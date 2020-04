Coronavirus | Italia registra 431 fallecidos en las últimas 24 horas

22.35 | Los consejos de Moncloa para la incorporación al trabajo. Higiene estricta y distancia de seguridad son los ejes fundamentales de las recomendaciones incluidas en la guía de buenas prácticas que ha publicado el Gobierno para facilitar la vuelta al trabajo con la reanudación de las actividades no esenciales. Consulta AQUÍ todas las recomendaciones

22.00 | Los aplausos colectivos desde los balcones cumplen 30 días. Los aplausos colectivos desde los balcones y ventanas, como agradecimiento a la labor de los sanitarios y los profesionales de los servicios básicos que combaten el coronavirus, cumplen este domingo 30 días desde que se iniciaran a través de una cadena de mensajes en 'WhatsApp'.

Las ovaciones diarias comenzaron el sábado 14 de marzo cuando el Gobierno español decretó el estado de alarma por la pandemia. El confinamiento en casa provocó que vecinos de distintas ciudades y pueblos españoles se reunieran a las 20.00 horas para agradecer y mostrar un simbólico apoyo a las víctimas y enfermos del coronavirus. Esta idea ya se había consolidado en Italia, otro de los países europeos con mayor número de contagios y fallecidos por la enfermedad. LEER MÁS

21.30 | A prisión un hombre que se saltó el confinamiento 14 veces en Reus (Tarragona). Entre el 18 de marzo y el 10 de abril, los Mossos lo detuvieron por presuntos delitos de distinta índole, en colaboración con la Policía Local de Reus, ha informado la policía catalana a Europa Press este domingo. Así, se le investiga por un presunto robo con fuerza en una subestación eléctrica, por saltarse presuntamente el confinamiento para ir a pasear y por supuestamente amenazar a un vigilante de seguridad en una tienda de alimentación. LEER MÁS

21.00 | Doce fallecidos en las carreteras durante la Semana Santa 2020. Al menos doce personas han fallecido en las carreteras españoles durante la Semana Santa del año 2020, desde el viernes 3 de abril hasta este domingo, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT). La Semana Santa de 2019 dejó 27 muertos en las carreteras, incluyendo también los datos del lunes de Pascua, festivo en algunas comunidades. Este año, con el confinamiento en casa por el coronavirus, se ha producido una reducción considerable del transporte en las vías españolas. Así, han ocurrido dos siniestros mortales con tres fallecidos cada uno. El miércoles 8 de abril se produjo un accidente en Almería, por salida de vía de turismo y despeñamiento, en el que perdieron la vida tres personas. El lunes 6 abril, otras tres personas murieron en un accidente tras una colisión de dos camiones y un turismo en Cornellà (Barcelona).

20.40 | ¿Cuándo y dónde se entregarán las mascarillas en Madrid? El Gobierno distribuirá entre este lunes y este martes 1,4 millones de mascarillas a los profesionales que se reincorporen al trabajo en la Comunidad de Madrid, un reparto que tendrá lugar entre las 6.00 y las 9.00 horas en "los principales intercambiadores y puntos de acceso" al transporte público de la región. CONSULTA AQUÍ las horas y los puntos de entrega de las mascarillas

20.15 | Núñez Feijoo propone buscar una fórmula que permita a los niños salir de casa."Una fórmula pactada con expertos para que, en próximos días, los niños puedan salir de casa con sus padres a dar un paseo de forma limitada, controlada, ocasional y segura". Es la propuesta que hace el Presidente de la Xunta al Gobierno de España "ante las perspectiva de que el confinamiento se pueda extender a los dos meses" y que genera "una situación de discriminación impropia, si se tiene en cuenta que está permitido que los adultos saquen a pasear a una mascota". Según Núñez Feijoo, esta opinión es compartida por otros presidentes autonómicos, según han puesto de manifiesto en la videoconferencia que se producía esta mañana por espacio de más de 4 horas. COPE SANTIAGO

19.35 | España registra 23 médicos muertos por Covid-19, según el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. El Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha informado de que ya han muerto en España 23 médicos por Covid-19, de los que 14 ejercían en Atención Primaria. Por ello ha demandado más protección y test para los profesionales de la atención primaria con el fin de que puedan desarrollar su trabajo durante esta pandemia provocada por el Covid-19. Así lo indica el Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) este domingo, con motivo del Día Mundial de la Atención Primaria. En concreto reclaman "como medida eficaz que ha funcionado en otros países la realización de test diagnósticos para este colectivo de riesgo", que cifran en más de 200 profesionales de atención primaria que están destinados el hospital de campaña de Ifema, otros realizando labores de atención domiciliaria o telefónica y sin contar los que están de baja o en cuarentena. Además, el Colegio quiere manifestar que la actual reorganización de este nivel asistencial "no es efectiva para el control epidemiológico de la enfermedad".

