados fuera del país.

Una Venezuela paralizada

El programa 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE ha contactado con Alfredo, un ciudadano que vive a 500 kilómetros de Caracas, para conocer la situación. El testimonio describe un país en pausa: calles desiertas, comercios cerrados y una quietud total. La estampa, según ha relatado a Paco González, es comparable a la de un día festivo: “Parecía el amanecer del primero de enero, todo cerrado, tranquilo, nadie en la calle”.

XINHUA vía Europa Press Imagen de las calles de Caracas

Sin embargo, esta parálisis no se debe a una festividad, sino a una “resaca política”, como la ha definido el propio testigo. Los ciudadanos permanecen en sus hogares, expectantes ante el devenir de los acontecimientos. “Todo el mundo está refugiado en sus redes, me imagino”, ha añadido, describiendo una nación a la espera de noticias que definan su futuro.

La búsqueda de información

La información es el bien más preciado en estas horas de incertidumbre. Alfredo ha explicado que el acceso a medios extranjeros es posible, aunque con matices. “Televisión norteamericana, señal americana, sí, tienes buen Internet, lo puedes ver”, ha comentado. También ha señalado que los canales por satélite permiten seguir las noticias de la televisión española, que estaba retransmitiendo la situación.

La tranquilidad en su ciudad, descrita como una “calma tensa que se corta con una hojilla”, contrasta con las noticias que le llegaron de madrugada desde la capital. Un amigo en Caracas le llamó a las dos de la mañana para alertarle de la situación. “Me dice, ‘c***, aquí están bombardeando, viejo’”, ha relatado. En su zona, sin embargo, no se ha registrado ninguna explosión.

Expectación ante el futuro

La principal esperanza entre la población es que el desenlace de esta crisis conduzca a una transición pacífica, algo que el testigo ha calificado como “lo más importante”. El deseo generalizado es que la nueva etapa política traiga consigo una mejora en las condiciones de vida para todos los venezolanos que residen y trabajan en el país.

Bonnie Cash - Pool via CNP El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Todas las miradas están puestas en la comparecencia de Donald Trump, prevista para las 17:00, hora española. Se espera que el mandatario estadounidense ofrezca más detalles sobre la operación y los próximos pasos. Tras su intervención, se prevé que tanto el gobierno venezolano como la oposición se pronuncien, arrojando más luz sobre el incierto futuro de Venezuela.