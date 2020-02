La lección de Herrera a los concursantes de "Operación Triunfo" por la polémica taurina

Estrella Morente se ha metido de lleno en la polémica después de que la cantante defendiera la tauromaquia durante una actuación en el programa "Operación Triunfo". La reputada artista fue invitada al talent-show de TVE para cantar el tema de Carlos Gardel "Volver" junto a Nia, la concursante más votada por el público la semana anterior. Sin embargo, Estrella arrancó la actuación recitando un poema del escritor José Bergamín para defender a los toreros. Morente reaccionó así a las polémicas palabras de otra concursante - Maialen - que dijo que los toreros eran unos "asesinos" y unos "nazis" y criticó que se destinara dinero público a los festejos taurinos.

�� Estrella Morente ha cantado un verso inicial en defensa de la tauromaquia en el inicio de su actuación en #OTGala6.



Según el productor Tinet Rubira (@tinetr), pilló por sorpresa al programa, no estaba previsto y no se hizo en ningún ensayo. pic.twitter.com/NnSO4zXP71 — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) February 24, 2020

"QUE DISFRUTEN Y QUE RESPETEN"

La 'improvisación' de Estrella Morente cogió a todos por sorpresa, puesto que la cantante no informó a la dirección del programa de sus intenciones. "A mí me dijo que iba a hacer un par de cosas para calentar", dijo la concursante Nia, que exteriorizó su confusión ante la situación. Estrella Morente no ha querido ahondar en la polémica pero, en declaraciones a la revista "Hola", confirma que su improvisación "fue una cosa natural". "Me guío por los impulsos naturales y es lo que he hecho", dijo. Además, aconseja a los concursantes de OT "que disfruten y que respeten".

Lo cierto es que la actitud de Estrella Morente no ha gustado ni a los concursantes ni a la dirección del programa. Noemí Galera, directora de la Academia de OT, aseguró en la tutoría con los 'triunfitos' que Estrella Morente usó el programa "para hacer un alegato" y lamentó que con el momento de Nia acabara siendo el momento de Estrella Morente. Los fans del talent-show también han cargado contra la artista y han dirigido un aluvión de quejas a RTVE. En el perfil de Wikipedia de la cantante durante unos minutos de este lunes se pudo leer: "Cantaora de flamenco y torturadora de animales".

Noemí Galera explica lo sucedido ayer con 'Estrella Morente' en la #OTGala6 #OTDirecto24F pic.twitter.com/ZCtri2YJiF — Javi Tali (@TaliJavi) February 24, 2020

"BRAVO, ESTRELLA"

En su monólogo de este martes, Carlos Herrera ha salido en defensa de Estrella Morente. Para el comunicador, la cantante hizo una "magnífica intervención". "Magnífica intervención de Estrella Morente en el programa "Operación Triunfo", donde una pobre boba había dicho tonterías sobre los toreros. Y llegó Estrella Morente y cantó unas letras de Bergamín sobre el toreo. Un poema de Bergamín dedicado a la tauromaquia", ha dicho Herrera.

Tras el alud de críticas, Herrera ha querido dar una lección de historia a quienes han mostrado su enfado por la actitud de Estrella Morente. "Como ahora los que critican a Estrella no tienen ni puñetera idea de quién era Bergamín igual les calma un poco que al final de su vida, Bergamín - que enloqueció - apoyó a Herri Batasuna. A lo mejor por ahí se les baja un poco la fiebre del coronavirus de lo políticamente incorrecto", ha dicho. Y ha incidido una vez más en sus alabanzas a Estrella Morente: "Muy bien Estrella, muy bien. Bravo por ella".

Este es el poema que cantó Estrella Morente:

Darle a cada cual lo suyo

no es tener que darle todo.

Al hombre, lo que es del hombre.

Al toro, lo que es del toro.

Ni el torero mata al toro,

ni el toro mata al torero:

los dos se juegan la vida

al mismo azaroso juego.

No trafiquéis con su alma.

No le perdonéis la vida

al toro bravo en la plaza.

Que es humana cobardía

robarle al toro su muerte

"a solas con su agonía"

José Bergamín. De "La claridad del toreo"

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Herrera: "La OMS cambia de opinión con el coronavirus como Sánchez con Iglesias"

¿Qué opina Herrera sobre el aumento del miedo al coronavirus?