19.25 | La Unión Europea recomienda no reservar viajes para el verano. Desde la Unión​ Europea no tienen claro que incluso el próximo verano Europa pueda volver a la normalidad absoluta. Los viajes del verano están a la espera de la evolución del coronavirus. Mejor no reservar nada esperando que pronto pase esta crisis del coronavirus. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha desaconsejado reservar las vacaciones de verano ante la imposibilidad de saber cuál será la situación exacta en los meses de julio y agosto. LEER MÁS

19.00 | Aterriza un avión de China con 620.000 mascarillas compradas con el fondo promovido por Ferrovial. Un avión procedente de China ha aterrizado la tarde este domingo en el aeropuerto de Madrid Barajas con una carga de 620.000 mascarillas compradas a través del fondo lanzado por Ferrovial para contribuir a combatir la pandemia, según informó la compañía. De la carga total de mascarillas, Ferrovial donará 300.000 y, el resto, se destinarán a los trabajadores del grupo que están empleados en actividades esenciales como son limpieza, conducción de ambulancias o instalación de hospitales de campaña, entre otras. Ferrovial, entre las distintas iniciativas llevadas a cabo para contribuir a combatir el virus, lanzó hace unas semanas el fondo 'Ferrovial Juntos Covid 19' con una dotación de hasta 10 millones de euros para recaudar fondos destinados a la lucha contra la pandemia.

18.35 | Italia registra 431 fallecidos en las últimas 24 horas, la cifra más baja en 3 semanas. Las autoridades italianas han informado de 431 fallecidos en las últimas 24 horas, muy por debajo de los 619 del sábado, y la suma total de víctimas mortales por el coronavirus alcanza ya los 19.899, muy cerca de los 20.000. LEER MÁS

18.15 | Nueva York rebasa los 9.000 fallecidos por coronavirus. Un total de 9.385 personas han muerto por coronavirus en Nueva York tras la confirmación de 758 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas, según ha informado el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. LEER MÁS

17.55 | Sánchez pide una "desescalada de la tensión política". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este domingo en rueda de prensa a todos los partidos "una desescalada de la tensión política" y ha apelado directamente al PP para vencer la "postguerra". El presidente no ha descartado incluso que puedan mantenerse o reforzarse las restricciones actuales una vez concluya la prórroga del estado de alarma el próximo 26 de abril. LEE AQUÍ lo más destacado de la rueda de prensa de este domingo.

17.50 | El Reino Unido supera los 10.000 muertos por coronavirus tras sumar otros 737 en 24 horas . Reino Unido ha superado ya el umbral de los 10.000 fallecidos por coronavirus y se une al grupo formado por Estados Unidos, España, Italia y Francia, tras constatar un total de 10.612 muertos y 84.279 contagiados, según el nuevo balance publicado este domingo. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud británico, se han registrado 737 muertes y 5.288 casos más desde el balance del pasado sábado. Se trata de un descenso de muertes diarias respecto al último balance (917 muertos), pero un aumento de casos diarios en relación a ese mismo último recuento (5.234). LEER MÁS

17.10 | La versión más especial del "Resistiré" del Centro Amigo de la Cáritas Diocesana de Sevilla. El Centro Amigo, proyecto de la Caritas Diocesana de Sevilla, ha grabado un "Resistiré" muy especial, con las personas sin hogar que viven dentro del centro. Inaugurado en 2007, es un servicio de Caritas Sevilla destinado a la acogida y el acompañamiento de personas en situación de exclusión social grave.LEER MÁS

17.00 | Aterriza un avión con parte de los 4,6 millones de mascarillas donadas por Iberdrola. Iberdrola ha informado este domingo de que ayer aterrizó en la base militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid, un avión con parte de los 4,6 millones de mascarillas donadas por la compañía y que en próximos días se espera, además, la llegada de 438 respiradores y un lote de gafas de protección y trajes sanitarios.Además de los 4,6 millones de mascarillas y los 438 respiradores, Iberdrola ha adquirido también 120.000 trajes y 20.000 gafas de protección, todo ello a través de los proveedores Iturri, Wottoline, Amara y Viral Health, y en coordinación con las autoridades. LEER MÁS

16.30 | Sánchez se responsabiliza de la "insuficiencia" de material sanitario: "Los recursos no son los necesarios". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que se responsabiliza de que los recursos para el personal sanitario "no son los necesarios", ante la "insuficiencia" del material como consecuencia de la pandemia global de coronavirus."Los recursos no son los necesarios, hay una insuficiencia en los mismos como consecuencia de que el mundo no estaba preparado para la envergadura de esta pandemia global. Me hago cargo de ello, me responsabilizo de ello", ha manifestado este domingo Sánchez en rueda de prensa después la reunión telemática con los presidentes de las comunidades autónomas.Asimismo, ha resaltado que empatiza con las demandas "legítimas" del personal sanitario y ha asegurado que el Gobierno "está haciendo lo indecible, día y noche, para garantizar ese material médico". LEER MÁS

Rueda de prensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrecida este domingo. EFE/Moncloa

