Herrera: "Si el Gobierno ha sido incapaz de pagar los ERTE, a ver qué hace con el ingreso mínimo vital"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, hoy es el día en el que si usted me está escuchando o está en fase 2 o en fase 3 porque la mitad en fase 3, la mayoría de estreno, y un poco menos de la mitad, el 48%, en fase 2. La fase 3 que, salvo en Extremadura, todas las comunidades en fase 3 permiten desde hoy la movilidad entre provincias.

Vuelve el consumo a la barra de los bares, los grupos de reunión se amplían a 20 personas, centros comerciales reabren zonas comunes y recreativas al 40%. Y hay algunas comunidades que están hablando entre ellas de retomar la movilidad a partir del día 15: País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja. Y luego, Galicia y Extremadura quisieran abrir la frontera con Portugal, pero bueno, todo eso está en negociación.

HERRERA CORRIGE LOS DATOS DE FALLECIDOS AL GOBIERNO

El de los datos de fallecidos, pues miren, algo hemos logrado con el reconocimiento de las víctimas mortales por coronavirus. Hemos pasado de que el Gobierno presumiera de que nuestra letalidad estaba en la media a que tenga que reconocer que es mucho más alta y que el exceso de mortalidad en España en estos meses de epidemia es más de 43.000 personas.

Ayer decía Pedro Sánchez, “bueno, es que verán ustedes, la explicación definitiva, aunque el Gobierno diga 27.000 y otras instituciones digan 43.000, es que se....” Escuchen.

Claro, yo no los cuento y los demás sí, por lo tanto, es complementario. Miren, que dejen de buscar excusas para esa desproporción, que asuman la triste realidad: aquí se ha muerto más gente que en ningún otro país porque los demás países hicieron las cosas, a lo mejor, un poco mejor que en este.

Ayer, bueno, ya lo vieron ustedes, a regañadientes, ahí salió Sánchez, tomándonos el pelo con lo de complementario. No son muertes por el virus, sí por el impacto social y sanitario que ha tenido la pandemia: el aislamiento, el cambio de estructura social y....

Ya no sé si hoy tenemos 43 mil muertos, no los tenemos, si son por la enfermedad, si no lo son. Tenemos un Gobierno que no ha sido capaz de dictaminar la causa exacta de miles de personas, lo cual es un drama añadido para las familias y demuetsra cómo se desbordó un sistema sanitario por improvisación de los gobernantes.

LAS CCAA CLAMAN CONTRA EL REPARTO DE DINERO

Ayer hizo sánchez dos de las cosas que mejor se le dan, que son repartir dinero público y enfadar a las comunidades autónomas. 16 mil millones, pero 9 mil a Sanidad, 2 mil a Educación, 5 mil a recuperación económica. Y los ha repartido con un criterio poblacional que algunas comunidades como Castilla La-Mancha y Aragón, que son socialistas, no les ha gustado prácticamente nada. Y volvió a darnos el domingo con el enésimo Aló Presidente en el que, por supuesto, no habló de las 43 mil víctimas ni habló de que vamos prácticamente al 20% del paro ni que la cuesta de septiembre va a ser más complicada que en décadas porque España no tiene un duro, aunque su presidente hable como si atáramos los perros con longaniza.

Tú oyéndole hablar tienes que pensar que menuda suerte hemos tenido con la peor pandemia del mundo, que nos ha permitido descubrir a San Pedro Sánchez comprometido al frente del Gobierno. Ahora es vamos a entrar en los publireportajes del IGM, que es lo que ya existía desde hace lustros, la renta activa de reinserción, que la gestiona el SEPE. Y 19 subsidios que dan todas las comunidades, también Ceutra y Melilla con otro nombre menos rimbombante. Esto lo que va a hacer es ajustar individualmente, lo cual tiene un problema de administración gordo, ya veremos cómo lo hacen. Si los ERTE todavía han sido incapaces de pagarlos en una buena proporción, ya veremos qué va a pasar con esto.

