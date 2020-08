Herrera y su opinión del "truño" de ley de la "ministra instagramer" Montero, entre lo más leído de este lunes

Audio

El director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, entró a valorar en su momento los primeros meses del primer Gobierno de coalición. Hay que recordar, que el entente entre PSOE y Unidas Podemos no se dio hasta una segunda elección, cuando Sánchez dio su brazo a torcer y admitió dentro de su Gabinete a personas relevantes de la formación morada, así como a perfiles técnicos cercanos al partido.

Entre los nombres más destacados dentro del Ejecutivo de Sánchez están la pareja conformada por Irene Montero y Pablo Iglesias. Ambos han compaginado su cargo interno y paternidad con las exigencias que requiere dirigir un ministerio, aunque Iglesias ha conseguido ser vicepresidente segundo de Sánchez. Es decir, su mano derecha. Herrera cargó especialmente contra Montero en esta ocasión, como recordamos en nuestra sección veraniega que recopila lo mejor de Herrera en COPE.

Jorge Javier Vázquez no ha sido nada ajeno a las críticas durante la última semana. La noticia de su deuda conHacienda ha corrido como la espuma en las redes sociales, donde los usuarios no han parado de criticar al presentador de ‘Sálvame’ por sus problemas fiscales. Las reclamaciones de pago han sido una constante.

Como la noticia ha generado multitud de comentarios negativos, las publicaciones en redes de Vázquez no han escapado a esta tendencia. Eso sí, un tuit en particular colgado por el principal rostro de Mediaset España pasó algo desapercibido. Aunque no se puede decir lo mismo de un detalle muy criticado por quienes sí advirtieron la publicación.

La jornada del domingo ha estado protagonizada, en lo que se refiere a coronavirus, por la manifestación que se ha desarrollado en plaza de Colón de Madrid.Varios miles de manifestantes han salido en contra del uso de mascarillas y la distancia de seguridad, en lo que ha sido un enfrentamiento directo a todo el sistema sanitario y a las principales administraciones políticas.

Todos ellos se hacen llamar los 'negacionistas' y buscan, a través de estas acciones, negar la existencia del virus y relacionar la COVID-19 con los poderes del estado, que buscan manipularnos y distraernos de lo que ellos consideran 'importante'.

En estas últimas horas el Gobierno de Pedro Sánchez ha estado en el punto de mira por la imputación que diversos cargos de Unidas Podemos han tenido. Todo por las palabras que el exabogado de la formación, José Manuel Calvente, ha declarado ante el Juez, quien ha decidido finalmente comenzar esta investigación por una supuesta caja B dentro de la formación de Pablo Iglesias.

Aunque todavía no ha habido ningún tipo de dimisión en Unidas Podemos, las críticas ante la formación cada vez están siendo más. Y todo porque ellos entraron en política y prometieron ser lo que finalmente no han llegado a ser.

Amancio Ortega es la persona que más dinero posee en España y uno de los hombres más ricos del mundo. El fundador de Zara genera a través de sus múltiples empresas un empleo e ingresos a miles de personas en nuestro país. En los momentos más duros de la crisis del coronavirus, Amancio Ortega decidió ayudar a los que lo necesitan, donando más de 300.000 mascarillas para ayudar a frenar la expansión de la epidemia.