16.10 | Sánchez: "El ingreso mínimo es un acuerdo de legislatura que vamos a cumplir". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remarcado que el "ingreso mínimo vital" es un acuerdo de legislatura entre las dos fuerzas políticas que conforman el Gobierno de coalición que van "a cumplir" y que pretende poner en marcha "cuanto antes". LEER MÁS

16.03 | Revilla tiene "la impresión" de que habrá prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no tiene la certeza pero sí "la impresión" de que habrá una nueva prórroga del estado de alarma decretado en España el pasado 14 de marzo por el coronavirus y de las medidas restrictivas que conlleva esta situación excepcional, previstas por ahora hasta el próximo 26 de abril. "Tengo la impresión de que vamos a otro confinamiento", hasta el 9 de mayo, ha expresado Revilla este domingo durante la rueda de prensa telemática ofrecida al término de la Conferencia de Presidentes entre los jefes de los ejecutivos central y autonómicos, la quinta por la crisis del Covid-19. LEER MÁS

15.57 | El lehendakari, cansado de la "permanente escenificación" de Sánchez, le pide "certezas" sobre sus planes. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado este domingo, en la reunión de la conferencia de presidentes autonómicos, que cada vez le resulta "más difícil soportar esta permanente escenificación" a la que recurre el Gobierno de Pedro Sánchez, y le ha pedido "certezas" sobre sus planes ante la pandemia del coronavirus, y que aborde un "trabajo más horizontal y cooperativo" con las comunidades autónomas, "basado en una comunicación fluida y anticipada a cualquier estrategia comunicativa". LEER MÁS



15.52 | Ayuso, a Sánchez en la videoconfernecia: “Su ataque contra el Gobierno de Madrid está fuera de lugar”. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus “ataques al Gobierno de Madrid” y le espeta que están “fuera de lugar”. Unas palabras que ha dirigido la presidenta regional al líder del Ejecutivo durante la videoconferencia de este sábado con todos los líderes autonómicos, a la que ha acudido Ayuso con retraso, al recibir material sanitario en el Aeropuerto de Barajas.“Usted no ha comparecido aún en el Congreso a explicar su gestión. Ha comparecido para solicitar apoyo para decretar el Estado de Alarma, pero no se ha sometido a ninguna sesión plenaria para explicar tantos retrasos, tanta descoordinación y tanto abandono a las comunidades autónomas”, le recriminaba Ayuso, según ha anunciado la Comunidad de Madrid en un comunicado. LEER MÁS

15.50 | Concluye la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

15.48 | Pedro Sánchez: "Estamos garantizando el material sanitario. Siempre hay insuficiencia ya que el mundo no estaba preparado para esto".

15.45 | Pedro Sánchez: "Entre todos tenemos que hacer frente a la guerra y a la posguerra"

15.43 | Pedro Sánchez: "Los presidentes autonómicos entenderán que el Gobierno de España tiene que tomar medidas rápidas ante circunstancias como las que estamos viviendo"

15.40 | Pedro Sánchez: "Lo que estamos viendo hoy ya, la reducción del número de fallecidos y hospitalizados tiene mucho que ver con las medidas tomadas". "La decisión política la tomo yo, el mando único, pero basada en criterios científicos"

15.38 | Pedro Sánchez: "Para mi lo mas importante es la salud pública"

15.35 | Pedro Sánchez: "Vamos a garantizar el que se utilicen en determinadas circunstancias mascarillas. Las proveeremos a través de los cuerpos de seguridad del Estado. Los trabajadores que mañana recuperen su actividad tendrán esa recomendada protección"

15.34 | Pedro Sánchez: "El Gobierno está trabajando para que los trabajadores cobren su prestación"

15.30 | Pedro Sánchez: "Vamos a instaurar el ingreso mínimo vital"

15.21 | Sánchez en directo: "Debemos unirnos todos frente al enemigo común. No tengo otro enemigo que no sea el virus"

15.21 | Sánchez en directo: "Debemos empezar al desescalada en la tensión política". No saldrá de mis labios otra palabra que unidad. Unidad y gratitud a todas las fuerzas políticas. La oposición sin excepción debe ser parte de la reconstrucción economíca y social"

15.18 | Sánchez en directo: "La desescalada comenzará como pronto en dos semanas y será progresiva"

15.15 | Sánchez en directo: "No estamos entrando en al segunda fase, prosigue el estado de alarma y el confinamiento, solo ha terminado la medida extrema de la hibernación"

15.15 | Sánchez en directo: "entre le lunes y el martes se van a reanudar las actividades económica hibernadas, solo esas, las demás interrumpidas al decretar estado de alarma seguirán interrumpidas"

15.11 | Pedro Sánchez, en directo: "Los resultados todavía no recogen los efectos de la hibernación, aún estamos lejos de la victoria, de la normalidad en nuestras vidas, pero son resultados alentadores. Esta pandemia nos desafía en el frente sanitario y el económico. La respuesta exige medidas para ambas".

