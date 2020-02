Estrella Morente responde al aluvión de críticas: "La libertad de expresión es muy importante"

Todavía sigue a vueltas la polémica generada por los versos interpretados por Estrella Morente en la sexta gala de Operación Triunfo. Muchas son las voces a favor y en contra de la actuación, por su propia iniciativa, de Morente a la hora de recitar los versos a favor de la tauromaquia del poeta José Bergamín, poeta de la generación del 27, republicano exiliado por la Guerra Civil.

Estrella decidió aprovechar la oportunidad que le daba RTVE en 'Operación Triunfo' para recitar estos versos de la obra de Bergamín de 1987 'La claridad del toreo', un alegato a favor de la tauromaquia y de la dignificación del sacrificio del animal, que su padre, el cantaor Enrique Morente ya cantó en la televisión pública hace casi 30 años antes de arrancarse por bulerías.

Su hija por su parte, interpretaba la canción 'Volver' de Carlos Gardel, banda sonora de la película del mismo nombre de Pedro Almodovar. Lo hacía junto a Nia, una de las concursantes de 'Operación Triunfo' que posteriormente afirmaba que: "Me dijo que iba a calentar, que no me asustara. Cuando empezó pensé que estaba cantando una canción que no me sabía", mientras que Noemí Galera, la directora de la Academia de Operación Triunfo, recriminaba la actuación de Morente.

Las declaraciones de Estrella Morente más buscadas

Tras toda la polémica generada, y las declaraciones de miembros de Operación Triunfo, de RTVE, políticos y muchos más, las declaraciones más esperadas eran la de la propia Estrella Morente sobre todo lo que se ha generado. Las primeras declaraciones las ha conseguido la revista ¡HOLA!. Un reportero de ese medio cazaba a Morente a su llegada a Málaga, y como no, le preguntaba sobre la polémica de los versos de Bergamín.

Estrella Morente con los diestros Enrique Ponce y Javier Conde en la plaza de Málaga (EFE)

Comenzaba sus declaraciones con unas intenciones muy claras, sobre cómo aconsejaría a los concursantes de OT, la cantaora ya respondía "que disfruten, que respeten que es muy importante en la vida". Se excusaba Morente sobre su decisión de añadir estos versos taurinos aclarando que: "No teníamos presentado ni pensado nada, la verdad. Ha sido una cosa natural, yo me guío por los impulsos naturales, y eso es lo que he hecho, ser natural una vez más".

Mucho se ha hablado también sobre si esta iniciativa de Estrella nacía como respuesta a los comentarios de Maialen, concursante de 'Operación Triunfo' que llamaba "nazis" a los taurinos. Sobre este tema también se pronunciaba a su llegada a Málaga: "No, yo es que siempre cuando empiezo mis temas por bulerías, por tango, normalmente tiro de literatura y hago siempre alguna referencia a un poeta importante, en este caso ha sido José Bergamín. Yo normalmente la improvisación suele surgir siempre a la última hora".

Finalmente, Morente zanjaba la polémica por su parte haciéndo un alegato a la libertad de expresión: "No, de verdad que ha sido todo natural, que no pienso hacer ningunas declaraciones que se salgan de lo normal, que no sea una actuación natural mía. Siempre he partido de la literatura y del arte para expresarnos, la libertad de expresión es muy importante".