Miren, ahora va a llegar mucho dinero a España de Europa, Cuenta hoy muy bien González Urbaneja en república.com. Es una gran oportuinidad si se usa bien, si hay un Gobierno que no entra en crisis, en peleas entre las dos facciones: Podemos y PSOE que lo configuran y si, sobre todo, si ese dinero no lo toca ninguno de los que hay que no tiene ni puñetera idea del dinero ganado por sí mismo, dinero de los demás sí. Pero el Gobierno tiene que asumir que para recuperar la economía necesita consenso con la oposición. Ocurre en toda Europa. Tiene que recuperar empleo de cantidad y de calidad, tiene que rectificar la tendencia a la desigualdad, evidentemente, tiene que reconstruir los activos como Sanidad y como Educación, inevitablemente la modernización de la administración pública, especialmente la Justicia, y tiene que desdramatizar la política.

HERRERA, SOBRE LAS POSIBLES BAJAS EN EL EJECUTIVO

Es, por tanto, una gran oportunidad, pero qué se apuesTan ustedes que este Gobierno que puede o no entrar en diversas crisis no va a ser capaz de afrontar todo ello. ¿Crisis de gobierno por qué? Pues miren, porque la señora ministra de Exteriores quiere irse a la OMC, que es lo que le pega, de lo que sabe y, además, bastante, y el señor Pedro Duque, a la Agencia Espacial Europea, que también es lo que le pega y es de lo que sabe. Claro, cuando tú tienes esas dos bajas, entrando ese dinero de Europa, seguramente tienes que reconstruir el Gobierno, tienes que quitar a algún inútil de en medio. No sé si lo va a quitar. Y darle importancia a las personas que tienen peso político notable.

Te cargarás a Marlaska o no te lo cargarás pero, hombre, vamos a ver, esas bromas de convertir Secretarias de Estado en Ministerios para colocar a alguno de Podemos o al otro que te sobra de no sé dónde, eso, evidentemente, lo tendrá que arreglar de alguna manera o de otra. Apostamos a que no lo hace y simplemente reajusta a la baja aprovechando la marcha de estas dos personas, que todavía no está claro que se vayan a marchar porque hay que, en fin, organizarse.

HERRERA, SOBRE LAS MARCHAS CONTRA EL RACISMO

Bueno, por demás, ayer manifestación en Madrid de unas pocas miles de personas en Mandrid por la muerte en EE.UU. de un negro a manos de la Policía de Minneapolis. Cuando se manifiestan en Núñez de Balboa lo que toda esta gente llama 'Los Cayetanos', hay enormes quejas porque no se respeta la distancia de seguridad, yo soy el primero en hacerlo, pero como vivimos en una era en la que hay causas supremas que parecen que están por encima, incluso, de la salud y de la seguridad ciudadana, si uno se manifiesta contra el Gobierno con una bandera española está feo hacerlo durante la pandemia, pero si es en nombre del feminismo, de la lucha contra el racismo, de la ecología, aquí nadie abre boca. ¿Eran imprescindibles estas concentraciones masivas sin guardar distancia de seguridad en ciudades como Madrid o Barcelona?

Que no son manifestaciones contra el racismo, son manifestaciones contra la Policía. Y cuando vean ustedes las manifestaciones en EE.UU. que acaban algunas de ellas en pillaje, en Louis Vuitton para llevarse un bolso de 3.000 euros, cuando ustedes vean esas manifestaciones piensen que eso sería nada comparado con lo que abría en España desde el inicio de la pandemia, con 43.0000 muertos, si estuviese gobernando el PP. Eso que están viendo ustedes en EE.UU., eso organizado por los profesionales, todos estos de ya lo saben, el progre de turno, eso estaría pasando en las calles de España.

Manifestantes durante la concentración convocada en Madrid por la Comunidad negra africana y afrodescendiente en España (CNAAE) contra el racismo, tras la muerte del ciudadano afroamericano, George Floyd.