15.11 | Pedro Sánchez, en directo: "En estas semanas hemos visto nuestros fallos pero también nuestros aciertos, hemos reducido volumen de contagios, aplanar la curva, quitar presión al sistema sanitario. Han sido deciones muy difíciles las que hemos tenido que tomar, pero han beneficiado a las CCAA y ciudadanos"

15.03 | El lehendakari, cansado de la "permanente escenificación" de Sánchez, le pide "certezas" sobre sus planes

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado este domingo, en la reunión de la conferencia de presidentes autonómicos, que cada vez le resulta "más difícil soportar esta permanente escenificación" a la que recurre el Gobierno de Pedro Sánchez, y le ha pedido "certezas" sobre sus planes ante la pandemia del coronavirus, y que aborde un "trabajo más horizontal y cooperativo" con las comunidades autónomas, "basado en una comunicación fluida y anticipada a cualquier estrategia comunicativa".

15.02 | La Comunidad de Madrid exige al Gobierno "certidumbre" para la vuelta al trabajo

El consejero de Economía, Ciencia y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez, ha exigido al Gobierno que aclare mejor cómo ha de ser la vuelta de los miles de personas que mañana tienen la obligación de regresar a sus centros de trabajo tras el confinamiento por la crisis del coronavirus.

Ante la vuelta a la actividad de los sectores afectados por el real decreto ley que regulaba el permiso retribuido recuperable para los sectores no esenciales, en la Comunidad de Madrid regresarán al trabajo presencial aproximadamente unas 300.000 personas, por lo que se prevé que se registren un millón de desplazamientos a lo largo del día, según datos del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso

15.01 | Almeida urge a realizar test masivos para poder reactivar la economía

El alcalde de Madrid ha urgido este domingo a hacer test masivos a la población para poder reactivar la actividad económica, que en su opinión “no puede seguir parada mucho más tiempo”.

Tras señalar que se puede ser “razonablemente” optimista a la vista de la evolución de las cifras de contagiados y fallecidos, el alcalde ha subrayado la necesidad de los test masivos para aquellos que pueden salir a la calle por no estar infectados.

“Es la solución y la pasarela que conecta” la prioridad de la atención sanitaria y la de la reanudación de la vida económica, ha añadido Almeida tras participar en un acto de homenaje de la banda de la policía municipal a los sanitarios del Hospital Gregorio Marañón.

15.00 | Está previsto que a partir de esta hora comparezca el predidente del gobierno, Pedro Sánchez, para hacer balance de la crisis del coronavirus e informar de la reunión que ha mantenido este domingo con los presidentes de la comunidades autónomas.

Previsiblemente, Sánchez dará a conocer el resultado de la videoconferencia que ha mantenido, durante unas cuatro horas, con los presidentes autonómicos y los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

14.45 | Torra avisa a Sánchez que si no rectifica se arriesga a más confinamientos LEER MÁS

14.43 | La Guardia Civil niega discrepancias con Defensa: "Se está trabajando de manera coordinada"

Defensa e Interior confirmaron que se había descartado de momento poner en marcha patrullas mixtas de militares y FFAA

LEER MÁS

14.35 |ÚLTIMA HORA Boris Johnson, primer ministro británico, recibe el alta hospitalaria. LEER MÁS

14.22 | Madrid refuerza este lunes el transporte y envía datos al Gobierno de estaciones para reparto de mascarillas LEER MÁS

14.18 | Los canarios que viajaban en el Queen Mary 2 desembarcan en el puerto de Tenerife LEER MÁS Informa COPE Tenerife

14.17 | Se viste de flamenca, se salta el estado de alarma para bailar sevillanas en la calle y así acabó LEER MÁS Informa COPE Sevilla

14.16 | ¿Puedo dejar de pagar el alquiler o pedir que me reduzcan la cuota durante el estado de alarma? LEER MÁS Infoma COPE Málaga

14.15 |Granada le planta cara al gobierno y la policía continúa felicitando los cumpleaños

Una patrulla de la policía local sube a las redes un vídeo dejando claro que continuarán visitando y felicitando el cumpleaños a personas mayores y niños. LEER MÁS Informa COPE Granada

14.14 | El Principado recogerá ordenadores y tabletas viejas destinados a escolares LEER MÁS Informa COPE Asturias

14.10 | El colegio de Madrid dice que 29 médicos han muerto en España por COVID-19

El Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha afirmado este domingo que ya han muerto en España 29 médicos por COVID-19, de los que 14 ejercían en Atención Primaria.

Así lo indica en un comunicado difundido este domingo con motivo del Día Mundial de la Atención Primaria y donde el Colegio exige que se refuerce la protección para este colectivo mientras dure la crisis sanitaria del coronavirus, realizándose test diagnósticos a todos sus profesionales.

El colegio subraya que "la actual reorganización de este nivel asistencial" en la región, donde numerosos centros han cerrado y se ha destinado personal de Atención Primaria al hospital temporal de Ifema, "no es efectiva para el control epidemiológico de la enfermedad"

14.00 | ACTUALZACIÓN DE DATOS

13.44 | Siete jóvenes han sido denunciados tras ser sorprendidos por agentes de la Guardia Civil haciendo una barbacoa de cumpleaños en Guardamar de Segura, en Alicante.

