Coronavirus | Herrerra: "El sistema sanitario se desbordó por improvisación de los gobernantes"

8.30 | A esta hora HERRERA EN COPE te cuenta las claves más importantes de la crisis del coronavirus:

Primera clave:Más de la mitad de España está ya en la última fase del desconfinamiento…¿Qué se puede hacer en la fase 3? Las autonomías que están ya en el último escalón recuperan el control. Desde hoy ya es posible la movilidad entre provincias eso sí siem-pre sin pasar de una comunidad a otra. La excepción es Extremadura donde por ahora no se permite viajar. Las reuniones pasan a tener un máximo de 20 personas y se puede practicar deporte al aire libre en gru-pos también de 20. Las iglesias amplían su aforo hasta el 75 %.

Segunda clave.- Y la otra mitad está en la fase 2 a la que se suman Madrid, Barcelona y Castilla y Léon…¿Qué novedades hay para estos territorios? En esta fase se eliminan las franjas horarias para pasear o hacer deporte menos las reservadas para los mayores. El número de perso-nas que pueden reunirse en grupo se amplia hasta 15. Se abren ya los centros comerciales y está permitido ir a la segunda residencia aunque sin salir de la provincia. Y recuerde que tanto en la fase 2 como en la 3 la mascarilla sigue siendo obligatoria.

Tercera clave.- ¿Y abren ya los institutos y los colegios? Desde hoy ya pueden recuperar las clases presenciales no uni-versitarias aunque depende de cada comunidad autónoma y siempre de forma voluntaria para los alumnos que necesiten refuerzo. Las guarderías pueden ya también abrir en la fase 3.

Cuara clave.- Sanidad vuelve a contar un sólo fallecido en las últimas 24 horas. Y 72 durante la última semana. La cifra total desde el inicio de la pandemia, según el Gobierno, es ya de 27.136 vidas rotas… Los nuevos contagios bajan con 102 positivos en las últimas 24 horas.

Quinta clave.- Se han superado ya los 400.000 fallecidos en todo el mundo. El coronovirus ha contagiado a casi 7 millones de personas. Brasil, el segundo país más golpeado, ha decidido dejar de publicar la cifra total de contagios y muertes. Bolsonaro sólo permite la difusión de los datos diarios. El último balance era de más de 35.000 muertos.

8.00 | Carlos Herrera en su monólogo de hoy en HERRERA EN COPE: "Ya no sé si hoy tenemos 43 mil muertos, no los tenemos, si son por la enfermedad, si no lo son. Tenemos un Gobierno que no ha sido capaz de dictaminar la causa exacta de miles de personas, lo cual es un drama añadido para las familias y demuestra cómo se desbordó un sistema sanitario por improvisación de los gobernantes. //Habrá ampliación//

21.37h | Tres personas, un profesional sanitario de planta y dos pacientes, uno de ellos el transmisor tras ser sometido a una cirugía, han dado positivo por COVID-19 en el hospital de Txagorritxu, en Vitoria. Según ha informado el departamento de Salud de Euskadi, al primer paciente se le hicieron dos pruebas PCR al ingresar y antes de la cirugía y dio negativo en ambas.

20.35h | El Gobierno italiano ha confirmado un nuevo día a la baja en su balance dominical del impacto del coronavirus en el país, que ha dejado 53 nuevos fallecidos desde el sábado y otros 197 nuevos casos que elevan el total de contagios por el virus a 234.998 y los fallecidos a 33.899, según el último balance de este domingo proporcionado por Protección Civil.

19.19h | En España se han hecho más de 2,9 millones de pruebas PCR para detectar el coronavirus desde el inicio de la epidemia hasta el 4 de junio, según el Ministerio de Sanidad. A estas pruebas hay que sumar otros 1,64 millones de test rápidos de anticuerpos, por lo que desde el comienzo de la epidemia se han realizado 4,46 millones de pruebas diagnósticas.

18.30h | La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha superado este domingo el umbral de las 400.000 víctimas mortales y ha provocado casi 7 millones de contagios en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 16.33 de este domingo, el balance global del coronavirus asciende a los 6.935.047 de casos y 400.375 fallecidos en 188 países y territorios.

18.14h | Agentes de la Policía Municipal de Pamplona intervinieron en la madrugada de este domingo con motivo de una fiesta que se estaba celebrando en el lago de Mendillorri en el que se congregaron más de 200 personas. Según fuentes de la Policía Municipal, se trataba de una fiesta convocada a través de las redes sociales bajo el título 'I Quedada Lago de Mendillorri' en la que se programaban actividades como un chupinazo y "lanzamiento de vecinos al lago".

