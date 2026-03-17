El butano rompe su techo en 2026: la bombona sube hoy casi un 5% y cuesta 16,35 euros

El precio máximo de venta al público de la bombona de butano subirá un 4,9% a partir de este martes, hasta alcanzar los 16,35 euros, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta medida responde a un encarecimiento de los componentes energéticos en un contexto de volatilidad global, según ha informado Europa Press.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han explicado que este incremento se debe principalmente al ascenso en los fletes (+16,6%) y en el coste de las materias primas (+3,2%).

A esta situación se suma una leve apreciación del euro frente al dólar (+1,2%) que no ha sido suficiente para contrarrestar las subidas.

El precio de los gases licuados del petróleo (GLP) envasados, como la tradicional bombona de butano, no se encuentra liberalizado. Su valor se revisa bimestralmente y la variación, al alza o a la baja, está limitada a un 5%.

El exceso o defecto de precio se acumula para aplicarse en futuras revisiones.

Alamy Stock Photo Bombona de butano vacía en la puerta de una casa

Un combustible en retroceso

El GLP envasado, una mezcla de hidrocarburos compuesta principalmente por butano, funciona como alternativa al gas natural en zonas sin conexión a la red. Sin embargo, su uso está en declive: desde 2021, el consumo total ha descendido más de un 12%. En 2025 se consumieron 57 millones de envases de distintas capacidades.

Escalada de precios en los carburantes

Esta subida coincide con una escalada de precios en los carburantes, que se han disparado por octava semana consecutiva.

La tensión en Oriente Próximo ha elevado el barril de Brent por encima de los 100 dólares, provocando que el precio medio del litro de diésel haya subido un 14,1% en la última semana, hasta los 1,645 euros, mientras que la gasolina ha repuntado un 7,7%, situándose en 1,600 euros.

Este encarecimiento ha provocado el conocido como sorpasso del diésel, que ya es más caro que la gasolina. Según datos de Europa Press, "llenar un depósito medio de 55 litros de diésel cuesta ahora 90,47 euros, lo que supone 9,46 euros más que hace un año". Para los vehículos de gasolina, la misma operación supone un desembolso de 88 euros, 3,25 euros más.

Incertidumbre en los mercados energéticos

Para intentar calmar los mercados, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha decidido liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, la mayor operación de este tipo hasta la fecha. España contribuirá con un 13% de sus reservas, equivalentes a unos 16 millones de barriles.

Sin embargo, los expertos dudan de la eficacia de la medida. Durante la guerra de Ucrania, se liberaron 187 millones de barriles y el precio repuntó un 33% en la primera semana. A esta incertidumbre se suma la advertencia de Antonio Turiel, experto en energía del CSIC, quien vaticina un futuro complicado. "Yo creo que vamos a años y décadas de mucha volatilidad", ha afirmado Turiel.

Alamy Stock Photo Camión de reparto de butano, aparcado en plena calle en la localidad mallorquina de Felanitx

Yo creo que vamos a años y décadas de mucha volatilidad"

El investigador cree que el problema podría ser más profundo, ya que un informe del Departamento de Energía de EE. UU. sugiere que el país, mayor productor mundial de petróleo, podría haber alcanzado su máximo de extracción. Turiel considera que "empiece ya su proceso de declive", lo que agravaría la inestabilidad energética global.

A pesar de las fuertes subidas, el precio de los carburantes en España se mantiene por debajo de la media de sus socios europeos. El precio final depende de múltiples factores, como su cotización específica, los impuestos o la logística, por lo que no se descarta que las subidas continúen en las próximas semanas.