Herrera elogia a Margarita Robles y la compara con Sánchez: "Queda dignidad en el PSOE"

En el día en que los españoles cumplimos cuarenta días confinados en nuestros hogares, Carlos Herrera ha comentado la nueva prórroga del estado de alarma que ayer Pedro Sánchez logró en el Congreso. "Esto es como aquel que dice 'el éxito me persigue, pero yo soy más rápido'. En este caso, lo que le persigue a él es el desgaste, y no es más rápido que el desgaste. Cabe preguntarse cuántas prórrogas más sería capaz de sacar adelante este Gobierno, acosado por la oposición y por la mala gestión", ha señalado Herrera.

El comunicador de COPE también ha criticado que el presidente del Gobierno intentó enmascarar el hecho de que España es el país con mayor proporción de infectados por millón de habitantes en que nuestro país es el que más pruebas realiza. "Eso no es verdad. Sería muy bueno saber si eso cuenta como bulo o no", ha dejado claro Herrera, que ha sacado a colación un estudio que revela que España no figura ni entre los 30 países que más tests hace por cada mil habitantes.

Herrera también le ha reprochado a Sánchez que se escude en la población envejecida de España cuando en Japón la esperanza de vida es aún mayor y apenas hay unos cientos de muertos.

"¿Y los 33.000 sanitarios contagiados cómo se explican?", ha continuado Herrera: "Pues a lo mejor porque Sanidad pagó 31 millones de euros por mascarillas defectuosas, a 26 euros por cada test de la marca ACME, el doble de lo que cuesta uno homologado".

"Aún con todo, tenemos cosas que celebrar", ha señalado Herrera. "Ayer, se cerró la morgue del Palacio de Hielo en un acto cargado de dignidad. Ya no es necesaria una instalación deportiva para acoger centenares de ataúdes que se acumulaban en Madrid y que supuso gran impacto psicológico en los primeros días". Eso sí, Herrera ha recordado que Pedro Sánchez sigue sin decretar luto nacional por esos 1.146 fallecidos que han sido acogidos en el Palacio de Hielo.

"La ministra Margarita Robles nos recordó que no todo el PSOE está perdido", ha dicho Herrera recordando las conmovedoras palabras de la titular de Defensa pronunciadas a pie de pista. "Margarita Robles salvó ayer la dignidad del PSOE como partido. Además, dijo esas palabras flanqueada por Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, dos del PP. Son posiblemente los tres políticos que más han crecido durante esta pandemia, por gestión y por actitud", ha concluido Herrera.

Las palabras de Margarita Robles

La Comunidad de Madrid ha cerrado este miércoles la morgue provisional habilitada en el Palacio de Hielo de la capital, la primera de las tres abiertas con este fin en la región, con un acto solemne en el que se ha rendido homenaje a los fallecidos con coronavirus.

Esta morgue, instalada en la pista de patinaje sobre hielo de un centro comercial de la capital, es la segunda instalación provisional de estas características cerrada en la Comunidad, después de que el Gobierno regional clausurase el 14 de abril la del Palacio de Hielo de Majadahonda.

El acto de este miércoles, en el que se ha guardado un minuto de silencio por los fallecidos, ha estado presidido por la ministra de Defensa, Margarita Robles; la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso; y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Robles ha dicho a los familiares de los fallecidos "que tengan la seguridad de que no estuvieron solos" y fueron tratados "con dignidad".

"No les hemos podido salvar la vida, pero que sepan que, por parte de nuestras Fuerzas Armadas (...) no les han dejado solos ni un minuto", ha recalcado.