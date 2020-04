Luis del Val: “En este cautiverio son los libros los que permiten viajar por los caminos del alma”

La fotografía con la que cada mañana Luis del Val nos enmarca la realidad de lo que vivimos cada día en ‘Herrera en COPE’.

La primera vez que di la vuelta al mundo, creo que tenía diez años, me costó menos de ochenta días, y, pasado el tiempo, me enteré de que Julio Verne, la persona que había escrito la novela, cuando la terminó, no había salido de Francia.

De todas las mujeres que he conocido puede que la más fascinante fuera, precisamente, una francesa, que se educó con las monjas, se casó con un médico de provincias, fue bastante infiel por aburrimiento, contrajo muchas deudas y terminó suicidándose con arsénico. Se llamaba Madame Bovary, y creo que la llegué a conocer de una manera bastante profunda. Y, siempre que paso un par de días por París, cuando atravieso un puente sobre el Sena para ir hacia la ribera izquierda, me acuerdo de la Maga y de Oliveira, esa extraña pareja, que el argentino grandullón, Julio Cortázar, convirtió en seres tan reales que mi admirado Andrés Amorós hizo de Rayuela una edición donde se podían recorrer las idas y venidas de los protagonistas, con fotografías de calles y portales. Cuando escribo tengo bastante clara la separación entre la realidad y la fantasía, pero como lector -lo mismo que le sucede a José Luis Garci con el cine- me seduce la tentación de mezclar personajes reales y ficticios, entre otras cosas porque algunas personas reales son poco interesantes para estar en su compañía. Puede que, por eso, la primera vez que estuve en Praga, en 1965, me pareciera ver a Josef K. camino del trabajo, unas horas antes de ser detenido. Por cierto, la lectura de El Proceso, de Kafka, leída en estos días de arresto domiciliario, convierte la metafórica novela en una obra del más puro realismo.

UN DÍA DEL LIBRO SIN LIBROS EN LA CALLE

Es la primera vez que un 23 de abril no estoy en mi pueblo, que celebra su fiesta; o en Barcelona, yendo de librería en librería, firmando algún libro, en el día de la rosa, o en Madrid, comprobando como los libros, impacientes, salen a la calle en busca de los lectores, en lugar de aguardar a que los lectores les elijan o los desprecien sobre el mostrador.

LA VERDAD DE 'EL QUIJOTE'

Y no me planteo si Shakespeare y Cervantes murieron exactamente el mismo día de 1616, o Cervantes falleció el día anterior, porque lo importante no es cuándo murieron, sino lo que escribieron cuando tenían fuerza y vida. Así que me he llegado al libro más universal, 'El Quijote', cuya acción transcurre, la mayor parte de ella, no en el ancho mundo, sino en lo que hoy es parte de una autonomía, abro el capítulo 58, busco y leo: —“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres”.

Está escrito hace más de 400 años, pero creo que hoy, 23 de abril de 2020, contiene una evidente actualidad.



'El Quijote'

En este cautiverio son los libros los que permiten viajar por los caminos del alma, y cambiar los paisajes, y conocer gente como Phileas Fogg, madame Bovary u Horacio Oliveira, que sale en busca de Lucía, a la que siempre llama La Maga.

