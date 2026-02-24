"Para ahorrar energía muchos inquilinos en España están empezando a usar bombonas de butano porque no tiene cuota ni contrato permanente, no te llevas un susto en la factura"

La bombona de butano, un objeto que para muchos se había convertido en un símbolo nostálgico, está regresando a los hogares españoles. Lejos de ser una moda retro, su vuelta se debe a la pura necesidad. Así lo ha analizado Alberto Herrera en el programa 'Herrera en COPE', donde ha explicado junto a Jorge Bustos que este fenómeno es una respuesta directa a la crisis de la vivienda y al elevado precio de la energía.

Una solución para el alquiler temporal

El análisis apunta a que las dinámicas actuales del mercado inmobiliario son un factor clave. "Cada vez más gente vive de alquiler, y no solo tradicional, también temporal, gente que comparte piso, que se mueve de uno a otro", ha señalado Herrera. Para quienes alquilan un estudio pequeño o una casa antigua sin instalación de gas natural por periodos cortos, como seis meses, realizar una instalación fija no es una opción viable.

La bombona de butano emerge como la alternativa perfecta en estos casos. Según ha descrito el colaborador, "te pillas una bombona que no tiene cuota, no tiene contrato permanente ni ni instalación, la conectas y ya funciona". Además del factor vivienda, el de la energía es determinante, ya que el gas o la electricidad suponen un gasto que "se multiplica casi por tres". La bombona, en cambio, no tiene sustos y su coste es predecible.

Esta tendencia refleja cómo reacciona la gente cuando la economía aprieta. "Volvemos a soluciones sencillas, previsibles, controlables", ha afirmado Herrera, describiendo la bombona como una "respuesta bastante lógica a los problemas del presente". El propio Jorge Bustos ha compartido su experiencia personal, al comentar que el pasado sábado utilizó una bombona de butano para cocinar "una paella estupenda".

Errores en la factura que cuestan hasta 1.000 euros

El ahorro energético no solo pasa por cambiar de fuente de energía, sino también por una correcta gestión de las facturas. El experto en energía Nil Robles ha puesto el foco en los frecuentes errores en la factura de la luz, un problema que, según sus cálculos, impide a los consumidores ahorrar entre 200 y 1.000 euros anuales.

El mensaje de Robles es directo: "Debes revisar tu factura de la luz, hay errores, los pagas y, encima, no los reclamas". El primer fallo es no revisar las facturas, pero también destaca no entender la tarifa contratada. Lo ilustra con una metáfora: "Hay tarifas que son como si un vegano tuviera una suscripción a una carnicería; no tiene sentido, ¿verdad?".

La figura del asesor energético

Otros puntos ciegos son pagar sin reclamar servicios innecesarios o no comparar tarifas para cambiar de compañía, lo que Robles compara con "quedarte con una pareja tóxica que te está robando". Para el experto, la solución más eficaz es contar con un asesor energético, un profesional que se encarga de analizar y optimizar el contrato.

La recomendación es clara. "Un asesor te ayudará a resolver todos estos problemas y ahorrar entre 200 y 1.000 € al año en tus facturas de luz", afirma Robles. Sus consejos ganan relevancia en un contexto donde algunos expertos advierten que la factura de la luz podría alcanzar los 100 euros a partir de 2026, lo que hace todavía más urgente una gestión eficiente del consumo.