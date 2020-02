Estrella Morente canta a la tauromaquia en 'Operación Triunfo' y las redes estallan en su contra

Era una de las actuaciones de la noche, la visita de Estrella Morente a 'Operación Triunfo'. La gala 6 de concurso recibía a la cantaora para cantar con Nia, la favorita de la gala anterior.

El tema elegido para las dos artistas era 'Volver', la canción del mismo nombre que la película a la que le daba música, 'Volver' de Pedro Almodóvar. Una canción de sobra conocida por la película del manchego, y que en esa ocasión interpretaba Morente aunque en pantalla fuera Penélope Cruz quien pusiera su imagen de 'cantante'.

Todo hacía que presagiar que se viviría una gran actuación, y así fue, ya que Estrella Morente desplegaba su arte como nos tiene acostumbrados, y Nia demostraba lo versátil que es, y el gran talento que poseé como artista. Una mezcla perfecta y armónica.

�� Estrella Morente ha cantado un verso inicial en defensa de la tauromaquia en el inicio de su actuación en #OTGala6.



Según el productor Tinet Rubira (@tinetr), pilló por sorpresa al programa, no estaba previsto y no se hizo en ningún ensayo. pic.twitter.com/NnSO4zXP71 — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) February 24, 2020

Estrella Morente y su defensa de la tauromaquia

La polémica surgía justo al comienzo de la actuación. Sonaban los primeros acordes y todo el mundo esperaba que Estrella Morente entonará los primeros versos de la canción: "Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos". Lejos de cantar estas palabras, Morente cantaba una letra totalmente diferente que sorprendía a todo el mundo:

"Ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero. Los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego. No trafiques con su alma, no le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza, que humana cobardía robarle al toro su muerte a solas y en su agonida. Yo adivino el parpadeo de las luces a lo lejos van marcando mi retorno..."

Esta letra sorprendía a todo el mundo por su marcado carácter en defensa de la tauromaquia y la dignificación de la muerte del animal. Esta defensa indignaba en masa en las redes sociales. Tan lejos llegaba la polémica que incluso Tinet Rubira, director de Gestmusic, tenía que salir en Twitter a defender que la intervención inicial de Estrella Morente no estaba prevista y que salió de la propia iniciativa de la cantaora.

No estaba ni pactado, ni previsto. En ningún ensayo lo ha hecho. Ha sido una sorpresa para todos. https://t.co/MUKHZ2WFyP — Tinet Rubira (@tinetr) February 23, 2020

La indignación en redes

Lo que no ha sorprendido es que esta defensa de la tauromaquia haya generado un gran revuelo en las redes sociales, donde pronto Estrella Morente se convertía en trending topic, generando un aluvión de críticas tanto para RTVE como para Estrella Morente.

Estoy alucinando con lo que acaba de hacer Estrella Morente. Esto SÍ que es una falta de respeto gravísima a la audiencia #OTGala6 — Marione (@Maria_Marione) February 23, 2020

Tras once ediciones viendo OT, es la primera vez que he sentido asco viendo una gala, que hayáis permitido lo que ha hecho Estrella Morente me decepciona muchísimo, y si no lo sabíais, dejadlo claro porque ha sido ridículo @OT_Oficial #OTGala6 — ComentandOT �� Salvar Hugo !! Favorita Maialen !! (@comentand0T) February 23, 2020

La propaganda taurina de Estrella Morente debería ser denunciable en una televisión pública #OTGala6 — Tú no mandas (@Tunomandas) February 23, 2020

Estrella Morente sabía a que programa acudía, y seguramente había escuchado la polémica de Maialen y su rechazo a la tauromaquia.



En pleno directo, ha decidido cambiar la letra de una canción, comprometiendo a Nia y al programa. No me sorprende, pero ha sido asqueroso. #OTGala6 pic.twitter.com/jNdzk1dxhA — mask boy �� (@itzanlaurent) February 23, 2020

Incluso participantes de otras ediciones se han manifestado en contra de la intervención de Estrella Morente:

PERDONA?????? esto ha estado fatal — Dave (@davezulueta_) February 23, 2020

Qué vergüenza usar tu prime time para defender asesinos, la verdad — alba reche ☁️ (@albarecheot2018) February 23, 2020

Que nada ni nadie te calle Maialen — Miki Núñez (@mikinunez) February 23, 2020

Nia y Estrella Morente durante su actuación de 'Operación Triunfo'

La polémica taurina con Maialen

No es la primera vez que en esta edición de 'Operación Triunfo' la tauromaquia protagoniza una polémica. De hecho, muchos apuntan que esta manera de empezar 'Volver' de Estrella Morente, habría sido una forma indirecta de contestar a una concursante que llamó "nazis" a los taurinos.

Los hechos ocurrían en las primeras semanas de concurso cuando Maialen, concursante de 'Operación Triunfo', comentaba durante un desayuno su opinión sobre la tauromaquia: "Hostias, es que es muy nazi, hay que ser muy psicópata, mucho. Y encima vienen y te dicen que da mucho dinero. No me sé las cifras, porque no me las sé, pero si haces las cuentas de lo que me cuesta a mi la tauromaquia, limpiando mierda para poder mantener mi vida y me quitan dinero para meterlo en la puñetera tauromaquia de mis impuestos. El dinero que genera con el que nos cuesta nos sale fatal".

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y los defensores de la tauromaquia se echaron encima de la pamplonica con argumentos que le recordaban el gasto público en el programa de RTVE comparado con los ingresos que genera la tauromaquia.

Finalmente RTVE pedía disculpas por los comentarios de la concursante: "el tono de los comentarios realizados por la concursante son opiniones personales que no compartimos. Fueron realizados en el canal YouTube de forma espontánea durante una conversación entre varios participantes. TVE está obligada a defender la pluralidad y la libertad de expresión. El libro de estilo de RTVE no ampara, en ninguna circunstancia, el uso de expresiones insultantes, insinuaciones insidiosas, injuriosas o vejatorias".

Habrá que esperar a las explicaciones de Estrella Morente para saber por qué ha tomado la decisión de versión así la canción de 'Volver' y saber también que medidas o que explicación dará RTVE.