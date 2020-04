Los menores de 14 años podrán salir una hora al día con juguetes y otras noticias del jueves

Este jueves 23 de abril, es el día de San Jorge más atípico que hayamos vivido en muchos años. Es un San Jorge, un Sant Jordi de rosas y libros virtuales. Sin Premio Cervantes, aplazado sine die, por lo que no veremos al poeta Joan Margarit recoger el gran premio de nuestras letras de manos del rey Felipe VI. Pero sí le podemos escuchar, de forma virtual, en estos versos de "La libertad"

Encetem la festa del llibre amb poesia! ✍️



Joan Margarit ens regala els versos de “La llibertat”. Perquè “la llibertat és una llibreria”.



��>> https://t.co/6KPDBKBHWa



Bon Sant Jordi! ����#SantJordiACasa#KeepReadingACasa#JoEmQuedoACasa#Llegimpic.twitter.com/J73krjqsev — Grup62 (@Grup62) April 23, 2020

Al ser el Día del Libro, podríamos poner una lista interminable de lecturas recomendables. Les proponemos 'Fuertes en la tribulación' el libro del Papa Francisco, disponible desde este día de San Jorge, y de forma gratuita, en la página Web de la Librería Editora Vaticana. En este día de su onomástica, ya que su nombre es Jorge Mario, el Papa ha enviado respiradores para los hospitales madrileños.

Fuertes, nos pide el Santo Padre, para seguir adelante en tiempos de la pandemia por coronavirus que sigue dejando muertos, 440 más en las últimas 24 horas, pero también recuperados que se van aproximando a los 90.000 de los 213.024 contagiados en España. Un incremento del número de fallecidos por coronavirus que no va a impedir que los niños puedan comenzar a salir al a calle a partir del lunes 27 de abril.

Los menores de 14 años podrán salir una hora al día entre las 9.00 y 21.00 horas

Cómo y con qué medidas las ha explicado el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Hoy me he dirigido a los niños y niñas para darles las gracias por el enorme esfuerzo que están haciendo. A partir del domingo podrán salir a jugar a la calle durante una hora al día. Han demostrado una gran responsabilidad y el Gobierno confía en ellos y ellas y en sus familias. pic.twitter.com/Dpn5loGOkU — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) April 23, 2020

Los menores de 14 años podrán salir una hora al día, con sus propios juguetes, finalmente entre las 9:00 y las 21:00 horas, acompañados de un adulto, en un radio de un kilómetro de casa. Se aconseja, además, evitar las horas puntas.

Un adulto podrá salir con hasta tres niños que convivan él, debe estar a una distancia en la que pueda controlar a los niños y nunca debe reunirse con otros adultos y niños. Los menores podrán correr, saltar y salir con sus juguetes, -patinetes, balones- pero no hacer usos de los parques. Mientras, los pequeños que presenten síntomas como fiebre, que pudieran ser compatibles con los del coronavirus COVID-19, o que estén en cuarentena, no podrán salir a la calle. LEER MÁS

Iglesias, sobre las residencias: "Ha puesto sobre la mesa el problema de la privatización"

El Vicepresidente de Derechos Sociales asegura que el Gobierno tiene que "seguir trabajando" con las comunidades autónomas (CC.AA.) porque "el de las residencias es un problema sanitario que ha puesto además encima de la mesa el problema de la privatización y de las condiciones de precariedad en las que trabajan muchos profesionales de los centros de mayores".

Iglesias ha asegurado que, para "ayudar" a las comunidades autónomas, el Gobierno dio la consideración de 'servicios esenciales' a los profesionales que trabajan en los centros de mayores, se facilitaron "los criterios de contratación" y destinó 300 millones de euros a las CC.AA. para que pudieran contratar personal para las residencias.LEER MÁS

Para Pablo Iglesias, la gente tiene derecho a protestar, pero cree que"lo sensato es hacerlo en el balcón".

Herrera: "Solamente existen los aplausos en la España oficial del Gobierno, no los 22.000 muertos"

"Miren, a pesar de todo eso, cada día encontramos hechos que confirman que la situación está algo mejor. Ayer fue, por ejemplo, simbólico si quieren, pero importante, el cierre de la morgue instalada en el Palacio de Hielo de Madrid. Allí se han guardado temporalmente los restos de 1.186 personas, a quienes recordaba en su intervención la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Pues, además de agradecerle a Margarita Robles el sentimiento que puso en esas palabras, también hay que agradecerle que haya sido capaz de romper la omertá, esa omertá declarada por este Gobierno sobre los fallecidos, como si no existieran. Solamente existen los aplausos en la España oficial, no los féretros. LEER MÁS

Dice Carlos Herrera en su monólogo de las 8.00 horas de este jueves que Pedro Sánchez "volvió a pedir confianza y el llamamiento a la unidad, pero cada día que pasa, Sánchez se le ve más solo. Entre las puñaladas traperas de su socio Iglesias, esas que están haciendo bueno su vaticinio de que no podría dormir con Iglesias en el Gobierno, y las amenazas constantes de ERC".

Lambán desconfía en COPE de los socios de Sánchez: "No creen en España"

El Presidente de Aragón no ha escatimado en la crítica a los socios de Gobierno de Pedro Sánchez en 'Herrera en COPE'. Javier Lambán ha dicho que se le "antoja difícil que la gobernanza del país, una vez concluida la crisis sanitaria, se pueda producir con unos partidos políticos que ya antes eran de muy difícil aveniencia con el sentido común porque no creen en España, pero que después de todo lo que estamos viendo todavía es más difícil pensar en ellos como partícipes de la recuperación social y económica de un país en el que no creen", aunque ha manifestado que desonoce el parecer de Pedro Sánchez.

Lambán también ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas. "Apelo a los partidos de España a que hagan un esfuerzo a la altura de lo que la situación requiere", ha manifestado. "Apelo a los partidos que creen en España, ninguno de ellos le puede dar la espalda a la búsqueda de acuerdos, de grandes pactos o, si no, este país se va a instalar en una situación de decadencia insoportable".LEER MÁS

Los españoles ya podemos decir que hemos cumplido una cuarentena como país. 40 días llevamos en confinamientodesde que se declarara el estado de alarma por el Gobierno.

RAÚL SANCHIDRIÁN

El coronavirus se propagaba por España desde febrero y no hubo un "paciente cero"

El coronavirus tuvo en España "multitud de entradas" y podría estar ya presente desde mediados de febrero, según un estudio centrado en los 28 primeros genonas del virus analizados en el país para conocer su difusión.

El estudio firmado por científicos del Instituto de Salud Carlos III de Madrid y el Hospital Clinic de Barcelona ha realizado análisis filogenéticos y filodinámicos para estimar el origen temporal y geográfico más probable de los diferentes clados -que definen la evolución biológica de un organismo- y las vías de difusión. Los autores concluyen que “se han detectado múltiples introducciones de SARS-CoV-2 en España", por lo que no existiría un paciente cero en el país. LEER MÁS