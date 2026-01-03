"Silencio y miedo en Venezuela" tras la detención de Maduro por Estados Unidos, la situación según el padre Hugo desde Puerto Cabello

Venezuela ha amanecido este sábado con una noticia inesperada: la intervención militar de Estados Unidos y la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. En una edición especial del programa 'Fin de Semana' de la cadena COPE, conducido por Cristina López Schlichting, el padre Hugo ha descrito desde Puerto Cabello un panorama de absoluto silencio e incertidumbre. "Hay mucho nerviosismo, las calles están totalmente vacías y todo está cerrado", ha explicado el sacerdote.

La gente no sale a la calle

Según el testimonio del padre Hugo, la población venezolana siente una mezcla de incertidumbre y "mucho miedo". Pese a que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha confirmado la detención y ha hecho un llamamiento a la población para que salga a la calle, la respuesta ha sido nula. "Nadie se va a arriesgar a salir a esta hora", ha asegurado el sacerdote, confirmando que la situación es idéntica en la cercana ciudad de Valencia.

Nadie se va a arriesgar a salir a esta hora" Afirma el padre Hugo

Las redes sociales como vía de información

La noticia ha corrido como la pólvora a través de canales no oficiales. El padre Hugo ha relatado que se enteraron por "el poder de las redes". La información ha fluido principalmente por WhatsApp, llamadas de teléfono y el boca a boca, ya que redes como X están bloqueadas por el régimen y los medios oficiales solo emiten publicidad y un comunicado de la vicepresidenta.

El sacerdote también ha comentado la incredulidad de sus feligreses. "Padre, yo no no puedo creer esto que está sucediendo", le decía uno de ellos. En Puerto Cabello, donde se encuentra una importante base naval que no ha sido atacada, el silencio es total. "Estoy en las cercanías de la base naval Agustín Armario, y está totalmente en silencio", ha concluido.