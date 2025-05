El detalle que podría confirmar el sabotaje en la línea de AVE entre Madrid y Sevilla: al final del puente y antes de la Feria de Abril

Publicado el 06 may 2025, 10:11

Miles de viajeros y decenas de trenes afectados. Es el balance que dejaba el robo de cable que se ha producido este domingo en la provincia de Toledo y que ha obligado a miles de pasajeros a pasar la noche dentro de un tren, parados en la línea que une Sevilla con Madrid.

¿Fue un robo común? ¿Se trata de un sabotaje? ¿El servicio ferroviario cuenta con la seguridad necesaria? En 'Herrera en COPE' buscamos respuestas a estas cuestiones de la mano del director técnico de Alianza Europea para el Desarrollo de Corredores Ferroviarios, Iñaki Barrón.

"Es muy complicado porque nos tenemos que creer lo que nos han contado. Es sorprendente que hayan robado tan poco cable, según dicen. El robo de metales es una auténtica plaga en el ferrocarril en todo el mundo, de hecho hay grupos de trabajo internacionales para intentar mitigar estos problemas.

En principio, el posible enganchón de un tren Iryo no tiene que ver con el corte de cables. Si estaba parado no puede enganchar, así que no sé muy bien de donde sale esa versión", ha comenzado explicando.

En cuanto a la motivación de lo ocurrido, va más allá de un robo: "Tenemos mucha cantidad de metales de todo tipo en mitad del monte, no siempre bien vigilados y hay que intentar protegerlos. Tiene toda la pinta de que es un sabotaje, pero la última palabra la tiene la Guardia Civil y los técnicos de ADIF, que son los que tienen que investigar qué ha pasado.

Vamos a ver si se puede seguir protegiendo y evitando este tipo de incidencias que desgraciadamente son demasiado habituales. Hay formas de proveerlo, yo creo que es un tema que habrá que analizar con calma a partir de ahora".

la inversión en la infraestructuras en españa

Por otro lado, se ha referido a la inversión que se hace en las infraestructuras ferroviarias de nuestro país: "Se está invirtiendo mucho en ferrocarril, pero a pesar de todo siempre hay algún hueco por donde puede entrar alguien que conoce el sistema. Yo creo que ante todo falta un plan general de servicios ferroviarios, del que deriva un plan general de infraestructuras y uno de inversiones.

En este caso, la línea Madrid Sevilla se acaba de renovar prácticamente de manera completa después de 30 años de operación. En cuanto a la vigilancia, todo tiene un límite, no se pueden poner cámaras metro a metro, sería inviable.

Incluso España es un país de los que más vigilancia por videocámara tienen en todo el mundo. Se pueden seguir los trenes con bastante fidelidad y precisión. Recordemos que cuando se inauguró esta línea había una serie de amenazas terroristas y el ejército estuvo vigilando metro a metro, pero eso no se puede hacer".

Por último, ha reiterado su teoría: "A pesar de todo, el que quiere hacer un acto de este tipo, si ha sido un sabotaje, sabe donde tiene que pinchar para que todo salte por los aires. Precisamente al final de un puente largo y a las puertas de la Feria de Abril, es un momento que invita a pensar que hay una intencionalidad".