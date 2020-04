Los especialistas alertan que el confinamiento puede hacer aflorar nuevos adictos al juego online

Quinta semana de confinamiento, situación muy difícil de llevar en algunos casos por la incertidumbre y las emociones negativas derivadas del actual estado de alarma. Factores de riesgo, dicen los expertos, que pueden propiciar la aparición de nuevos adictos al juego online.

Y los especialistas se muestran preocupados por aquellas personas que pueden tener un problema de juego pero todavía no han llegado al tratamiento. Un colectivo hasta ahora oculto y que podría aflorar como consecuencia del confinamiento. Y es que querer desconectar de los problemas es una de las principales motivaciones del juego patológico. Y dentro de este colectivo los especialistas muestran especial preocupación por el público más joven. De hecho los jugadores menores de 25 años han crecido un 12% en los últimos años. Así lo explicaba a la agencia ACN Susana Jiménez, responsable de Juego Patológico del Hospital Universitario de Bellvitge, que apunta que “este perfil quizás si juega forma presencial maneja las nuevas tecnologías y está a lo mejor en más riesgo de hacer un salto al online”.

EL JUEGO NO ES UNA ACTIVIDAD DE OCIO

Por este motivo Jiménez pide a las familias que estén atentos ante posibles conductas adictivas. Y alerta de que el juego no es una actividad de ocio más: "las personas que no han jugado y que habitualmente no son jugadores, que no empiecen a jugar ahora. El juego no es una actividad de entretenimiento como las otras, no es una actividad de ocio, tiene un potencial de riesgo muy importante”.

La responsable de Juego Patológico del Hospital de Bellvitge cree que el riesgo de recaída de los jugadores en tratamiento es mínimo, al menos los que tenían problemas de juego presencial. Los jugadores online sí corren más riesgo, pero en principio tienen prohibido el acceso a las plataformas de juego de España. Y en todos los casos los pacientes en tratamiento continúan en contacto con sus terapeutas vía telemática.