¿De dónde venía la creencia de que la realeza tiene sangre azul? "La corte de Castilla"
Mar Gómez González es socióloga, periodista, dramaturga... y, sobre todo, una mujer curiosa. En Fin de Semana presenta 'Sangre: historia íntima y cultural de un fluir constante'