13.42 | Los canarios que viajaban en el Queen Mary 2 desembarcan en el puerto de Tenerife LEER MÁS Informa COPE Tenerife

13.38 | Finaliza la rueda de prensa de los responsables técnicos y sanitarios tras el Comité de Gestión Técnica del coronavirus:

EN DIRECTO

13.37 | María José Sierra, sobre el estudio de prevalencia que está previsto realizar a 30.000 familias: "Está en fase avanzada, falta terminar de decidir aspectos de logística, se pondrá en marcha en los próximos días y en las próximas semanas tendremos resultados".

13.35 |María José Sierra, responde a cómo son los criterios para seleccionar a las personas vulnerables que reciben prioridad en los test: "Siempre se hace con un criterio individual de cada médico"

13.32 | María José Sierra, en directo: "Esperamos resultados en breve sobre el uso de fármacos contra la malaria en el tratamiento de coronavirus".

13.31 | María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias afirma que "existen pacientes asintomáticos". "Hay estudios que hablan de entre un 5 o un 10% de casos".

13.29 | Irene Montero pone Argentina como ejemplo para construir formas de organización social una vez superada la pandemia

La ministra de Igualdad defiende que la crisis del cornavirus ha dejado "al descubierto" desigualdades estructurales que incluyen al género LEER MÁS

13.28 | FIN DE SEMANA El sector hotelero: “El turismo nacional salvará el final del verano sólo en la península por el coche” LEER MÁS

13.27 | Miguel Ángel Villaroya, jefe del Estado Mayor de Defensa, dice que se han replegado temporalmente tropas de "Afganistán, Iraq y parcial en Mali, no por casos afectados sino porque las misiones de instrucción se han interrumpido"

13.26 | E l Papa Francisco imparte la Bendición Urbi et Orbi recordando especialmente a las víctimas del Coronavirus .

En el día grande del Cristianismo, día de la Resurrección de Jesucristo, el Santo Padre ha impartido la bendición desde el interior de la Basílica de San Pedro en El Vaticano casi desierta por las medidas de distanciamiento. Francisco ha destacado el espíritu de solidaridad que caracterizó a Europa después de la segunda guerra mundial y que seguimos necesitando durante esta crisis sanitaria y económica. LEER MÁS

13.25 | María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias: "La atención primaria será la pieza clave cuando empiece la desescalada"

13.17 | María José Rallo, secretaria general de Transportes: Destaca que "no ha habido ningun problema de abastecimiento de material sanitario ni medicamentos en estos días". Recuerda que mañana empeiza semana laboral "no estamos en desescalada, es importante ser conscientes de que continua el estado de alarma con limitación de movilidad". Señala que hoy se han distribuido 156.000 mascarillas a todas las CCAA. Mañana será el reparto en las islas

13.15 | José Manuel Santiago, jefe del estado mayor de la Guardia Civil: "22.000 guardias civiles prestaron ayer servicio, hubo 28 detenidos y se interpusieron 4.800 denuncias por incumplir el estado de alarma".

13.09 | María Pilar Allué, comisaria principal de la Policía Nacional: "Hay 99 detenidos en las últimas 24 horas", que suman un total de 1.900 desde el inicio del estado de alarma. "La policía va a seguir realizando controles de movilidad", señala

13.05 | Miguel Ángel Villaroya, jefe del Estado Mayor de Defensa. "Las FFAA están en 206 localidades". Destaca la colaboración con los bancos de alimentos para distribuir alimentos.

13.01 | Comienza la rueda de prensa de los responsables técnicos y sanitarios tras el Comité de Gestión Técnica del coronavirus: Turno de María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas Sanitaria s, actualiza los datos de este domingo. "Se sigue con un incremento de casos del 3% pero con una tendencia descendente que se ha acentuado desde el 1 de abril".

12.35 | Escucha de nuevo el monólogo de Cristina L. Schlichting de hoy: "Ánimo, no te rindas, levántate ” : LEER MÁS

Audio

12.30 | Vargas Llosa ve en peligro las libertades públicas con la pandemia

El escritor y presidente de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) ha difundido hoy un mensaje a través de las redes sociales alertando del peligro de retroceso de las libertades públicas a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

"En estos momentos difíciles, no olvidemos nuestros principios y convicciones porque nuestros adversarios, que no creen en las libertades públicas y quisieran incrementar el rol del Estado con disminución de la iniciativa privada e individual, nunca descansan", advierte el Premio Nobel de Literatura. LEER MÁS

12.00 | ¿Cuáles son las actividades que vuelven mañana?

