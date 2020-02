Una diputada de IU retira un cuadro del siglo XIX "porque recuerda a un crimen machista"

La Diputación de Córdoba ha retirado del Salón de Plenos un cuadro del pintor José María Rodríguez Losada por un sorprendente motivo. La delegada de Igualdad, Alba Doblas (Izquierda Unida), ha solicitado la retirada de esta obra del siglo XIX, ya que representa una escena que recuerda a un crimen machista.

El grupo Ciudadanos en la Diputación de Córdoba ha criticado la retirada del cuadro ‘La Malmuerta’, que hasta hace un mes se encontraba en el Salón de Plenos de la institución provincial. En respuesta a una pregunta realizada por la formación naranja, el Servicio de Patrimonio ha indicado que el traslado de esta obra de arte del siglo XIX se ha llevado a cabo tras una solicitud de la Delegación de Igualdad. Es por ello por lo que el portavoz de Ciudadanos, Miguel Castellano, ha apuntado de manera directa a la diputada de Igualdad, Alba Doblas, de la que ha dicho que “ha declarado la guerra al arte”.

Castellano ha lamentado así la “pobreza intelectual” de la diputada de IU por “condenar” el cuadro del pintor José María Rodríguez Losada. Para el portavoz de la formación naranja, episodios como el que ha protagonizado Alba Doblas evidencian su apuesta por las “ciudades estériles, sin pasado y sin historia, sin cultura ni tradición”.

“Siguiendo el criterio de Alba Doblas habría que retirar igualmente una gran cantidad de cuadros de museos” ha señalado el portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Córdoba

Para Ciudadanos “no se debe condenar una obra de arte por lo que representa, porque el arte es más universal y extenso”. Castellano ha explicado a este respecto que “siguiendo el criterio de Alba Doblas habría que retirar igualmente una gran cantidad de cuadros de museos”, porque “es algo habitual encontrarse con episodios cruentos y bélicos tanto legendarios como históricos en los museos de España”.

El diputado de Ciudadanos ha denunciado así la “actitud inquisidora” de la diputada de Igualdad, de la que espera que, “por el bien del patrimonio cultural, no visite ningún museo no vaya a ser que empiece a pedir la retirada de todas aquellas obras de arte que no le parezcan bien”.

LEYENDA DE LOS COMENDADORES

El lienzo representa un hecho histórico, del que derivaría posteriormente la Leyenda de los comendadores de Córdoba, ocurrido en la ciudad de Córdoba en 1448, durante el reinado de Juan II de Castilla.

Los hechos históricos auténticos, independientemente de la leyenda posterior, señalan que el protagonista de la leyenda, Fernando Alfonso de Córdoba, caballero Veinticuatro de la ciudad de Córdoba, asesinó a su esposa, Beatriz de Hinestrosa, y a Jorge de Córdoba y Solier, comendador de Cabeza del Buey, que la había seducido. Además asesinó a Fernando Alfonso de Córdoba y Solier, hermano del anterior y comendador de Moral, siendo ambos hermanos caballeros y comendadores de la Orden de Calatrava y primos del asesino.

No obstante lo anterior, la leyenda señala, sin fundamento alguno, que Fernando Alfonso de Córdoba mató a su esposa, creyendola adúltera sin fundamento alguno, por lo que, arrepentido, solicitó perdón al rey Juan II, quien según la leyenda le ordenó contruir una torre en Córdoba como expiación por su crimen, llamándose desde entonces dicha torre la Mal-muerta.