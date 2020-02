Herrera: "Cuando Ábalos saca la guerra de Irak y el 11-M es que la cornada ha llegado hasta la femoral"

Vídeo Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días! Pues ya ven, damas y caballeros, nos hemos plantado en las 8:00 ya, el día este jueves 27 de febrero, ya no es que haya cogido velocidad, es que se está acabando ya prácticamente, o sea que vamos a disfrutar intensamente de las cosas de cada día, de la información de cada día, de la distracción de cada día en este programa que le acompaña hasta la 13:00, 12:00 en Canarias y que habla, como todos los demás medios, de comunicación, de lo que ahora mismo está en la calle, de lo que la gente teme, quizás en exceso, de lo que la gente comenta, habla, siente incluso, de los temores elementales que la población está viviendo en torno al coronavirus que ha pasado el riesgo, digamos que ha pasado de leve a moderado. Audio

HERRERA, SOBRE EL CORONAVIRUS

">

Ahora mismo son once los contagios confirmados, el último que conocí anoche en La Gomera, en Madrid 2, en Barcelona 1 y en Sevilla también tenemos un caso. Y es llamativo porque es el primer contagio conocido en territorio español. Esto se lo venimos contando desde ayer seguramente ya sabrá las circunstancias, es decir, no ha sido un contagio importado, no estuvo en Italia, no estuvo en China. Es un sevillano de 63 años que como mucho tuvo una reunión de trabajo con gente de fuera y ahora se está tirando de ese hilo.

COPE

Hay que sumar los cuatro positivos del hotel Adeje en Tenerife donde, por cierto, un juez de Arona ha ratificado la orden de aislamiento que decretó el Gobierno canario en ese hotel donde unas 100 personas de las 700 que están confinadas podrán salir porque se ha comprobado que no han tenido contacto con los infectados. Y luego, los trabajadores pueden entrar y salir donde el confinamiento les pilló dentro del hotel, hombre, estarán agradeciendo que los otros trabajadores puedan entrar porque están haciendo turnos de 16 horas. Es que hay 700 personas a las que hay que cambiarle toallas, darle sábanas, llevarles comida, desayuno, merienda, prácticamente todo.

Bueno, en todo caso, esto no va a ser el fin del mundo. De hecho, el chico que ha sido contagiado en Castellón hizo saber que se encuentra bastante bien, que la sensación es parecida a la de una gripe común y que le están tratando con paracetamol. El momento en que podamos hablar con una persona contagiada, le podamos entrevistar y ver que la persona está bien y que lo que hace es reposar en casa y tomar un pastillazo como hacemos prácticamente todos cuando tenemos una gripe, pues veremos, efectivamente, que de lo que se trata es de una gripe que, por cierto, en China está remitiendo. En China está remitiendo.

HERRERA, SOBRE EL TURISMO

Hay que contener el virus lo máximo posible para no colapsar el sistema sanitario y luego, por otra parte, analizar los fenómenos paralelos que se producen en torno o como consecuencia de la aparición de este virus. En Canarias, oiga, están con la mosca detrás de la oreja, está mirando a Italia porque en Italia, por ejemplo, el turismo ha caído en un 40 % en cuestión de días. Canarias se tienta la ropa.

Hay compañías aéreas como Lufthansa, KLM que han paralizado las contrataciones; Fujitsu ha anunciado un ERE temporal de 300 empleados en Málaga; y hay muchos productores de muchas cosas que dependen mucho de China. Oiga, el textil, el equipamiento electrónico, automóviles, el sector de los juguetes, el farmacéutico... Si no fábrica china, ellos tampoco fabrican y cae su volumen de negocio.

A todo eso hay que dedicarle tiempo, especialmente a la psicosis del turismo que de repente hace que en momentos tan importantes como la Semana Santa, por ejemplo, haya 30 % de cancelación de visitas. Cuidado con eso bueno.

HERRERA, SOBRE LA MESA DE DIÁLOGO

Bueno, ¿y de la mesa de diálogo y negociación con Cataluña de ayer de nuestro amigo Sánchez? Pues mire, en principio no pasó nada que no supiéramos que iba a pasar. Una superproducción ridícula, llena de pompa y circunstancia, cursi, insufrible, puesta al servicio de un individuo que hace todo eso solo para mantenerse en el poder y que pone encima de la mesa dos elementos que son la impunidad y la plurinacionalidad.

La impunidad, ya lo saben ustedes, va a ser el trabajo del ministro de Justicia. Avergüenzan las piruletas que va a hacer para justificar que se va a cambiar el Código Penal solamente para liberar a un individuo de la cárcel. Cambiar el Código Penal español, lo digan como lo digan, lo vendan como lo vendan, las piruetas que les dé la gana para sacar a un tío de la cárcel, que es el que manda, que está en Lledoners y se llama Oriol Junqueras.

Ayer, lo de ayer realmente ha servido para dos cosas: una, para la campaña electoral propia de Torra y compañía y ya veremos si Puigdemont no la chafa después; y en el caso de Sánchez, pues para aprobar el techo de gasto decisivo para la aprobación de presupuestos, es decir, seguramente Esquerra va a poner sus 13 años al servicio del bloque socialista más Podemos y compañía.

La mesa era una farsa, la mesa era un teatro que ciertamente no va a ninguna parte por varias cosas: una de ellas por las limitaciones que impone la Constitución, es decir, llegará un momento en que de la retórica tendrán que pasar los hechos, y cuando no se pueda pasar a los hechos o antes, cuando les convenga a los otros reventar la situación, bueno, pues todo eso se va directamente al cesto de lo inservible.

Ahora bien, sentarse en igualdad de condiciones con un presidente regional por muy catalán que sea, un presidente regional inhabilitado, con un grupito de sediciosos, ciertamente eso es una vergüenza.

¿Torra qué tiene? Su foto, que es un argumento, como les digo, de su campaña electoral, aunque no se presente él y, sobre todo, tiene el trato de igual a igual que buscaba, que no es baladí en principio lo que buscaban. Uno pudo ocupar la sala de prensa de jefes de Estado extranjero, hablar de catalanes y españoles que nos reencontramos en ese lenguaje, como ya les digo, absolutamente insufrible que maneja el de la agenda del reencuentro y sus portavoces. Y el otro encarrilar el primer paso de los presupuestos, lo cual eso le daría un par de años de, más o menos, estabilidad, lo cual no quiere evitar que en el Congreso puedan darse las broncas necesarias. La cosa terminó con un comunicado en el que, oiga, ningún experto en jeroglíficos del Egipto de los faraones es capaz de traducir, pero que deja unas sensaciones inquietantes: primero, lo poco que se entiende da vergüenza; segundo, lo que no se entiende de miedo; y tercero, lo que se esconde genera peligro.

HERRERA, SOBRE ÁBALOS

Ayer bronca en el Congreso con la agenda y con los socios que ha elegido este gobierno, pues es inevitable que el debate sea una bronca permanente. El protagonista ayer, una vez más, José Luis Ávalos Ávalos. Arrastra la cornada de Delcy Rodriguez allá por dónde va. Está muy tocado y se le nota y claro, la oposición lo sabe y no suelta presa. Ayer estaba tan desesperado por sus mentiras y por el gélido apoyo de su presidente, pues que tuvo que recurrir al último comodín de los socialistas en apuros. Cuando empiezan a hablar de la guerra de Irak y del 11M, amigo mío, es que la cornada ha llegado hasta la femoral. Perdió los papeles ciertamente el amigo Ábalos, pero bueno, tampoco eso es, me parece a mí, demasiada noticia.

