Coordinación e información

Los trabajadores de las actividades no esenciales han vuelto a su puesto este lunes en las empresas en las que no es posible el teletrabajo. Moncloa ha asegurado que el reparto de las mascarillas que estaba previsto se ha hecho con normalidad. Pero varios expertos recomiendan no dejarse llevar por una falsa sensación de seguridad y extremar las medidas de distanciamiento y de higiene. Esta vuelta a cierta normalidad se produce cuando la curva de fallecidos y contagiados por el COVID está descendiendo. Pero todavía el virus no está vencido.

El retorno de las actividades no esenciales y la distribución de mascarillas fue ayer, otra vez, motivo de queja de algunos presidentes autonómicos en la reunión telemática que mantuvo con ellos Pedro Sánchez. De nuevo aparecen las mismas quejas de las últimas semanas: falta de coordinación, falta de información adecuada.

Sánchez, en su intervención televisada del sábado, propuso una “desescalada de la tensión política” cara a las reuniones para unos deseables Pactos para una reconstrucción nacional. Eso que el presidente llama “desescalada de la tensión” no puede producirse si su propio partido no deja de descalificar a la oposición como hizo el jueves en el Congreso, y si sus socios de gobierno no dejan de ser desleales con el mundo empresarial. Para que haya pactos tiene que haber voluntad real de contar con la oposición y con los sectores sociales. Hasta ahora eso no se ha producido.