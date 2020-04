El duro cara a cara de Macarena Olona (Vox) con Xabier Fortes: "TVE oculta el dolor de los españoles"

La diputada de Vox Macarena Olona ha aprovechado una entrevista este lunes en el programa "Los desayunos de TVE" para denunciar la supuesta manipulación que la televisión pública ejerce para ocultar "el dolor de muchos españoles" por la crisis del coronavirus y alabar la gestión del Gobierno en esta crisis sanitaria.

Olona, hablando en nombre "de millones de españoles" y con su mascarilla customizada con la bandera española, ha considerado que es "una auténtica vergüenza que la televisión de todos, con el dinero de todos los españoles, se esté dedicando a hacer un programa de humor - "Diario de una cuarentena" - en este momento cuando hay tanto dolor a pesar de que lo están intentando tapar", ha comenzado diciendo.

Xabier Fortes, conductor del programa, ha evidenciado que Olona estaba atacando a TVE y ha señalado que en la televisión pública hay hueco para todas las opiniones. "Nosotros entrevistamos a todos los líderes políticos. Su caso es un buen ejemplo y puede decir con absoluta libertad lo que quiera del mismo modo que nosotros defendemos si lo consideramos a la televisión pública ¿En qué cree que estamos mintiendo y manipulando?", le ha preguntado.

Macarena Olona (Vox), en @Desayunos_tve, acusa a TVE de llevar a cabo "una clara violación de la neutralidad política" y de "hacer una actuación de servicio al régimen".



➡ https://t.co/hjct4CVUA5 pic.twitter.com/WVfftViB3h — 24h (@24h_tve) April 13, 2020

Olona no se ha cortado y ha dicho lo siguiente: "Yo no ataco a la televisión pública porque también me pertenece como española. Lo denominaría un equilibrio de fuerzas. Tienen al señor Antonio Maestre y otra serie de subvencionados alabando la gestión del Gobierno cuando claramente hay una clara vulneración del principio de neutralidad política que debería regir su actuación. Alzo la voz en nombre de millones de españoles porque están haciendo una labor de servicio al régimen (al Gobierno de España) de propagación de ese relato que se quiere extender y que pasa por ocultar la gran desgracia que está sufriendo España. Le pongo un ejemplo: publican imágenes de las fosas comunes que se están abriendo en el Estado de Nueva York pero no así las imágenes de los ataudes de España. Ayer, Almeida hablaba de 400 ataudes que se están apilando todos los días en el Palacio de Hielo. La gran morgue española. Pece que si no informan sobre ello, el dolor no existe. Pero va a ser difícil ocultar la voz de millones de españoles que están sufriendo", ha dicho.

La diputada de Vox ha dicho que "en el momento oportuno", darán "un paso al frente para exigir hasta la última responsabilidad de lo que consideramos está siendo una gestión criminal a la vista de que somos el país con mayor número de muertos en el mundo por millón de habitantes. Sin embargo, ustedes exhiben los ataudes de Estados Unidos. Y como la gente, no es que sea tonto, se cree lo que ustedes informan y enseñan porque son la única fuente de información que tienen, hace que piensen que en España está teniendo lugar una gestión brillante y que sin embargo en Estados Unidos hay una gestión desastrosa porque allí ven muertos", ha dicho.

Finalmente, Olona ha aplaudido al diario "El Mundo" por publicar en portada una imagen de ataudes en el Palacio de Hielo. "Esa es la realidad de España y no la que están intentando adoctrinar e imponer a través de grandes servicios al régimen como ese 'Diario de la cuarentena'. Están ocultando el coste que está suponiendo para todos los españoles", ha concluido.

