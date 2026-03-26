Alfonso del Corral, médico traumatólogo, sobre la rodilla de Mbappé: "Es un cúmulo de casualidades o errores; el jugador quiso jugar y no estaba en condiciones"

El que fuera jugador de baloncesto y jefe de los servicios médicos del Real Madrid, Alfonso del Corral, ha presentado su libro 'La vida después del adiós' (Harper Collins). Un testimonio en el que narra el duelo por la pérdida de su hijo Álvaro con solo 6 años y el camino de reconstrucción y fe que emprendió hace tres décadas, a la vez que repasa su trayectoria profesional y analiza, como traumatólogo, la reciente lesión de Kylian Mbappé.

El cielo y el infierno en un mismo día

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Del Corral ha recordado en una entrevista en 'Herrera en COPE' el día que cambió su vida. Tras defender su tesis doctoral y mientras el Real Madrid de baloncesto ganaba un partido de liga, recibió la noticia del accidente de su hijo. "En un momento determinado, cuando crees que las has conseguido, cuando todo parece que es de película, te viene el golpe, te empotran contra un muro y te ves otra realidad", ha explicado.

Para el exmédico, ese momento fue de una "crueldad" y, a la vez, de una "sabiduría", porque entiende que la vida es así. "La vida es una realidad que no hay que tomarse demasiado en serio, en el sentido de que aquí hay que beberse el cáliz completo y hay una parte dulce, pero hay una parte a veces muy muy amarga, y no tenemos más remedio que seguir caminando", ha reflexionado.

Tras la tragedia, la primera pregunta que se hizo fue "el por qué", cuya respuesta es "dificilísima de contestar". En ese instante, "lo que quieres es morirte inmediatamente, que te caiga una montaña encima y que desaparezcas, porque el dolor es insoportable", ha confesado. Sin embargo, no podía hacerlo: "Tienes 2 hijos más, tienes una mujer, tienes una vida que que tienes que seguir luchando y no tienes fuerzas".

Alfonso del Corral, exjugador de baloncesto y médico traumatólogo, en 'Herrera en COPE'

En esa búsqueda de fuerzas, Del Corral ha relatado cómo vivió una serie de "coincidencias" que interpretó como "señales". Al tercer día de la muerte de Álvaro, escuchó o leyó tres veces la frase "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Aquello le "conmovió" y le "penetró", poniéndole en marcha para "buscar, a leer, a intentar entender desde una perspectiva de que había una presencia detrás", algo que, 30 años después, dice haber corroborado.

Paloma, "una heroína que apostó por la vida"

Alfonso del Corral ha destacado el papel fundamental de su mujer, Paloma, a quien dedica el libro y define como "una heroína". "Yo sé lo que he sufrido, pero es que lo mío no es nada en comparación con lo que sufre una madre por la pérdida de un hijo. Es incomparable el dolor de una madre, la madre es es es lo más parecido al amor de dios aquí en la tierra", ha asegurado con rotundidad.

Según del Corral, lo que más admira de ella es su "fuerza descomunal" y que "apostó por la vida", una decisión que considera que "fue clave para que todos, todos reviviéramos". La dedicatoria del libro lo resume: "Ha sido la llama que ha mantenido encendido nuestro hogar, cuando todo parecía apagarse. Sin ti, no habría hogar".

De los galácticos a la rodilla de Mbappé

Su faceta de deportista de élite, según ha explicado, le ha ayudado a sobrellevar el duelo, ya que "un deportista, de alguna forma, tiene un espíritu de caer y levantarse". También fue clave el cariño que recibió del vestuario del Real Madrid de fútbol, con los conocidos como galácticos, cuando se incorporó como médico. "Se portaron extraordinariamente bien", ha recordado, explicando que creó una relación muy personal con futbolistas como Ronaldo, Beckham o Miyatovic.

Como traumatólogo, ha abordado la polémica sobre la lesión de Kylian Mbappé, aclarando que un error al identificar la rodilla afectada es casi imposible. "Para que suceda un error de esa naturaleza, se deben dar varias circunstancias", ha detallado. Según su análisis, lo que ocurrió es que "en principio, no se vio nada, o parecía que no había nada, y, posteriormente, pues se hizo un diagnóstico de un esguince".

PRESSE SPORTS / Cordon Press Kylian Mbappé, a su llegada a la concentración con Francia

Para la tranquilidad de los madridistas, ha confirmado que "la lesión no es una rotura", sino "simplemente un esguince de un ligamento importantísimo de la rodilla". Además, ha añadido con optimismo que cree que el jugador ya está recuperado: "yo creo que ya estamos curados".

Finalmente, ha advertido sobre la sobrecarga a la que se somete a los jugadores de élite. Ha recordado que la carrera de un deportista se apoya en tres patas: competición, descanso y preparación física. El problema, según Del Corral, surge cuando los viajes comerciales y los partidos sustituyen al descanso y la pretemporada, lo que puede hacer que "el pico de lesiones se dispare".