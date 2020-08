El polémico detalle de la última lectura de Jorge Javier Vázquez que indigna a las redes

Jorge Javier Vázquez no ha sido nada ajeno a las críticas durante la última semana. La noticia de su deuda conHacienda ha corrido como la espuma en las redes sociales, donde los usuarios no han parado de criticar al presentador de ‘Sálvame’ por sus problemas fiscales. Las reclamaciones de pago han sido una constante.

Como la noticia ha generado multitud de comentarios negativos, las publicaciones en redes de Vázquez no han escapado a esta tendencia. Eso sí, un tuit en particular colgado por el principal rostro de Mediaset España pasó algo desapercibido. Aunque no se puede decir lo mismo de un detalle muy criticado por quienes sí advirtieron la publicación.

El polémico detalle de la última lectura de Jorge Javier Vázquez

Es bien sabido que Jorge Javier es muy aficionado a la lectura. De hecho, suele aprovechar algún extracto de los post del blog que publica en la revista ‘Lecturas’ para hacer alguna recomendación. Sin embargo, sorprendió un tanto que utilizase su cuenta de Twitter el mismo día en el que se confirmó su sanción por parte de Hacienda para compartir una última lectura que resultó polémica.

El maestro de ceremonias más recurrente de Telecinco simplemente publicó una foto con el libro en cuestión: Tres pisos, del autor israelí Eshkol Nevo. En la portada de la obra, destacan dos líneas de subtítulo que son las que motivaron la ira de algunos: “¿Qué esconden tus vecinos? ¿Qué escondes tú?”.

Las redes, indignadas con Jorge Javier

Al advertir este detalle con mordiente, el timeline de Vázquez no tardó de llenarse de respuestas contundentes para su mensaje. Muchas remitían a las noticias publicadas sobre su deuda con Hacienda. Otros iban directamente al grano: “¡A pagar!”.

A pagar a pagar pic.twitter.com/VNwev9vFxp — Miércoles Adoctrinada�� (@TuPeorMiercoles) August 13, 2020

“¿Qué escondes tú?? Pregunta el libro. Pues casi un millón de euros a Hacienda con sentencia firme. El sueldo de 20 médicos especialistas de hospitales públicos durante más de un año”, fue otra de las numerosas contestaciones que recibió Vázquez para su tuit.

Que escondes tu??. Pregunta el libro.

Pues casi un millón de euros a hacienda con sentencia firme.

El sueldo de 20 médicos especialistas de hospitales públicos durante más de un año. — Que alguien me lo explique�������� (@que_explique) August 13, 2020

La Audiencia Nacional golpea a Jorge Javier Vázquez: confirma la sanción impuesta por Hacienda

Jorge Javier Vázquez era consciente de sus obligaciones con Hacienda y de las consecuencias de su incumplimiento. Esta es la decisión que adoptó la Audiencia Nacional después de que el popular presentador de Mediaset presentara un recurso contencioso-administrativo por las sanciones que recibió al declarar sus ingresos de manera incorrecta. La información fue desvelada el pasado jueves por Voz Pópuli.

Hacienda reclamó en 2011 a Jorge Javier el abono de 796.928,81 euros tras detectar supuestas irregularidades en las Declaraciones de la Renta de 2005, 2006 y 2007. La Agencia Tributaria 'pescó' al presentador con una sociedad instrumental a través de la que facturaba sus ganancias individuales. Es decir, debió presentar la declaración como una persona física, cuyo tipo impositivo es mayor, en lugar del impuesto de sociedades con mejores condiciones fiscales a través de la empresa Jorge Javier SL, de la cual él es el socio mayoritario (99,99%). La tributación por el Impuesto de Sociedades es del 25%, mientras que si se hace por IRPF puede llegar hasta el 48% en el caso de Madrid

Según informó el jueves Voz Pópuli, el presentador declaraba de forma constante unos ingresos de 60.000 euros, pero la facturación de la sociedad arrojaba cifras que eran hasta diez veces mayores. Según Hacienda, el presentador “incumplió de forma consciente la normativa reguladora del IRPF”.

Hacienda dictó en su día una diligencia de embargo cautelar y provisional de bienes inmuebles sobre otra de sus propiedades, un apartamento, y señalaba como motivo del embargo los 796.928,81 euros que Hacienda le reclamaba. Jorge Javier acudió a la Audiencia Nacional para intentar salvaguardar su honor y demostrar legalmente que él no había cometido ninguna supuesta irregularidad. La Audiencia Nacional, en una sentencia fechada el pasado 5 de febrero de 2020, no le da la razón.

El sueldo en Mediaset de Jorge Javier Vázquez giraría en torno a los tres millones de euros por temporada. A esto habría que sumar lo que factura con su obra de teatro "Iba en serio", sus novelas y su blog en la revista 'Lecturas'.

Gracias a ese 'sueldazo', Jorge Javier ha podido sumar un gran patrimonio. Según "Lainformacion.com", Jorge Javier declara desde 2003 sus actividades en su sociedad, Jorge Javier S.L., que cuenta con un activo de 4,5 millones de euros y no presenta deudas significativas. En 2016, esos activos sumaban 5,3 millones.

Jorge Javier también dispone de un chalé de lujo a las afueras de Madrid. Los precios de los mismos en esta privilegiada zona rozan los tres millones de euros. Según Vozpópuli, "la finca consta de cinco habitaciones, cuatro baños, jardín, piscina, aparcamiento subterráneo y una pista deportiva". El presentador también dispone de un 'pisazo' en pleno centro de Madrid. Ambas propiedas las puso a la venta, el chalé por unos 4 millones de euros y el piso por un millón y medio de euros. Pese a las rebajas en los dos precios, finalmente no ha podido venderlas y las ha retirado de los portales digitales.