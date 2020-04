El regalo más especial de Papa Francisco para Madrid en el día de San Jorge

Papa Francisco, en el día de su santo, decidió hacer un regalo especial para Madrid enviando tres respiradores a la capital española para ayudar a los hospitales que más lo necesitan.

No recibir sino dar. Es el espíritu con en el que la Iglesia recuerda al mártir San Jorge, que murió en el 303, por no haber negado la fe durante las persecuciones anticristianas desatadas por el emperador romano Diocleciano. Su tradición recuerda el episodio en el que, protegido por la Cruz, mató al dragón que devoraba a las personas: un símbolo de fe que triunfa sobre el mal.

El día del Papa

Por lo tanto, este es el día en que se celebra el santo de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. El regalo del Papa es la entrega de respiradores y material médico, por lo tanto, mascarillas, gafas protectoras para médicos y enfermeras, trajes para cuidados intensivos. Algunos hospitales se beneficiarán como en la ciudad de Suceava, en Rumania, brote de coronavirus en el país, donde se esperan 5 respiradores de última generación; Otros 2 irán al hospital en Lecce, Italia, y 3 llegarán a Madrid.

Ayuda para España e Italia

La Nunciatura apostólica se encargará de los tres respiradores que llegarán a Madrid, y junto con el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, elegirán el destino de los respiradores para los hospitales más afectados. España está cerrada hasta el 9 de mayo, el número de personas infectadas supera los 208 mil, las muertes son más de 21 mil y casi 86 mil las que se han recuperado del coronavirus.

Dos respiradores destinados al hospital de Lecce serán entregados hoy por el mismo cardenal Krajewski. En su viaje de regreso al Vaticano, el Limosnero se parará en Nápoles para recibir los medicamentos destinadas a los pobres en Roma. "Como el café suspendido - explica el cardenal - la arquidiócesis promovió el medicamento suspendido y, para agradecer la cercanía del Papa, durante la emergencia del coronavirus, se prepararon medicamentos para los pobres de Roma". Unos días antes de Pascua, dos ventiladores pulmonares, dispositivos médicos para todo el personal sanitario, pero también huevos de Pascua llegaron directamente del Vaticano al hospital Cotugno en Nápoles. El año pasado, siempre el día de su santo, el Papa Francisco había donado, a través de la limosnera apostólica, las coronas del rosario hechas para la JMJ de Panamá, a los jóvenes de la archidiócesis de Milán, y un huevo de chocolate de 20 kg a los pobres del comedor de Caritas en la estación de Termini en Roma.

El abrazo de Francisco

"Un gesto muy bonito que cae en este día en particular en el que el Santo Padre no recibe un regalo, sino que se lo da a otros": así el cardenal Konrad Krajewski, Limosnero Pontificio, cuenta la entrega inminente que define como "el abrazo del Papa en una situación difícil para todo el mundo". Rumania está experimentando una verdadera emergencia, y en la pequeña ciudad de Suceava, donde irán 5 respiradores, hay casi el 25% del total de infecciones nacionales. La ciudad, que se encuentra en la región más pobre del país, junto con varios municipios circundantes está en cuarentena. En Rumania, las víctimas son más de 515 y los infectados son casi 10 mil. Los respiradores y todo el material donado por el Papa serán transportados en un vuelo en el que también viajarán el equipo de once médicos rumanos y seis enfermeros, enviados el 7 de abril por el gobierno de Bucarest al hospital de Lecco para trabajar junto a Italia en el momento más difícil en la batalla contra el coronavirus.