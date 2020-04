Los tuits que muestran la diferencia entre la oposición del PSOE al ébola y la del PP al coronavirus

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido comparar los tuits del presidente del PP, Pablo Casado, durante la actual pandemia del Covid-19, con los escritos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la crisis del ébola, en 2014, para ver "qué concepto de lealtad" maneja Sánchez.

Lo ha recordado durante una entrevista con La Sexta, donde ha defendido que la postura del Partido Popular durante esta pandemia es de "lealtad", pues su deber como oposición es "decir al gobierno en qué se debe mejorar".

Entonces, año 2014, Sánchez echaba en cara a Rajoy la gestión de la crisis del ébola con estos mensajes en las redes sociales: "Exigimos a Rajoy que ponga fin al desgobierno en la crisis de ébola", "Rajoy es responsable de la crisis del ébola por poner a una irresponsable en Sanidad", señalaban en aquel momento.

Su ahora socio de gobierno, Pablo Iglesias también arremetía contra la actuación de Mariano Rajoy: "El caso del ébola es una muestra del coste que tienen los recortes y de la incompetencia del gobierno. Hay responsables, que den la cara", decía en un tuit.

Almeida ha querido contrastar estos mensajes con la postura de 'lealtad' del Partido Popular durante esta pandemia, que ya se ha cobrado la vida de cerca de 17.000 personas en España.

Casado reprocha a Sánchez querer tapar su incompetencia con oferta de pactos

Casado ha asegurado que su partido "siempre" está dispuesto a hablar con el presidente del Gobierno, pero que no lo ve "sincero" en su petición, este domingo, de una "desescalada política" para poder pactar y sentar las bases de la reconstrucción del país

En una entrevista en Antena 3, ha reprochado a Sánchez que quiera hablar de reconstrucción cuando el país aún se encuentra "en plena guerra" contra el coranavirus, pero ha recordado que él siempre que le ha llamado el presidente del Gobierno ha "atendido la llamada" y ahora hace diez días que no hay ningún contacto entre ambos.

En este contexto el gobierno ha propuesto alcanzar un gran pacto de Estado similar a los llamados Pactos de la Moncloa. Casado cree que detrás se esconde un intento de tapar su "incompetencia" en la gestión de la crisis del coronavirus. "Quizás lo que Sánchez está intentado ahora es tapar la incompetencia en la gestión hablando de lo que pasó hace 43 años", ha señalado el líder popular y de la oposición en una entrevista al diario ABC.

No es sincera la repentina vocación pactista de quien ni llama en 10 días a quien le aprueba un confinamiento nacional. No hay que tender cortinas de humo, ni apropiarse de acuerdos históricos. No están en juego, al menos por nuestra parte, no sé si por los socios del Gobierno. pic.twitter.com/9IYi9LaGj2