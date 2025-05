La dura crítica de Raphinha a Xavi: "No confiaba lo suficiente en mí"

Madrid - Publicado el 05 may 2025, 23:28 - Actualizado 05 may 2025, 23:32

El futbolista del Barcelona Raphinha habló en el canal de Youtube de la periodista Isabela Pagliari, donde criticó las decisiones de Xavi cuando era el entrenador azulgrana: "Sentía que Xavi y su staff no confiaban lo suficiente en mí. Hacía de todo en 60 minutos, pero Xavi me sustituía. Intenté arreglar mi situación, hablé mucho con él pero no hubo cambios. Él tenía su propia forma de pensar. Cuando no había otro, yo estaba ahí para jugar los 90 minutos; pero cuando había otro, lo ponía en mi lugar"

El delantero brasileño está siendo uno de los mejores jugadores del mundo esta temporada, con 31 goles y 22 asistencias en 52 partidos disputados a las órdenes de Hansi Flick, el entrenador que sustituyó a Xavi en el banquillo.