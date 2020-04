Los libros que los comunicadores de COPE recomiendan en este Sant Jordi

Pilar Cisneros, presentadora de "La Tarde", da una doble recomendación. "El libro que estoy leyendo ahora mismo es 'Tiempos recios' de Mario Vargas Llosa y me está encantando. Pero en estos días de aislamiento he estado ordenando la casa y he recuperado un montón de libros que disfruté mucho de leyendo. De todos destaco 'Juntos, nada más', de Anna Gavalda. Me emocionó en su momento. Es una historia preciosa de tres personajes que lo han pasado muy mal y están en un momento complicado, pero juntos consiguen superar las dificultades y tener una esperanza. Es siempre una lectura imprescindible pero sobre todo en estos momentos que estamos viviendo", ha contado.

Su compañero Fernando de Haro ("La Tarde") nos recomienda un libro que el comunicador reconoce haber leído ya cinco o seis veces. "Se trata de 'Vida y destino' de Basi Grohmann. Él fue un gran periodista durante la II Guerra Mundial y luego se dedicó a escribir novelas. Tener este libro entre mis manos es un milagro porque durante mucho tiempo el régimen soviético lo tuvo incautado. Ahora, se ha convertido en una de las grandes novelas del siglo XX. Grohmann construye un mosaico de personajes que reflejan la fuerza del totalitarismo soviético y nazi durante la II Guerra Mundial. Frente a la destrucción y la persecución contra los judíos, encontramos el amor y el deseo de felicidad. Lo he leído cinco o seis veces y sus personajes ya son compañeros para mí. Para mí, este libro refleja la grandeza de la persona humana y la belleza de la libertad", admite.

Cristina López Schlichting, presentadora de "Fin de Semana" se inclina por Cortázar. "Cuando me pidieron recomendar un libro a la audiencia de COPE, supe que tenía que ser algo cortito, muy divertido y fácil de encontrar por internet. Muchos lo conoceréis pero merece la pena volver a leer 'Historias de cronopios y famas', de Julio Cortázar. El escritor se inventa dos tipos de personajes: los famas, que son malos, y los cronopios que son buenos. Es un libro que desarrolla sus historias en viñetas o relatos muy cortos, por lo que al final de cada jornada puedes disfrutar de una de estas historias", dice Cristina, que incluso lee uno de ellos ante la cámara.

A Ángel Expósito ("La Linterna") también le es imposible elegir un solo libro y nos habla de dos. "El primero es 'Últimas noticias sobre el periodismo' de Furio Colombo. Con toda la que tenemos encima de redes sociales, fake news, manipulación y censura, este libro es un tratado por secciones de ejercicio de la profesión periodística y cómo se venden las noticias. El otro libro que recomienda es 'La guía de los parques naturales de Colombia'. Me lo regaló el entonces presidente Ernesto Samper. Es un país impresionante, desde los volcanes andinos hasta la frontera con Venezuela. Un país increíble. Sólo pasando las páginas te crees que estás allí", asegura Expósito.

Por último, Jon Uriarte nos recomienda "El gigante enterrado" de Kazuo Ishiguro. "Compré este libro antes de que le concedieran el premio Nonel. Es verdad que es un libro rarito, pero cuenta algo parecido a lo que estamos viviendo ahora. Habla de una gente que vive bajo tierra en una presunta Inglaterra medieval y un día decide salir al exterior. Pero no se acuerdan casi nada de su pasado, por lo que tienen que rebuscar en su memoria para saber cómo fue el pasado y por qué sucedieron ciertas cosas. No es un libro previsible y eso en la literatura es digno de aplaudir", ha dicho.