Tras concluir el 9 de abril la restricción a las actividades no esenciales, mañana regresará al trabajo el grueso de empleados afectados por esta prohibición . Te contamos cuáles son LEER MÁS

11.44 | Ya puedes escuchar y leer el monólogo de Ángel Correas de este domingo: La tragedia es de tal magnitud que vemos positivo contabilizar 510 muertos LEER MÁS

Audio Escucha el monólogo de Ángel Correas en 'La Mañana de Fin de Semana'

11.33 | ÚLTIMA HORA Nuevo repunte de fallecidos;

Las cifras diarias del coronavirus han sufrido este domingo un repunte en cuanto a número de fallecimientos, al registrarse en las últimas 24 horas 619 -109 más que ayer-, mientras que los nuevos contagios han descendido al contabilizarse 4.167 más, que suponen 663 menos que los de la víspera.

Con estos datos, son 16.972 los fallecidos desde el inicio de la pandemia y 166.019 las personas infectadas. Además, el total de recuperados asciende a 62.391 ya que en las últimas horas se han curado 3.282 personas.

Por comunidades, Madrid las sigue encabezando con 46.587 contagiados, 6.278 fallecidos y 24.683 curados; y continúa en segundo lugar Cataluña, donde este domingo son 34.027 los casos confirmados, 3.442 los muertos y 14.975 las personas curadas.

11.32 | Sigue en directo la Solemne Misa Pontifical del Domingo de Resurreción desde la Mezquita-Catedral de Córdoba. COPE Córdoba retrasmitirá todas las celebraciones litúrgicas que van a tener lugar durante esta Semana Santa en la Mezquita-Catedral, y que estarán presididas por el Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández. LEER MÁS

11.26 | Grupo COPE y Cáritas recaudan 115.000 euros para ayudar a las víctimas del coronavirus

Todavía puedes sumarte a esta iniciativa a través de SMS, llamadas telefónicas o cuenta bancaria LEER MÁS

11.15 | La Guardia Civil ha denunciado a una persona en Burgos por saltarse el confinamiento para recoger setas y a otros dos en Lepe (Huelva) por salir a mariscar

11.14 | La crisis sanitaria y económica va a golpear con fuerza los archipiélagos ya que son dos de los destinos turísticos preferidos cada verano. En Canarias se preparan ya para perder un 28% del PIB autonómico.

11.09 | Pablo Casado, en Twitter: "Sánchez debe evitar la destrucción".

10.51 | Irene Montero pone a Argentina como ejemplo para construir formas de organización social "que no dejen a nadie atrás"

En una entrevista en la radio argentina 'La Pizarra', recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que sigue portando el virus a pesar de no tener síntomas después de haber pasado un mes de cuarentena desde que se conociera que contrajo el virus el pasado 12 de marzo.

Durante esta entrevista, la ministra de Igualdad ha puesto a Argentina como ejemplo para construir formas de organización social "que no dejen a nadie atrás" una vez superada la crisis provocada por esta pandemia.

A este respecto, Montero ha defendido que esta crisis sanitaria ha dejado "al descubierto" desigualdades estructurales que incluyen al género. Considera que existe una "feminización" de la pobreza que se ha acentuado durante el confinamiento en relación con la violencia machista.

"El reto de reducir las desigualdades de género no está desconectado de los objetivos que todas las sociedades tenemos ahora que es lo que el feminismo lleva mucho rato diciendo: construir sociedades igualitarias, más democráticas y donde los derechos estén garantizados para todos", ha subrayado.

10.48 | Torra pide por carta a Sánchez los "informes sanitarios" que avalan desconfinar

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado una carta este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le pide los "informes sanitarios y epidemiológicos" en los que se ha basado para ordenar el cese del confinamiento total por el coronavirus aprobado por el real decreto ley 10/2020.

En la carta, Torra reitera su petición de no levantar el confinamiento: "Vistos los datos epidemiológicos actuales en Cataluña, resulta necesario adoptar nuevas medidas que continúen limitando el contacto entre ciudadanos, protegiendo así a la población del riesgo de contagio".

10.39 | Aterriza un avión con 113 toneladas de material sanitario gestionado por Madrid

La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha recibido este domingo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a un avión de la Comunidad de Madrid con 113 toneladas de material sanitario que se repartirán entre los hospitales de la región para hacer frente a la COVID-19.

Fuentes del Gobierno regional han informado de que en los diez últimos días han llegado tres aviones gestionados por el Ejecutivo de Díaz Ayuso con un total de 253 toneladas de material sanitario. LEER MÁS

10.29 | DOMINGO DE RESURRECCIÓN Puedes seguir la Santa Misa que va a celebrar el Papa Francisco desde el Vaticano a partir de las 11 a través de TRECE. A continuación el Santo Padre impartirá la Bendición Urbi et Orbi que también podrás seguir en directo en TRECE y COPE a partir de las 11:55 de la mañana.

10.27 | Esta noche el Papa ha oficiado la Vigilia Pascual, en una Plaza de San Pedro sin fieles pero llena de luz en el momento más importante de la Semana Santa para los católicos. Durante la homilía, el Santo Padre nos ha recordado que en momentos tan complicados, no hay que perder la esperanza, que la oscuridad no tiene la última palabra.

