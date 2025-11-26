Fernando Trías de Bes, consultor económico: "Si quieres comprar un piso, para saber el precio hay que mirar la base de datos del Colegio de Notarios y, a eso, añadirle un 5%"

El mercado de la vivienda en España presenta una distorsión sin precedentes. Según datos recientes, los precios en los portales inmobiliarios se anuncian hasta un 44% por encima del valor final registrado en las compraventas notariales. En el programa 'Herrera en COPE', el analista económico Fernando Trías de Bes ha calificado este decalaje de "demoledor", explicando que la cifra actual responde a una "distorsión" del mercado.

El efecto ‘bola de nieve’ de los precios

Trías de Bes ha descrito un "efecto bola de nieve" que alimenta esta espiral de precios. Según el economista, el proceso comienza cuando una agencia, para captar la exclusiva de un inmueble, sugiere un precio de venta inflado. "Al final, ¿tú con quién te vas? Con el que crees que te dice que va a poder sacar más", ha reflexionado. Este precio elevado sirve de referencia para otros vendedores de la zona, generando un "efecto contagio" que distorsiona la percepción de todo el mercado.

Alamy Stock Photo Puerta de una casa okupada

La fórmula para conocer el precio real

Ante esta situación, el analista ha ofrecido una recomendación "importantísima" para quien quiera comprar un piso: consultar las bases de datos del Colegio de Notarios. "Lo que hay que mirar son las bases de datos del colegio de notarios, que van publicando lo que realmente se vende", ha afirmado. Trías de Bes sugiere que, para tener una cifra más ajustada, a ese valor se le puede sumar "un 5, 7 u 8 por ciento", previendo posibles pagos no declarados, aunque ha matizado que esta práctica "ha bajado muchísimo".

Este consejo llega en un momento en que el precio del metro cuadrado en España ha superado por primera vez el récord histórico de la burbuja de 2008, alcanzando los 2.150 euros. Sin embargo, Trías de Bes ha diferenciado la situación actual de la crisis anterior. Ha señalado que, si bien existe una "burbuja de precios" por la falta de oferta, no se trata de una "burbuja especulativa", ya que "no se está comprando para revender en tres meses" con apalancamiento financiero.

Los nuevos riesgos del mercado: compras a ciegas

La dificultad para acceder a una vivienda ha impulsado fórmulas de compra con un alto riesgo. El programa presentado por Alberto Herrera ha expuesto el caso de María, que compró un piso en Barcelona con okupas dentro, lo que le impide tasarlo y, por tanto, conseguir una hipoteca. Además, Trías de Bes ha alertado sobre la venta de inmuebles por menos de 100.000 euros en grupos de Telegram, que se agotan en minutos y a menudo se adquieren sin visita previa. Ante esto, su consejo es tajante: "Es mejor dejar pasar un buen tren que subirse a uno malo".

Finalmente, el economista ha defendido la propiedad privada. En su opinión, la solución al problema de acceso a la vivienda no pasa por penalizar a los dueños, sino por regular la transparencia de los actores que influyen en los precios. "Es mucho mejor que el gobierno regule la transparencia de información que no al propietario libre", ha concluido, apuntando directamente a la responsabilidad de los portales inmobiliarios en la actual escalada de precios.