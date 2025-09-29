Víctor de Aldama: "Hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de fraude electoral"

Carlos Herrera y Jorge Bustos han hablado con el empresario Víctor de Aldama en 'Herrera en COPE'. Entre otras cosas, De Aldama ha asegurado que, en unas elecciones, se habría producido un supuesto fraude electoral. "Y quizás alguna cosa que tenga que ver con Indra, de amaños de papeletas o de otra serie de cosas. Como también hablaban ellos de las generales con las famosas urnas que llegaban a IFEMA. Hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora".

Así, De Aldama habla abiertamente de un supuesto fraude electoral en unas elecciones en España.

Además, durante su intervención, De Aldama ha abordado la supuesta financiación ilegal del PSOE, desmintiendo que la empresaria Pano entregara 90.000 euros en la sede del partido, calificándolo de "absolutamente falso". Sin embargo, ha señalado que el expresidente Zapatero "sabe lo que tiene, lo que puedo decir sobre eso, y sabe de la financiación ilegal del partido". Según De Aldama, basándose en comentarios de Koldo y Ábalos, "parece ser que la partida de 10 millones de euros fue para la internacional socialista", vinculada al rescate de Plus Ultra.

"PARA KOLDO, ÁBALOS ERA DIOS"

En relación con el caso Begoña Gómez, el empresario ha afirmado que puede "dar luz a muchas cosas que no están claras", como el intento de presionar a Air Europa para obtener "patrocinios". Sobre una posible condena a Gómez, De Aldama ha indicado que "hay denuncias suficientes sobre el tema y el juez lo tiene claro".

Respecto a las relaciones internas de la trama, ha mostrado su sorpresa ante la posibilidad de que Koldo haya grabado a Ábalos, afirmando que "para Koldo, Ábalos era Dios", sugiriendo que una traición podría ser la causa. También ha mencionado que "Koldo ha tenido una pelea tremenda con Santos Cerdán" y ha añadido que "ellos ya tenían su trama de corrupción, sus historias montadas, necesitaban gente que ejecutaran lo que ellos querían".

Sobre el expresidente Zapatero, su relación con Venezuela y más detalles

El empresario ha afirmado que, en estos momentos, no puede hablar de ello. Sin embargo, "él sabe lo que tiene, lo que puedo decir sobre eso, y sabe de la financiación ilegal del partido. Parece ser que la partida de 10 millones de euros fue para la internacional socialista".

Por otro lado, afirma De Aldama que no van a colaborar al 100%, pero si en algún momento "quieren tener un privilegio de Fiscalía o el magistrado, tendrán que colaborar" (haciendo referencia a Koldo, Cerdán y Ábalos),