El Gobierno confirma que este 19 de marzo, Día del Padre, es festivo y habrá puente: dónde y de cuántos días

Aunque la Semana Santa está a punto de llegar, muchos ya podrán aprovechar unos días de descanso antes de que lleguen los festivos.

El más cercano es el 19 de marzo, Día de San José, que será festivo en cinco comunidades autónomas: la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Navarra, Galicia y el País Vasco.

Al caer en jueves, se abre la posibilidad de disfrutar de un puente de cuatro días para aquellos trabajadores que puedan tomarse libre el viernes.

Además, una ciudad autónoma tendrá un puente garantizado. Se trata de Melilla, donde el viernes 20 de marzo también será festivo por la celebración de la Fiesta del Eid Fitr, que marca el fin del Ramadán.

Esto permitirá a sus habitantes enlazar la jornada no laborable con el fin de semana y disfrutar de un puente de nada menos que cuatro días.

Turistas palma

El origen de la celebración en España

Curiosamente, el origen de esta festividad en España no es comercial, sino escolar. La tradición se remonta a 1948 en el colegio Santo Ángel de Madrid, donde la profesora Manuela Vicente Ferrero decidió organizar una jornada para homenajear a los padres de sus alumnas tras las quejas de estos por no tener un día propio como sí ocurría con el Día de la Madre.

Yo no inventé el Día de la Madre; pero no se preocupen, inventaré el Día del Padre"

Según recogen las hemerotecas, ante la petición, la maestra respondió: "Yo no inventé el Día de la Madre; pero no se preocupen, inventaré el Día del Padre". Se eligió la fecha del 19 de marzo por ser el día de San José, a quien consideraba un modelo de padre sacrificado, humilde y trabajador.

La idea se difundió inicialmente gracias a la revista El Magisterio Español. En 1954, recibió el impulso definitivo de la mano de Pepín Fernández, director de Galerías Preciados, quien le dio el perfil comercial que se conoce hoy, estrategia a la que no tardó en sumarse su competidor, El Corte Inglés.

Varias personas en la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes

El Día del Padre en el resto del mundo

En Estados Unidos, la festividad surgió a principios del siglo XX por iniciativa de Sonora Smart Dodd. En 1909 propuso un día para reconocer la labor de los padres, inspirada por su propio padre, un veterano de la Guerra Civil que crio solo a sus seis hijos.

La fecha acabó fijándose el tercer domingo de junio, tradición que han adoptado muchos países europeos y latinoamericanos.

Otros países tienen sus propias costumbres. En Alemania, el Herrentag se celebra 40 días después de Pascua con excursiones al aire libre. Japón celebra el Chichi No Hi el tercer domingo de junio con regalos como carne de Kobe o sake, mientras que los países nórdicos festejan el Día del Padre el segundo domingo de noviembre.

Festivos nacionales

A nivel nacional, el calendario laboral español contempla nueve festivos comunes para todo el territorio.

A los ya celebrados 1 y 6 de enero, se suman el Viernes Santo, el 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), el 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el 12 de octubre (Fiesta Nacional), el 1 de noviembre (Todos los Santos), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Navidad).