10.26 | A nivel mundial son ya 1.777.666 contagiados y 108.867 muertes a causa de la pandemia...A nivel europeo, en Francia están viviendo una de sus semanas más duras con más de 125.000 casos y en el Reino Unido las cifras no paran de crecer y siguen sin estabilizarse. El número de infectados se aproxima a los 79.000 y el de fallecidos se acerca a 10.000...Y al otro lado de el charco, Estados Unidos es ya el país con mayor cantidad de víctimas mortales por coronavirus del mundo, los fallecidos son más de 20.500, mientras que el número de contagiados no para de crecer superando los 526.000.

10.25 | Son varios los presidentes autonómicos que han mostrado su malestar con algunas de las últimas medidas anunciadas por el Gobierno; Madrid se queja de que nadie le ha avisado del reparto de mascarillas en puntos estratégicos de la ciudad y muestra su preocupación con que esto pueda producir un efecto llamada ante el desabastecimiento en las farmacias y por su parte Cataluña critica abiertamente la decisión del Ejecutivo de permitir que los trabajadores no esenciales acudan a sus puestos a partir del lunes.

10.00 | FIN DE SEMANA Cristina López Schlichting en su monólogo de hoy; "Francisco ha adquirido toda su dimensión esta Semana Santa , en la nave vacía de la basílica de San Pedro, debajo de un baldaquino cubierto de lluvia. Celebrando un Via Crucis con presos y sanitarios en la plaza desierta, de noche. O tirado con vestiduras de color de sangre debajo de un crucifijo. Su cara preocupadísima, arrugada, era el espejo de un dolor profundo por el mundo que le ha sido confiado. Qué peso. Qué peso ser Papa de este mundo enfermo, lleno de muertos, súbitamente empobrecido con una terrible crisis de millones de parados". HABRÁ AMPLIACIÓN

9.35 | Corea del Norte pide tomar medidas más estrictas para hacer frente al coronavirus

El líder norcoreano Kim Jong Un ha presidido este domingo una reunión de su Buró Político en la que ha pedido tomar medidas más estrictas para hacer frente al coronavirus, según ha informado la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.

Así, las autoridades norcoreanas han trasladado que es imposible acabar con el riesgo de la infección del virus en un corto período de tiempo y han asegurado que eso "limita su lucha y su progreso", algo que puede crear "incapacidad".

9.30 | EEUU ya es el foco mundial de coronavirus con más muertos y contagiados

Estados Unidos ya se ha convertido en el principal foco mundial de coronavirus por muertos y casos con más de medio millón de afectados y fallecidos por encima de los 20.000, según el balance actualizado a este domingo de la universidad Johns Hopkins, en un día en que, como nota positiva, ya son más de 400.000 el número de contagiados que ha superado la enfermedad.

9.28 | Alemania supera ya los 120.000 contagios y los 2.600 fallecidos

Este país ha sumado hoy más 2.800 de nuevos casos de coronavirus, lo que sitúa el cómputo global por encima de los 120.000, incluidas más de 2.600 muertes, entre ellas 129 en la última jornada, según el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental responsable del seguimiento de enfermedades en el país.

9.14 | El gobierno advierte de un bulo sobre una publicación en el BOE con fechas del levantamiento de restricciones

El Gobierno ha advertidode un bulo que está circulando por las redes sociales sobre una publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que aparecen fechas del levantamiento de algunas de las restricciones recogidas en el estado de alarma con motivo del coronavirus.

"España sigue en una fase de confinamiento ante el Covid-19 y no se ha iniciado aún la desescalada. Circulan informacines en torno a las restricciones del estado de alarma. Confía siempre en fuentes oficiales", apunta La Moncloa en un mensaje desde su perfil oficial de Twitter en el que adjuntan la imagen que está circulando con una marca de agua en la que se lee "falso".

España sigue en una fase de confinamiento ante el #COVID19 y no se ha iniciado aún la desescalada. Circulan falsas informaciones en torno a las restricciones del estado de alarma.



Confía siempre en fuentes oficiales.



9.08 | Este domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la Conferencia de Presidentes Autonómicos, por videoconferencia desde el Complejo de la Moncloa.

El Gobierno analiza con los presidentes autonómicos, entre otros temas, las medidas que entrarán en vigor este lunes, que serán volver al confinamiento inicial decretado el 14 de marzo, que servirán para seguir reduciendo la expansión del coronavirus y supone una decisión "efectiva" y "suficiente", según señaló este sábado Sanidad.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, preside la reunión del Comité de Seguimiento y Evaluación del Coronavirus, en la sede del Ministerio.

9.06 | Este Domingo de Resurrección podrás seguir la bendición Urbi et Orbi que va a impartir el Papa Francisco en directo a través de COPE y TRECE a partir de las 12 de la mañana. ..

