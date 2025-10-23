23 OCT 2025 | El Aguanís de Tomás Guasch
"Dicen que Florentino Pérez se cargó lo de Miami..."
Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
1 min lectura0:46 min escucha
"La primera colleja del día nos la ha dado Trump y no pueden decir que ha sido culpa de Alandete, porque ha sido el propio Trump el que ha sacado el tema"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño