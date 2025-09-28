COPE
Podcasts
Fin de Semana
Fin de Semana

¿De dónde venía la creencia de que la realeza tiene sangre azul? "La corte de Castilla"

Mar Gómez González es socióloga, periodista, dramaturga... y, sobre todo, una mujer curiosa. En Fin de Semana presenta 'Sangre: historia íntima y cultural de un fluir constante'

BTX1RM Clear rubber medical tubing with blood flowing through. Tubing is looped and twisted on itself.
00:00
Descargar

'Sangre' de Mar Gómez

Redacción Fin de Semana

Publicado el

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Programas

Los últimos audios

Último boletín

13:00 H | 28 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking