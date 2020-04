Fuertes en la tribulación, el libro del Papa que ya puedes leer en este día de San Jorge

En este día de San Jorge, el Vaticano presenta un libro que puede ser una pequeña ayuda para poder ver la cercanía y la ternura de Dios en este período de dolor, sufrimiento, soledad y miedo. De este modo se presenta Fuertes en la tribulación (descárguelo aquí), un libro concebido por el Dicasterio de la Comunicación de la Santa Sede, que ya está disponible gratuitamente en el sitio Web de la Librería Editora Vaticana. Sólo se necesitan unos pocos clics para descargarlo en formato digital, recibiendo así un compendio auxiliar para compartir, meditar y rezar juntos.

La esperanza

En la introducción se explica el significado de esta iniciativa, que forma parte de lo que todos los medios de comunicación de la Ciudad del Vaticano tratan de ofrecer como un servicio para mantenerse cerca de los que viven en aislamiento y para establecer redes: "Como se lee en el mismo título, este libro intenta ayudar a todos, en este momento de angustia y tribulación, a que sean fuertes de todos modos, lo que significa tener esperanza".

Las oraciones de la tradición

La primera sección está compuesta por oraciones, ritos y súplicas para los momentos difíciles, extraídos de la tradición cristiana. Por ejemplo, hay invocaciones para los enfermos, para la liberación del mal y para confiar en la acción del Espíritu Santo. Estas oraciones provienen de diferentes Iglesias del mundo, pero también de varios períodos históricos.

La segunda parte, en cambio, se basa en las indicaciones de las autoridades eclesiásticas de seguir viviendo los Sacramentos en un momento en que las celebraciones "sin participación del pueblo" se han convertido en una triste constante. Las meditaciones tratan el tema de la comunión espiritual explicando cómo obtener el perdón de los pecados, a pesar de la imposibilidad de confesarse.

Las palabras del Papa

Finalmente, en el centro de la tercera sección están las palabras del Papa Francisco sobre la pandemia. Una colección que comienza a partir del 9 de marzo y que representa un acompañamiento para repasar los pronunciamientos del Pontífice. Se trata, esencialmente, de las homilías de la Misa matutina en la capilla de la Casa de Santa Marta, así como de su comentario al Evangelio a la hora del Ángelus y las diversas intervenciones extraordinarias que el Santo Padre hizo y hará sobre este tema.

La característica de este libro es su continua actualización a la luz de las nuevas intervenciones del Papa y el "redescubrimiento" de otros tesoros de la tradición eclesial. La revisión tendrá lugar varias veces a la semana, enriqueciendo el volumen con nuevos textos. Siempre será posible, incluso para aquellos que ya lo hayan hecho, descargar una nueva versión actualizada. Por lo tanto, se trata de una contribución editorial dinámica que aprovecha las posibilidades del ambiente digital para relanzar la mirada cristiana sobre la realidad.

La creatividad de la Iglesia

Un dinamismo que también es propio de muchos sacerdotes, religiosos y laicos que están mostrando mucha inventiva en el uso de los medios de comunicación. Con el cierre de los lugares sagrados por el riesgo de contagio, las pantallas que pueblan nuestras vidas se han convertido en los terminales de varias iniciativas de oración.

El Papa, desde el principio, eligió transmitir en vivo la Misa en Santa Marta para llevar una palabra de esperanza a la gente. Con esta cita quiso hacerse cercano, entrando en las casas de todos, en los Smartphones y en los ordenadores. Es sorprendente que un número cada vez mayor de personas lo esperen cada mañana a las 7 de la mañana. "La fe – escribe Andrea Tornielli en la introducción – no anula el dolor, no anula el sufrimiento y no quita automáticamente la angustia. Pero ayuda a tener esperanza".