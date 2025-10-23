La gran apuesta de Miguel Ángel Díaz en la alineación del Real Madrid para el Clásico: "En el Metropolitano jugó Bellingham..."

Real Madrid y FC Barcelona miden fuerzas este próximo domingo en la 10ª jornada de La Liga con un doble objetivo: ganar y conseguir el liderato. El conjunto madridista llegará al choque tras vencer a la Juventus con sufrimiento, pero como primer clasificado del campeonato liguero con 24 puntos. Y los azulgranas, por su parte, afrontarán el duelo tras golear al Olympiacos y ocupando la segunda posición con 22 puntos, dos menos que los madridistas.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Los jugadores del Real Madrid celebran la victoria contra la Juventus.

PRIMER CLÁSICO ENTRE XABI ALONSO Y HANSI FLICK

La temporada pasada, el Madrid fue incapaz de ganar al Barça en los cuatro encuentros en los que ambos equipos se enfrentaron. En Liga perdió 0-4 y 4-3, en la Supercopa de España cayó derrotado 2-5 y en la final de la Copa del Rey sucumbió en la prórroga. Resultados que condenaron a Carlo Ancelotti.

Ahora es Xabi Alonso quien se sienta en el banquillo del Real Madrid y parece que el técnico tolosarra ha superado los primeros exámenes de la temporada. Aunque ya tiene su primera gran mancha con la dolorosa derrota en el derbi madrileño contra el Atlético, donde los blancos cayeron 5-2. Pero vuelve a tener otra gran prueba de fuego ante el cuadro de la Ciudad Condal.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Xabi Alonso y Arda Güler

Hansi Flick, por su parte, ya demostró de lo que es capaz la temporada pasada. Pero al técnico alemán se le ve con cierto nerviosismo. Y prueba de ello son los cortes de manga que realizó el pasado fin de semana y algunas de sus declaraciones en varias ruedas de prensa. No está dando con la tecla en este primer tramo de la temporada y su incomodidad va creciendo.

LA GRAN APUESTA DE MIGUEL ÁNGEL DÍAZ EN LA ALINEACIÓN del madrid

Una vez finalizada la tercera jornada de la Champions League en El Partidazo de COPE, se habló y mucho del Clásico de este fin de semana. El debate fue muy intenso sobre el posible once que puede alinear Xabi Alonso y Miguel Ángel Díaz dio su punto de vista como periodista que sigue habitualmente la información del Real Madrid.

Cordon Press Dani Carvajal acabó el derbi lesionado y estará de baja cuatro semanas.

"Mis dos dudas son en la banda derecha", empezó diciendo. Y añadía seguidamente: "Creo que Güler jugará por dentro con Tchoaumeni. Y que si Carvajal entra en el equipo con cuatro entrenamientos, creo que Valverde jugará por delante de él".

Juanma Castaño y Siro López se sorprendieron al escuchar que Dani Carvajal puede ser titular contra el Barcelona. El lateral derecho sufrió una lesión el pasado 28 de septiembre y está apurando sus opciones. "No va a entrar en el equipo", comentaba el director de El Partidazo de COPE.

Pero Miguel Ángel Díaz se mostraba firme en su apuesta y añadía: "Ya veremos si juega. Bellingham ya jugó en el Metropolitano, aunque no salió bien. Pero si no juega Carvajal, creo que entrará en el equipo Mastantuono por delante de Valverde. Y repito, creo que Güler jugará en el centro del campo con Tchoaumeni".