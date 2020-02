La lección de Herrera a los concursantes de 'Operación Triunfo', entre lo más leído de esta semana en COPE.es

Vídeo

Estrella Morente se ha metido de lleno en la polémica después de que la cantante defendiera la tauromaquia durante una actuación en el programa "Operación Triunfo". La reputada artista fue invitada al talent-show de TVE para cantar el tema de Carlos Gardel "Volver" junto a Nia, la concursante más votada por el público la semana anterior. Sin embargo, Estrella arrancó la actuación recitando un poema del escritor José Bergamín para defender a los toreros. Morente reaccionó así a las polémicas palabras de otra concursante - Maialen - que dijo que los toreros eran unos "asesinos" y unos "nazis" y criticó que se destinara dinero público a los festejos taurinos.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha asegurado este martes que el coronavirus está "absolutamente controlado en España" y ha arremetido contra el alarmismo en los medios de comunicación a la hora de informar del virus. En un mensaje publicado en redes sociales, recogido por Europa Press, Echenique ha indicado que "en las portadas y en las tertulias, el coronavirus corre desbocado y es una peligrosísima pandemia que causa pavor". Sin embargo, el diputado de la formación morada ha afirmado que el coronavirus está controlado en nuestro país. "En el mundo real, el coronavirus está absolutamente controlado en España", ha escrito en Twitter.

Una diputada de IU retira un cuadro del siglo XIX "porque recuerda a un crimen machista"

La delegada de Igualdad, Alba Doblas (Izquierda Unida), ha solicitado la retirada del salón de Plenos de la Diputación de Córdoba un cuadro del pintor José María Rodríguez Losada por un sorprendente motivo. Y es que esta obra del siglo XIX representa una escena que recuerda a un crimen machista. El grupo Ciudadanos en la Diputación de Córdoba ha criticado la retirada del cuadro ‘La Malmuerta’, que hasta hace un mes se encontraba en el Salón de Plenos de la institución provincial. En respuesta a una pregunta realizada por la formación naranja, el Servicio de Patrimonio ha indicado que el traslado de esta obra de arte del siglo XIX se ha llevado a cabo tras una solicitud de la Delegación de Igualdad. Es por ello por lo que el portavoz de Ciudadanos, Miguel Castellano, ha apuntado de manera directa a la diputada de Igualdad, Alba Doblas, de la que ha dicho que “ha declarado la guerra al arte”.

Ahora mismo son once los contagios confirmados, el último que conocí anoche en La Gomera, en Madrid 2, en Barcelona 1 y en Sevilla también tenemos un caso. Y es llamativo porque es el primer contagio conocido en territorio español. Esto se lo venimos contando desde ayer seguramente ya sabrá las circunstancias, es decir, no ha sido un contagio importado, no estuvo en Italia, no estuvo en China. Es un sevillano de 63 años que como mucho tuvo una reunión de trabajo con gente de fuera y ahora se está tirando de ese hilo.

Todavía sigue a vueltas la polémica generada por los versos interpretados por Estrella Morente en la sexta gala de Operación Triunfo. Muchas son las voces a favor y en contra de la actuación, por su propia iniciativa, de Morente a la hora de recitar los versos a favor de la tauromaquia del poeta José Bergamín, poeta de la generación del 27, republicano exiliado por la Guerra Civil. Estrella decidió aprovechar la oportunidad que le daba RTVE en 'Operación Triunfo' para recitar estos versos de la obra de Bergamín de 1987 'La claridad del toreo', un alegato a favor de la tauromaquia y de la dignificación del sacrificio del animal, que su padre, el cantaor Enrique Morente ya cantó en la televisión pública hace casi 30 años antes de arrancarse por bulerías.