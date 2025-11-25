Teresa Freixes, catedrática en Derecho: "Podríamos decir que la separación de poderes casi que sí está en peligro, muchos indicadores están en entredicho"

El Consejo de Ministros ha propuesto a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado, un nombramiento que llega tras la renuncia de Álvaro García Ortiz, inhabilitado por el Tribunal Supremo. La designación se produce en un clima de máxima tensión, marcado por las duras críticas del Gobierno a la sentencia y el creciente debate sobre la salud de la separación de poderes en España.

Un relevo continuista y polémico

Peramato, hasta ahora fiscal de sala jefa de la sección penal del Supremo, es descrita por sus compañeros como 'rigurosa' e 'inteligente', pero su perfil no está exento de controversia. Considerada una figura muy próxima a sus antecesores, García Ortiz y la exministra Dolores Delgado, su nombramiento es visto desde el Ejecutivo como una apuesta por el continuismo. Además, fue una de las defensoras de la ley del 'solo sí es sí', sobre la que afirmó que 'tiene muchísimas cosas buenas' y a la que 'hay que darle tiempo'.

Las reacciones no se han hecho esperar. Mientras el PP, a través de su secretario general Miguel Tellado, lamenta el 'uso partidista' de la fiscalía y califica de 'bochornoso' que haya 'ministros criticando sentencias firmes', las asociaciones de fiscales se muestran cautas. Cristina Dexeus, de la mayoritaria Asociación de Fiscales, señala que 'cumple con los requisitos formales', mientras que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria espera que contribuya a 'devolver a la fiscalía la credibilidad que nunca debió perderse'.

El choque con el Poder Judicial

El nombramiento se enmarca en la ofensiva del Gobierno contra la decisión del Tribunal Supremo de condenar a García Ortiz. Estas críticas han sido calificadas como una 'irresponsabilidad tremenda' por la fiscal Cristina Dexeus. 'Es curioso, ¿no? Cómo se hacen esas afirmaciones de manera tan horticera. Algunos de los magistrados que han enjuiciado a Álvaro García Ortiz, también enjuiciaron el caso de la Gurtel. Entonces, cuando condenaron al PP, eran buenos magistrados, y hoy, porque condenan a Álvaro García Ortiz, son malos magistrados, son fascistas, es tremendo', ha señalado.

¿En peligro la separación de poderes?

Toda esta polémica ha puesto sobre la mesa una pregunta fundamental que fue analizada en el programa 'La Linterna' de COPE: ¿está realmente en peligro la separación de poderes en España? Para responderla, expertos como Faustino Martínez, catedrático de Historia del Derecho, y Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional, han aportado su visión sobre los pilares del Estado de derecho.

El profesor Martínez recuerda que el derecho tiene un 'enemigo fundamental', que es el poder. 'El derecho ha nacido para atar al el poder en corto, para habilitar al poder, para decirle lo que puede hacer y para decirle cómo lo puede hacer', ha explicado. Según el catedrático, cualquier actuación del poder fuera de ese marco es 'abuso', 'despotismo' o 'tiranía'. También ha recordado que por encima de la ley del parlamento 'está un poquito por encima de la ley, que se llama la constitución'.

Citando la declaración de derechos de 1789, Faustino Martínez ha sido tajante al afirmar que 'una sociedad que no tenga reconocida la garantía de los derechos y la separación de poderes no tiene constitución'. Aunque considera que la situación en España se encuentra en un 'estado preocupante', cree que el proyecto constitucional de Europa, que abraza la separación de poderes como valor fundacional, actúa como un 'colchón' de seguridad.

Por su parte, la catedrática Teresa Freixes ofrece un diagnóstico más alarmante, como refleja el titular de esta noticia. 'Podríamos decir que la separación de poderes casi que sí está en peligro, porque con todos los indicadores [...] hay muchos que están bailando, que están en entredicho', ha afirmado. La experta ha señalado que no se trata de incumplimientos puntuales, sino que informes como el del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) constatan que España no ha cumplido satisfactoriamente 'ninguna de las 19 recomendaciones' que le habían hecho.

Este escenario, según Freixes, apunta a un 'incumplimiento sistémico', lo que califica de 'muy peligroso'. Ha advertido de que esta situación podría activar los mecanismos de control europeos, que pueden conllevar 'intervenciones muy duras de la Unión Europea sobre los estados', como ha ocurrido en los casos de Hungría y Polonia. Ambos expertos, en definitiva, coinciden en lo delicado del momento y apuntan a Europa como el último garante del Estado de derecho español.