9.04 | En España ya hemos superado la barrera de los 160.000 contagiados por coronavirus, una pandemia que ya ha costado la vida a más de 16.000 personas según los últimos datos oficiales... Por comunidades, Madrid sigue siendo la región más afectada, con cerca de 46.000 positivos y mas de 6.000 fallecidos, seguida por Cataluña con casi 33.000 infectados y más de 3.300 víctimas mortales.

Siguen descendiendo los nuevos casos confirmados; hace diez días el número de confirmados subía de 8.000 en 8.000... este fin de semana, ya crece a un ritmo de unos 4.800 pacientes nuevos

También está desciendo el número de fallecidos diarios a consecuencia del COVID-19 y la tercera noticia esperanzadora, es que entre los pacientes de coronavirus, cada vez son menos los que necesitan hospitalización.

9.01 | ¿Qué actividades vuelven y cuáles siguen sin estar permitidas mañana?

Tras concluir el 9 de abril la restricción a las actividades no esenciales, mañana regresará al trabajo el grueso de empleados afectados por esta prohibición y las únicas limitaciones a la actividad volverán a ser las recogidas en el decreto de estado de alarma inicial del 14 de marzo.

Ese decreto, que ordenó el aislamiento social y restringió los movimientos, determinó las actividades que dejaban de llevarse a cabo y las que se restringían con la finalidad de proteger la salud de los ciudadanos.

- El decreto protege las actividades sanitarias, de seguridad y telecomunicaciones, aduanas, el suministro y distribución de alimentos y productos de primera necesidad, y el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo y gas natural.

- También ampara los servicios indispensables de empresas e industrias auxiliares -componentes, limpieza, vigilancia y seguridad, mantenimiento y averías urgentes y transportes de mercancías y personas- necesarias para el funcionamiento de las actividades anteriores. También la recogida de basuras y el abastecimiento de agua.

- Se protege el transporte público, aunque sujeto a restricciones en la oferta. A partir de mañana, además, comenzarán a repartirse mascarillas para los trabajadores que lo empleen.

- La administración de Justicia y todos los servicios ligados a este sector mantienen actividad de acuerdo a los servicios esenciales fijados.

- Sigue sin estar permitida la apertura de bares y establecimientos de restauración -que solo pueden prestar servicio a domicilio-, discotecas, instalaciones culturales, de ocio, recintos deportivos, parques de atracciones y auditorios. Sigue la prohibición de las verbenas, desfiles, fiestas populares y manifestaciones folclóricas en recintos abiertos y vías públicas.

- Los comercios cuya actividad permite el decreto son tiendas de alimentación, farmacias, centros médicos, ópticas, ortopedias, prensa y papelería, estancos, gasolineras, tiendas de alimentación de animales domésticos y tecnología, comercio por internet, lavanderías.

- En el caso de las peluquerías, solo se mantiene el servicio a domicilio para garantizar la atención e higiene de las personas más vulnerables.

- Los medios de comunicación pueden seguir manteniendo su actividad.

8.30 | Reyes Maroto: "Habrá que guardar la distancia un tiempo, hasta en la playa"

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, no descarta que se tengan que adoptar restricciones como mantener el distanciamiento físico en los lugares de mayor afluencia turística, "hasta en la playa", y cree que el sector turístico será de los últimos en superar la crisis.

"Habrá que guardar la distancia un tiempo, hasta en la playa", afirma la ministra en una entrevista en "El País", en la que explica que se está trabajando, con el Consejo Español de Turismo (Conestur, que agrupa a comunidades autónomas, patronales y sindicatos), en distintos escenarios de salida del sector.

4.38 | Arabia Saudí extiende el toque de queda en el país "hasta nuevo aviso". El rey saudí, Salmán bin Abdulaziz al Saud, ha ordenado este domingo la extensión del toque de queda en el país "hasta nuevo aviso" por el avance de la pandemia del coronavirus. Así lo ha anunciado una fuente oficial del Ministerio de Interior saudí, que ha llamado a todos los ciudadanos a cumplir con la orden real para preservar "su salud y su seguridad", según ha informado la agencia estatal de noticias SPA.

4.26 | México registra 273 muertos y 4.219 casos confirmados de COVID-19. Las autoridades sanitarias de México informaron este sábado de que el país registró 273 fallecidos por COVID-19, 40 decesos más que el día anterior, y 4.219 enfermos confirmados, lo que supone un aumento de 375 casos en las últimas 24 horas. En rueda de prensa, precisaron que, del total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia, el 42 % se han recuperado, el 52 % permanecen bajo aislamiento y un 6 % han fallecido. Los 4.219 casos han sido confirmados mediante las más de 35.000 pruebas diagnósticas realizadas en el país, aunque el Gobierno mexicano estima que el número de enfermos es ocho veces mayor, hasta los 34.500 contagios.

4.19 | China registró 99 nuevos contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 en el último día frente a los 46 de la víspera, en un periodo en el que, sin embargo, no se produjo ninguna muerte por la resultante neumonía COVID-19, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Las autoridades sanitarias precisaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT) del sábado, de esos 99 nuevos casos diagnosticados, 97 se detectaron en viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos "importados".

