Óscar se casa y acaba en Praga de luna de miel por un motivo que empuja su vida: "Es nuestra pasión"

El Herrera lo sabe. Los de Bilbao nacen donde quieren. A Óscar le pasa. Sin ir más lejos, anoche, en plena luna de miel, tuvo la ocasión de serlo de nuevo.

Óscar se tragó anoche un cero cero de su equipo contra el Slavia de Praga, con el frío que hacía anoche en Praga. A sus hijos ya les ha dicho que no se les ocurra hacerse de otro equipo que no sea el de las rayas porque ya saben dónde está la puerta. Y su mujer, recién casada y hasta las trancas de Óscar, se lo está pasando bomba viendo a su marido disfrutar.

EFE Oihan Sancet (izq.) del Athletic Club en acción contra David Zima (der.) del Slavia durante el partido de la fase de liga de la UEFA Champions League entre Slavia Praha y Athletic Cub en Praga, República Checa, el 25 de noviembre de 2025.

Y dirán Vds que vaya locura. Que qué tontería. Que qué exageración esto del fútbol.

Es que no es fútbol.

Y ahora sabrán el porqué de todo.

Hay un anfiteatro en el cielo que es más potente que cualquier afición. Ahí están todos los que nos hicieron de nuestros colores. Todos esos son, y cada día más, nuestras camisetas.

LA HISTORIA DE MARTÍN, EL NIÑO CÁNTABRO QUE DIO UNA LECCIÓN A UN REPORTERO

Y no es la única vez que el fútbol, o algo parecido, mueve la historia de los protagonistas de las 'Historias del Día'. Ya nos lo demostró en otra ocasión María José Navarro con la historia de Martín, un relato en el que, de nuevo, el fútbol era el motor que movía la historia.

Martín es un niño de Beranga, en Cantabria, que se ha hecho viral por su particular visión del deporte.

En su colegio, durante el recreo, juega en el equipo de tercero contra el de cuarto. La peculiaridad es que juegan cuatro contra diez, una descompensación que se refleja inevitablemente en el marcador. Su equipo siempre pierde, pero la esperanza de Martín sigue intacta porque, como él mismo relata con orgullo, una vez casi consiguieron empatar.

Un niño cántabro juega al fútbol en el colegio y la lección que le da a un reportero al contar su historia es para enmarcarla

La historia de este "tipazo", como lo definía Navarro, es una lección magistral sobre saber perder y sobre la importancia de la actitud por encima del resultado.

Es un recordatorio de que, a veces, la verdadera victoria no está en el marcador, sino en mantener la ilusión y la esperanza frente a la adversidad, una actitud de registrador de la propiedad en el cuerpo de un niño de tercero.

Así que ese día, María José nos invitaba a que, cuando saliésemos de casa, empatásemos en actitud con Martín. ¡Con Don Martín! Puedes escuchar aquí la historia íntegra. Una historia que nos demuestra las lecciones que dan los pequeños en muchas ocasiones.